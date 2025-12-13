Cristiano Ronaldo Ongkang-ongkang, Al Nassr Lirik ACL 2 Gegara Libur Liga Arab Saudi Diperpanjang

TRIBUNNEWS.COM - Al Nassr harus mengalihkan fokus semula dari Liga Arab Saudi ke pertandingan pamungkas fase grup Liga Champions Asia 2 atau AFC Champions League Two (ACL 2). Alamat Cristiano Ronaldo ongkang-ongkang lagi!

Beberapa waktu lalu, Al Nassr menjalani laga uji coba di Uni Emirat Arab dengan mengalahkan Al Wahda 4-3. Saat itu Cristiano Ronaldo mencetak satu gol.

Ini menjadi masa yang tepat memulihkan ketajaman tim, khususnya Cristiano Ronaldo, untuk menyongsong kembali dilanjutkannya Liga Arab Saudi 2025/2026, yang memasuki pekan ke-10.

Tetapi secara dadakan, otoritas liga di Arab Saudi memperpanjang jeda kompetisi karena kepentingan timnas.

Yap, timnas Arab Saudi sukses melaju ke babak semifinal Piala Arab setelah mengalahkan Aljazair di babak perempat final melalui drama adu penalti, Sabtu (13/12) dini hari WIB.

Arab Saudi akan menghadapi Yordania dalam perebutan tiket final yang dijadwalkan berlangsung Selasa (16/12) mendatang.

Rekomendasi Untuk Anda

Keberhasilan Arab Saudi ke semifinal, membuat otoritas sepak bola di Arab Saudi, mengambil keputusan untuk memperpanjang jeda Liga Arab Saudi, yang semula dijadwalkan akan kembali melanjutkan pertandingan mulai 19 Desember.

Dengan kondisinya kini, pekan 10 Liga Arab Saudi akan dilangsungkan pada penghujung Februari 2026. Sementara Liga Arab Saudi akan melakoni laga pertama setelah jeda pada 25 Desember, tepatnya pekan ke-11.

"Liga Arab Saudi dipastikan melakukan penundaan pekan 10 menyusul kelolosan timnas ke semifinal Piala Arab 2025," tulis laman resmi Saudi Pro League.

"Pertandingan (pekan 10-red) akan dijadwalkan ulang yang semula 19-22 Desember, berlangsung antara 22-25 Februari," lanjut keterangan Saudi Pro League.

Berkaca dari jadwal Liga Arab Saudi, Al Nassr bersama Cristiano Ronaldo akan melakoni laga pekan 10 melawan Al Najma 22 Desember. Tetapi batal.

Walhasil, Al Nassr baru menjalani pertandingan di Liga Arab Saudi pekan 11 saat menjamu Al Okhdood pada Sabtu (27/12) pukul 21.50 WIB.

Baca juga: Al Nassr bak Pengantar Bencana, Lawan Uji Coba Ronaldo Cs Langsung Pecat Pelatih

Alamat Cristiano Ronaldo Ongkang-ongkang

Seperti disinggung awal, bahwa Al Nassr agenda terdekat bukan bertanding di Liga Arab Saudi, melainkan ACL 2.

Menyusul ditundanya pertandingan pekan 10 Liga Arab Saudi, Al Nassr memiliki agenda terdekat adalah Liga Champions Asia 2, yang secara jadwal berlangsung setelah duel melawan Al Najma.

Namun kini ACL 2 menjadi momen kembalinya Al Nassr setelah jeda Liga Arab Saudi.