Liga Italia

Fakta Liga Italia - Jay Idzes Tantang Lonceng Kematian, AC Milan Korban Terhapusnya Sebuah Kutukan

Laga Liga Italia Sassuolo vs AC Milan hadirkan fakta Jay Idzes akan hapus kutukan, sekaligus menantang pemain berjuluk pembaawa lonceng kematian.

Penulis: Drajat Sugiri
Editor: Endra Kurniawan
Instagram @jayidzes
BERSELEBRASI - Selebrasi bek Timnas Indonesia, Jay Idzes saat berhasil mengantarkan timnya Sassuolo mengalahkan Lazio 1-0, pada giornata ketiga Liga Italia, Minggu (14/9/2025). Laga AC Milan vs Sassuolo hadirkan sorotan untuk Jay Idzes yang akan hadapi pemain berjuluk pembawa lonceng kematian, Christian Pulisic. 

Ringkasan Berita:
  • Jelang hadapi AC Milan, bek Sassuolo asal Indonesia, Jay Idzes memiliki catatan minor menghadapi tim elite Liga Italia yakni belum pernah meraih kemenangan
  • Jay Idzes bisa mengukir rekor meraih kemenangan kali pertama atas tim elite Serie A seperti AC Milan
  • Jay Idzes akan menghadapi pemain berjuluk pembawa lonceng kematian, yakni Christian Pulisic

 

TRIBUNNEWS.COM - Rekor pribadi bisa diukir bek Timnas Indonesia, Jay Idzes, saat Sassuolo menghadapi AC Milan pada giornata 15 Serie A 2025/2026. Bang Jay menantang pemain yang dijuluki sebagai 'pemilik lonceng kematian'!

Pertandingan lanjutan Liga Italia antara AC Milan vs Sassuolo akan berlangsung di Stadion San Siro, Minggu (14/12/2025) pukul 18.30 WIB.

AC Milan berambisi mempertahankan statusnya sebagai Capolista, alias pemuncak klasemen sementara Liga Italia. Tim berjuluk Rossoneri tersebut membukukan 31 poin dari 14 laga.

Kekalahan bisa berakibat fatal bagi skuad besutan Massimiliano Allegri. Sebab ada dua ti, yang berada di bawahnya, Napoli dan Inter Milan, bisa melakukan kudeta untuk mengambil alih pimpinan perburuan Scudetto.

ABROAD JAY IDZES - Pemain Timnas Indonesia, Jay Idzes, dalam penampilan abroad bersama US Sassuolo pada pertandingan menghadapi Lecce dalam lanjutan pekan ke-7 Serie A 2025/26 di Stadio Via del Mare, 18 Oktober 2052.
ABROAD JAY IDZES - Pemain Timnas Indonesia, Jay Idzes, dalam penampilan abroad bersama US Sassuolo pada pertandingan menghadapi Lecce dalam lanjutan pekan ke-7 Serie A 2025/26 di Stadio Via del Mare, 18 Oktober 2052. (X Sassuolo - 27/10/2025) (X.com/SassuoloUS)

Di kubu lawan, Sassuolo yang diperkuat Jay Idzes juga tidak bisa dipandang sebelah mata.

Sassuolo juga tak kalah apik, meski masih inkonsisten. Tim promosi itu nangkring di posisi ke-8 dengan poin 20. Neroverdi punya modal berharga setelah menggasak Fiorentina 3-1 di kandang sendiri,

Ada yang menarik dan menjadi sorotan dalam duel AC Milan kontra Sassuolo, itu adalah kiprah Jay Idzes, kapten Timnas Indonesia yang sedang hangat dibicarakan menjadi incaran AC Milan pada bursa transfer Januari 2026. 

Alhasil, laga di San Siro nanti disebut-sebut akan menjadi panggung pembuktian Jay Idzes untuk layak atau tidak masuk incaran tim sebesar AC Milan.

Ujian paling nyata yang bakal dihadapi Bang Jay adalah siap menghadapi para pemain ofensif nan tajam tim tuan rumah.

Menukil dari SassuoloNews, Jay Idzes memiliki rapor merah ketika menghadapi tim elite Serie A seperti AS Roma, Inter Milan, serta AC Milan.

AS Roma dan Inter Milan paling sering menghadirkan kekalahan bagi Jay Idzes, sejak bek Timnas Indonesia itu bermain bagi Venezia di musim 2024/2025, sebelum memutuskan hengkang ke Neroverdi, julukan Sassuolo.

Baca juga: 5 Pemain AC Milan Dijual di Bursa Transfer 2026: Allegri Geregetan, Gimenez-Nkunku Selamat Tinggal

Saat membela Venezia, ia dibekuk Roma dua kali dengan skor 1-2 dan 0-1 musim lalu. Bersama Sassuolo di pekan kedelapan musim ini, Idzes juga kalah tipis satu gol nirbalas.

Inter pun memberinya tiga kekalahan dengan skor-skor minimalis, yaitu 0-1, 0-1, dan 1-2.

Adapun melawan AC Milan, dia baru merasakan dua pertemuan musim lalu, tapi semuanya berakhir dengan hasil lebih telak.

Tags:
Liga Italia
jadwal liga italia
AC Milan
Berita AC Milan
Jay Idzes
Christian Pulisic
Sassuolo
