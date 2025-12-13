5 Pemain AC Milan Dijual di Bursa Transfer 2026: Allegri Geregetan, Gimenez-Nkunku Selamat Tinggal

Ringkasan Berita: AC Milan berencana menjual lima pemain di jendela transfer musim dingin 2026

Mayoritas, pemain yang dibuang justru yang baru bergabung dengan AC Milan di musim panas 2025

AC Milan merugi karena menelan investasi bodong di bursa transfer pemain mencapai Rp1,9 triliun

TRIBUNNEWS.COM - Cerita tersingkirnya AC Milan dari panggung Coppa Italia 2025/2026, ternyata berbuntut panjang. Massimiliano Allegri selaku allenatore akan mendepak 5 pemain di jendela transfer Januari 2026.

Kekalahan atas Lazio, Jumat (5/12/2025), di Coppa Italia, menegaskan kekhawatiran Massimiliano Allegri yang kian nyata, menyoal kualitas para pemain baru yang direkrut pada musim panas lalu.

Milan kini menghadapi sisa musim dengan hanya satu kompetisi besar sebagai fokus utama mereka di Serie A.

Situasi ini mungkin sedikit melegakan bagi Massimiliano Allegri yang tampaknya hanya mempercayai sekelompok kecil pemain inti karena alasan kualitas.

Menukil dari Calciomercato, keraguan publik terhadap efektivitas mercato alias bursa transfer pemain dari AC Milan di musim panas, semakin tajam.

Pemain AC Milan berpelukan setelah mengalahkan Roma 1-0 di Stadion San Siro, Senin (3/11/2025). Milan menang berkat gol semata wayang Strahinja Pavlovic pada menit ke-39. (Instagram AC Milan)

Sejauh ini, ada tiga pemain baru yang dinilai aman dan tidak masuk dalam rencana daftar tendang klub, entah itu permanen ataupun peminjaman.

Ketiga pemain ini adalah Luka Modric, Adrien Rabiot, dan Ardon Jashari.

Modric dan Rabiot memiliki peran vital sebagai pengemban tugas Centrocampista. Kehadirannya di lini tengah benar-benar tidak tergantikan, sekalipun keduanya sudah berusia kepala tiga.

Ardon Jashari, pemain berusia 23 tahun ini sempat mengalami cedera cukup panjang. Namun setelah pulih, gelandang asal Swiss ini cukup menjanjikan masuk dalam proyek masa depan klub.

Investasi Bodong Hampir Rp2 Triliun

AC Milan menghabiskan banyak uang di mercato musim panas 2025. Bahkan Rossoneri menjadi tim Liga Italia paling boros di jendela transfer Juli tahun lalu.

AC Milan menghabiskan dana mencapai €114 Juta, atau sekitar Rp1,9 triliun, untuk mendatangkan lebih dari 10 pemain baru.

Langkah ini wajar dilakukan AC Milan. Selain memberikan kepercayaan kepada Massimiliano Allegri, juga bertujuan memulihkan 'habitat' klub, yang musim lalu sempat terseok-seok di posisi 8 klasemen akhir Serie A.

Baca juga: 3 Transfer Striker AC Milan di Januari 2026: Momentum Bikin Inter Sewot, Rossoneri Luluhkan Hati MU

Menukil dari SempreMilan, setidaknya ada lima pemain yang akan dilepas oleh AC Milan, atas reztu allenatore Massimiliano Allegri.

Sorotan tajam justru mengarah pada sederet nama lain yang berisiko kehilangan tempat dan semakin terpinggirkan di paruh kedua musim.