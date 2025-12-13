Komentar Mengejutkan Exco PSSI soal Kegagalan Timnas Indonesia di SEA Games 2025

Ringkasan Berita: Timnas Sepak Bola Putra Indonesia secara tragis tersingkir di babak penyisihan SEA Games 2025, serta gagal ke semifinal.

Kegagalan ini terasa pilu lantaran Timnas Indonesia berstatus sebagai juara bertahan alias peraih medali emas edisi SEA Games sebelumnya di cabor tersebut.

Pasca-kegagalan tersebut, Arya Sinulingga selaku Exco PSSI justru melayangkan komentar mengejutkan menyoal nasib Garuda di SEA Games.

TRIBUNNEWS.COM - Komentar mengejutkan datang dari Arya Sinulingga, salah seorang Exco PSSI, terkait kegagalan Timnas Sepak Bola Putra Indonesia di SEA Games 2025.

Arya Sinulingga mengungkapkan dirinya tidak begitu mengerti alasan di balik mentoknya nasib Timnas Indonesia di fase grup ajang SEA Games 2025.

Ia pun meminta untuk menanyakan kegagalan tersebut kepada pihak yang lebih mengerti.

Hanya saja, Arya Sinulingga tidak secara jelas menyebut siapa pihak yang dimaksud.

"Minta maaf, urusan Timnas Sepakbola Putra untuk SEA Games, saya tidak mengerti)," kata Arya Sinulingga lewat akun instagram pribadinya, @arya.m.sinulingga.

"Silahkan tanya yang mengerti," tambahnya.

Apa yang disampaikan Arya Sinulingga tentu memicu perdebatan hingga pro dan kontra.

Hal ini mengingat kapasitasnya sebagai salah satu orang penting di tubuh PSSI era kepemimpinan Erick Thohir.

Baca juga: Timnas Indonesia Mentok di Fase Grup SEA Games 2025, Bung Ahay: Aib Sepak Bola Nasional!

Sontak, tak berselang setelah, akun pribadi Arya Sinulingga digeruduk netizen khususnya pecinta sepak bola nasional.

Berdasarkan pemantauan Tribunnews per hari ini, Sabtu (13/12/2025) jam 15.00 WIB, sudah banyak tanggapan yang mayoritas bernada negatif yang dibubuhkan netizen di kolom komentar postingan terbaru Arya Sinulingga.

Tak sedikit netizen yang kecewa, marah, dan kontra dengan komentar Arya Sinulingga sebagai salah satu petinggi PSSI.

Tak bisa disangkal, jika penderitaan yang baru saja dirasakan skuad Garuda yang gagal lolos dari babak penyisihan di SEA Games 2025 cabor sepak bola putra, memang terasa memilukan.

Berstatus sebagai juara bertahan alias peraih medali emas di SEA Games edisi sebelumnya pada tahun 2023 lalu.

Timnas Indonesia level U22 secara mengejutkan, perjalanan mereka cuma mentok di babak penyisihan grup.