Pembicaraan 4 Mata Rampung, Arne Slot Rangkul Lagi Mohamed Salah ke Skuad Liverpool

Ringkasan Berita: Pelatih Arne Slot dan Mohamed Salah berbicara empat mata terkait situasi yang ada saat ini di dalam skuad Liverpool.

Setelah pembicaraan itu, Slot langsung memasukkan Salah lagi ke skuad Liverpool untuk menghadapi Brighton di Liga Inggris.

Hal itu bisa menjadi kabar baik bagi The Reds di tengah performa tak stabil mereka.

TRIBUNNEWS.COM - Kabar baik akhirnya menjalar ke kubu Liverpool setelah beberapa saat dihantam berbagai isu negatif.

Hal tersebut berkaitan dengan situasi yang dihadapi bintang asal Mesir, Mohamed Salah.

Nama Mo Salah menghilang di beberapa laga terakhir Liverpool setelah dirinya memutuskan berbicara blak-blakan kepada media terkait situasi yang dihadapi di klub asal Merseyside.

Salah selalu menjadi cadangan dalam beberapa laga dan bahkan tak pernah dimasukkan di babak kedua.

Hal tersebut membuat kesabarannya habis dan akhirnya curhat dadakan ke pihak luar.

Baca juga: Nasib Tragis Mo Salah tak Terdengar Lagi, Kemenangan Liverpool Tutupi sang Bintang

Rekomendasi Untuk Anda

Pelatih Arne Slot akhirnya melakukan tindakan yang diperlukan.

Ia bersedia berbicara empat mata dengan pemain andalannya tersebut untuk mencari solusi terbaik.

Itikad baik sang pelatih mencari solusi itu ternyata berbuah manis.

Pembicaraan dengan Mo Salah bisa dibilang mengarah ke hal positif.

Pasalnya, Slot langsung bersedia memasukkan nama Salah lagi ke dalam skuad Liverpool untuk menghadapi Brighton di Liga Inggris.

Padahal sebelum ini Salah tak dibawa ke Italia untuk menjalani matchday Liga Champions penting melawan Inter Milan.

"Mo Salah dipanggil lagi ke skuad Liverpool untuk menghadapi Brighton di Anfield," tulis Fabrizio Romano dalam cuitannya di akun X.

AKSI MOHAMED SALAH - Aksi penyerang Liverpool, Mohamed Salah (tengah) saat melawan PSG pada pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions, di Parc des Princes, Kamis (6/3/2025) dini hari WIB. Liverpool menang tipis 1-0. (liverpoolfc.com)

Setidaknya hal ini bisa sedikit meredam bara api yang mulai terpercik dari skuad Liverpool.

Meredakan situasi panas akan bermanfaat bagi Slot dan Liverpool sendiri.