Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Superskor
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Liga Italia

5 Pemain AC Milan Dijual di Bursa Transfer 2026: Allegri Geregetan, Gimenez-Nkunku Selamat Tinggal

AC Milan menempatkan lima pemain, termasuk Santiago Gimenez dan Christopher Nkunku masuk daftar jual di jendela transfer musim dingin 2026.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Drajat Sugiri
Editor: Endra Kurniawan
zoom-in 5 Pemain AC Milan Dijual di Bursa Transfer 2026: Allegri Geregetan, Gimenez-Nkunku Selamat Tinggal
Marco BERTORELLO/AFP/Arsip
TRANSFER PEMAIN MILAN - Reaksi pelatih Juventus asal Italia Massimiliano Allegri saat pertandingan sepak bola Serie A Italia antara Milan dan Juventus di Stadion San Siro, di Milan pada 22 Oktober 2023. AC Milan akan melepas lima pemain di jendela transfer Januari 2026 atas restu pelatih Massimiliano Allegri. 

Ringkasan Berita:
  • AC Milan berencana menjual lima pemain di jendela transfer musim dingin 2026
  • Mayoritas, pemain yang dibuang justru yang baru bergabung dengan AC Milan di musim panas 2025
  • AC Milan merugi karena menelan investasi bodong di bursa transfer pemain mencapai Rp1,9 triliun

 

TRIBUNNEWS.COM - Cerita tersingkirnya AC Milan dari panggung Coppa Italia 2025/2026, ternyata berbuntut panjang. Massimiliano Allegri selaku allenatore akan mendepak 5 pemain di jendela transfer Januari 2026.

Kekalahan atas Lazio, Jumat (5/12/2025), di Coppa Italia, menegaskan kekhawatiran Massimiliano Allegri yang kian nyata, menyoal kualitas para pemain baru yang direkrut pada musim panas lalu.

Milan kini menghadapi sisa musim dengan hanya satu kompetisi besar sebagai fokus utama mereka di Serie A. 

Situasi ini mungkin sedikit melegakan bagi Massimiliano Allegri yang tampaknya hanya mempercayai sekelompok kecil pemain inti karena alasan kualitas.

Menukil dari Calciomercato, keraguan publik terhadap efektivitas mercato alias bursa transfer pemain dari AC Milan di musim panas, semakin tajam. 

Pemain AC Milan berpelukan setelah mengalahkan Roma 1-0 di Stadion San Siro, Senin (3/11/2025). Milan menang berkat gol semata wayang Strahinja Pavlovic pada menit ke-39.
Pemain AC Milan berpelukan setelah mengalahkan Roma 1-0 di Stadion San Siro, Senin (3/11/2025). Milan menang berkat gol semata wayang Strahinja Pavlovic pada menit ke-39. (Instagram AC Milan)
Rekomendasi Untuk Anda

Sejauh ini, ada tiga pemain baru yang dinilai aman dan tidak masuk dalam rencana daftar tendang klub, entah itu permanen ataupun peminjaman.

Ketiga pemain ini adalah Luka Modric, Adrien Rabiot, dan Ardon Jashari. 

Modric dan Rabiot memiliki peran vital sebagai pengemban tugas Centrocampista. Kehadirannya di lini tengah benar-benar tidak tergantikan, sekalipun keduanya sudah berusia kepala tiga.

Ardon Jashari, pemain berusia 23 tahun ini sempat mengalami cedera cukup panjang. Namun setelah pulih, gelandang asal Swiss ini cukup menjanjikan masuk dalam proyek masa depan klub.

Investasi Bodong Hampir Rp2 Triliun

AC Milan menghabiskan banyak uang di mercato musim panas 2025. Bahkan Rossoneri menjadi tim Liga Italia paling boros di jendela transfer Juli tahun lalu.

AC Milan menghabiskan dana mencapai €114 Juta, atau sekitar Rp1,9 triliun, untuk mendatangkan lebih dari 10 pemain baru.

Langkah ini wajar dilakukan AC Milan. Selain memberikan kepercayaan kepada Massimiliano Allegri, juga bertujuan memulihkan 'habitat' klub, yang musim lalu sempat terseok-seok di posisi 8 klasemen akhir Serie A.

Baca juga: 3 Transfer Striker AC Milan di Januari 2026: Momentum Bikin Inter Sewot, Rossoneri Luluhkan Hati MU

Menukil dari SempreMilan, setidaknya ada lima pemain yang akan dilepas oleh AC Milan, atas reztu allenatore Massimiliano Allegri.

Sorotan tajam justru mengarah pada sederet nama lain yang berisiko kehilangan tempat dan semakin terpinggirkan di paruh kedua musim. 

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Kesehatan

Macam-macam Sifat yang Diturunkan oleh Orang Tua: Kepintaran dari Ibu, Tinggi Badan dari Ayah

Halaman 1/2
12
Tags:
Berita AC Milan
AC Milan
bursa transfer pemain
transfer pemain AC Milan
Liga Italia
Inter Milan
Santiago Gimenez
Davide Odogu
Koni De Winter
Christopher Nkunku
Massimiliano Allegri
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
1
Inter Milan
15
11
0
4
34
14
20
33
2
AC Milan
15
9
5
1
24
13
11
32
3
Napoli
15
10
1
4
22
13
9
31
4
Roma
15
10
0
5
16
8
8
30
5
Juventus
15
7
5
3
19
14
5
26
Lihat selengkapnya
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas