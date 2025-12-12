Timnas Indonesia Mentok di Fase Grup SEA Games 2025, Bung Ahay: Aib Sepak Bola Nasional!

Ringkasan Berita: Komentar menohok dilayangkan Bung Hadi usai Timnas Indonesia gagal lolos dari fase grup diSEA Games 2025.

Bung Hadi menyebut berbagai kegagalan yang diukir Garuda selayaknya "aib sepak bola nasional".

Dari yang awalnya berstatus juara bertahan SEA Games hingga semifinalis Piala Asia U23, kini Garuda Muda gagal lolos ke Piala Asia U23, runner-up Piala AFF dan puncaknya mentok di babak penyisihan SEA Games.

TRIBUNNEWS.COM - Komentar menohok dilayangkan Hadi Gunawan alias Bung Hadi setelah Timnas Sepak Bola Putra Indonesia gagal lolos dari babak penyisihan di SEA Games 2025.

Pria yang dikenal sebagai komentator sepak bola di salah satu televisi swasta tersebut merasa kegagalan di SEA Games 2025, menjadi bentuk downgrade dari prestasi Indonesia khususnya di dunia si kulit bundar.

Ya, Bung Hadi alias yang akrab disapa Bung Ahay menganggap rentetan kegagalan yang ditorehkan Timnas Indonesia khususnya level U22/U23 sebagai kejadian yang memprihatinkan.

Bahkan, ia tak segan menyebut berbagai kegagalan yang diukir Garuda tersebut selayaknya "aib sepak bola nasional".

Label tersebut disampaikan Bung Hadi lewat salah satu cuitan terbarunya di akun X pribadinya, @@HadiGunawan1306.

"Thn 2024, timnas dB23 kita menjadi semifinalis. Atau 4 besar Asia," tulis Bung Hadi.

"Eh dlm setahun berikutnya, timnas dB U23, langsung gagal ke Piala Asia dB23,"

"Gagal juara AFF, dan gagal lolos ke SF Sea Games,"

"Ya buat gue ini AIB Sepakbola national!!," tukasnya menambahkan.

Apa yang dikatakan Bung Hadi sebagai salah satu komentator sekaligus pengamat sepak bola, barangkali terasa wajar.

Hal ini jika mengacu pada capaian prestasi yang diukir sepak bola Indonesia cukup jomplang penurunannya.

Terutama jika dilihat dari era Timnas Indonesia masih dilatih Shin Tae-yong dan setelahnya.

GAGAL LOLOS - Aksi gelandang Timnas U22 Indonesia, Ivar Jenner (kiri) saat berduel dengan pemain Myanmar pada laga pamungkas Grup C sepak bola putra SEA Games 2025 di Stadion 700th Anniversary, Chiangmai, Thailand, Jumat (12/12/2025) malam. Garuda gagal lolos ke semifinal meski menang 3-1 atas Myanmar. (Dok. PSSI)

Saat era pelatih Shin Tae-yong, prestasi membanggakan mampu diukir Timnas Indonesia khususnya level U23.

Salah satunya Timnas U23 Indonesia yang kala itu masih diperkuat Rizky Ridho, Justin Hubner hingga Witan Sulaeman menjadi debutan di Piala Asia U23 2024.