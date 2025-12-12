Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Ucapan Terima Kasih Malaysia Terwakilkan, Timnas U22 Indonesia Beri Jalan ke Semifinal SEA Games

Media Malaysia, The Star, mengangkat jasa Timnas U22 Indonesia yang membuat tim Harimau Malaya berhasil ke semifinal SEA Games 2025.

Penulis: Guruh Putra Tama
zoom-in Ucapan Terima Kasih Malaysia Terwakilkan, Timnas U22 Indonesia Beri Jalan ke Semifinal SEA Games
Instagram @famalaysia
BERDUEL - Aksi pemain Malaysia U22, Haykal Danish (tengah) saat melawan Laos pada pertandingan fase grup B SEA Games 2025 di Rajamangala National Stadium, Sabtu (6/12/2025) sore WIB. Malaysia melangkah ke semifinal cabor sepak bola putra SEA Games 2025 sebagai runner up terbaik berkat hasil kurang maksimal yang didapatkan Timnas U22 Indonesia di laga terakhir fase grup, Jumat (12/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Timnas U22 Indonesia gagal melangkah ke semifinal SEA Games 2025 meskipun meraih kemenangan di laga terakhir Grup C SEA Games 2025.
  • Kegagalan Timnas Indonesia ke semifinal memberikan jalan kepada Malaysia yang menunggu hasil yang didapatkan skuad asuhan Indra Sjafri.
  • Pada akhirnya Malaysia melangkah ke semifinal berkat keunggulan selisih gol atas Timnas U22 dan menjadi runner up terbaik di fase grup.

 

TRIBUNNEWS.COM - Semangat menggebu Timnas U22 Indonesia melangkah ke semifinal SEA Games 2025 ternyata tak bisa berbalas dengan hasil yang didapatkan di atas lapangan.

Berhadapan dengan Myanmar di laga terakhir Grup C cabor sepak bola SEA Games 2025, Jumat (12/12/2025) di 700th Anniversary of Chiang Mai Stadium, Timnas Indonesia U22 memang bisa menang 3-1 atas lawannya itu.

Namun jumlah gol itu belum cukup bagi Timnas Indonesia memastikan langkah ke babak empat besar SEA Games.

Pasalnya mereka membutuhkan selisih tiga gol di laga terakhir tersebut untuk menuntaskan perjuangan di fase grup.

Ternyata hal itu tak bisa diwujudkan oleh pelatih Indra Sjafri.

Racikan taktiknya tak bisa membuahkan selisih tiga gol yang menjadi tujuan singkat saat itu.

Baca juga: Hasil Akhir Timnas U22 Indonesia vs Myanmar: Menang Rasa Kalah, Garuda Gagal Lolos Semifinal

Hasil yang didapatkan Timnas Indonesia ini justru berbuah manis bagi Malaysia.

Malaysia yang mulanya tanpa harapan untuk melangkah ke semifinal justru seperti mendapatkan durian runtuh.

Tim berjuluk Harimau Malaya itu berhak melangkah ke semifinal lantaran unggul selisih gol dari Timnas U22 Indonesia.

Malaysia melangkah dengan status runner up terbaik meskipun sama-sama mengoleksi tiga poin, sama seperti Timnas Indonesia dan Timor Leste.

Keberuntungan besar yang menyelimuti Malaysia ini mengundang suka cita di Negeri Jiran.

TIMNAS U22 - Aksi gelandang Timnas U22 Indonesia, Ivar Jenner (paling kanan) saat membela Timnas U22 Indonesia beruji coba melawan Mali di Stadion Pakansari Bogor, pada Sabtu (15/11/2025) malam WIB.
TIMNAS U22 - Aksi gelandang Timnas U22 Indonesia, Ivar Jenner (paling kanan) saat membela Timnas U22 Indonesia beruji coba melawan Mali di Stadion Pakansari Bogor, pada Sabtu (15/11/2025) malam WIB. (Dok. PSSI)

Bahkan kubu seberang negara tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Indonesia yang menyediakan jalan kepada timnas mereka.

Melalui unggahan berita dari The Star, Malaysia seolah memberikan penghargaan tersebut.

"Harimau Muda berhasil ke semifinal, terima kasih kepada Indonesia," tulis The Star pada judul sebuah artikelnya.

Halaman 1/3
123
Tags:
Timnas U22 Indonesia
SEA Games 2025
Malaysia
Semifinal SEA Games 2025
Timnas U22 Indonesia vs Myanmar
Timnas Indonesia
