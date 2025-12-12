Jens Raven Menangis Timnas U-22 Tersingkir dari SEA Games, Indra Sjafri: Ini Tanggung Jawab Saya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Timnas U-22 Indonesia harus mengubur mimpinya untuk mempertahankan medali emas di SEA Game 2025.

Pasalnya, tim besutan Indra Sjafri tersebut hanya mampu mengalahkan Myanmar dengan skor 3-1 pada laga pamungkas grup C.

Hasil ini belum bisa menggeser Malaysia yang lolos sebagai runner-up grup terbaik dari Grup B.

Tim berjuluk Harimau Malaya itu berhak melangkah ke semifinal lantaran unggul selisih gol dari Timnas U22 Indonesia.

Malaysia melangkah dengan status runner up terbaik meskipun sama-sama mengoleksi tiga poin, sama seperti Timnas Indonesia dan Timor Leste.

Pada klasemen grup terakhir, Malaysia mampu mencetak empat gol dan kebobolan tiga gol.

Sementara Indonesia mencetak tiga gol dan kemasukan dua gol.

Seusai pertandingan, Indra Sjafri menegaskan bahwa kegagalan ini adalah tanggung jawabnya.

Ia pun meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas kegagalan ini.

“Pertama kita tidak lolos grup secara teknis orang yang paling bertanggung jawab adalah saya. Jadi saya minta maaf kepada semua masyarakat Indonesia dan secara teknis saya ulangi lagi ini tanggung jawab saya,” tegasnya, Jumat (12/12/2025).

Pada babak semifinal SEA Games 2025, Vietnam yang keluar sebagai juara grup B akan menghadapi Filipina, juara grup C.

Sementara tuan rumah, Thailand bertemu runner-up terbaik, Malaysia.

Kegagalan Timnas Indonesia dari fase grup pun jadi prestasi terburuk di ajang SEA Games sejak 2009 silam.

BERDUEL - Pesepak bola Timnas U23 Indonesia, Jens Raven menendang bola saat melawan Laos U23 dalam pertandingan kualifikasi Piala Asia U23 2026 dari Grup J di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo pada Rabu (3/9/2025) malam. (TRIBUNNEWS/Muhammad Nursina)

Jens Raven Menangis