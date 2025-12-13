Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Liga Inggris

Lagi Kehilangan Arah, Peluang Everton Sudahi Kekejaman Chelsea di Stamford Bridge

Everton punya peluang untuk mengakhiri kekejaman Chelsea setiap kali bertanding di Stamford Bridge dalam 30 tahun terakhir.

Penulis: Dwi Setiawan
Editor: Tiara Shelavie
Lagi Kehilangan Arah, Peluang Everton Sudahi Kekejaman Chelsea di Stamford Bridge
PETER POWELL / AFP
DUEL EVERTON VS CHELSEA - Striker Inggris Everton #61 Lewis Dobbin merayakan mencetak gol kedua timnya saat melawan Chelsea di Goodison Park, pada 10 Desember 2023. Everton punya peluang untuk mengakhiri kekejaman Chelsea setiap kali bertanding di Stamford Bridge dalam 30 tahun terakhir. (PETER POWELL / AFP, Arsip 2023) 

Ringkasan Berita:
  • Everton punya peluang untuk mengakhiri kekejaman Chelsea setiap kali bertanding di Stamford Bridge dalam 30 tahun terakhir.
  • Diketahui, Everton tidak pernah sekalipun meraih kemenangan saat bermain di kandang Chelsea.
  • Dari total 30 laga terakhir di Stamford Bridge, Everton kalah 17x dan hanya bermain imbang 13x.
  • Kini, Everton yang sedang berada di tren impresifnya, berkesempatan memecahkan kutukan tersebut.

 

TRIBUNNEWS.COM - Everton punya peluang untuk mengakhiri kekejaman Chelsea setiap kali bertanding di Stamford Bridge dalam 30 tahun terakhir.

Dijadwalkan, Everton akan menjalani laga tandang dengan melawat ke markas Chelsea, Sabtu (13/12/2025) malam ini.

Dalam tajuk laga pekan ke-16 Liga Inggris, laga Chelsea vs Everton akan berlangsung di Stamford Bridge, jam 22.00 WIB.

Bagi Everton, laga away melawan Chelsea barangkali seperti momen pahit yang rutin menghantui.

Bayangkan saja, selama hampir 30 tahun lamanya sejak 1995, Everton tidak pernah bisa mencuri tiga poin kemenangan dari Stamford Bridge, selaku kandang Chelsea.

Dari total 30 laga tandang ke markas The Blues, Everton lebih sering pulang tanpa poin daripada dengan poin.

Rinciannya, Everton hanya mendulang 13 poin hasil dari 13 kali imbang dari 30 laga tandangnya ke Stamford Bridge.

17 laga tandang sisanya selalu berakhir dengan kekalahan alias nirpoin bagi Everton di stadion tersebut, sebagaimana dikutip Tribunnews dari The Athletic.

Baca juga: Chelsea Terkena Karma, Sindiran Garnacho Dibalas Telak De Ketelaere, La Dea Pecundangi The Blues

Catatan 17 kekalahan, 13 hasil imbang dan tidak pernah sekalipun memenangkan laga tandang melawan Chelsea, seakan menjadi tanda Everton selalu kesulitan saat menghadapi klub tersebut.

Kini, tantangan untuk memecahkan misteri 30 tahun tidak pernah menang di Stamford Bridge, kembali datang.

Tepat malam ini, Everton berkesempatan untuk bisa mengakhiri kutukan tidak pernah menang di kandang Chelsea.

Striker Inggris Everton #61 Lewis Dobbin merayakan mencetak gol kedua timnya selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Everton vs Chelsea di Goodison Park di Liverpool, barat laut Inggris pada 10 Desember 2023. PETER POWELL / AFP
Striker Inggris Everton #61 Lewis Dobbin merayakan mencetak gol kedua timnya selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Everton vs Chelsea di Goodison Park di Liverpool, barat laut Inggris pada 10 Desember 2023. PETER POWELL / AFP

Jika menilik performa Chelsea akhir-akhir ini, peluang Everton untuk mencuri poin kemenangan terbuka lebar.

Sejak meraih hasil imbang 1-1 melawan Arsenal di Stamford Bridge pada pekan ke-13 Liga Inggris, akhir November lalu.

Laju Chelsea yang sebelumnya impresif lantaran tidak pernah kalah dalam enam laga beruntun, seakan tak berbekas.

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Nasional

BREAKING NEWS: 2 Anggota Yanma Mabes Polri Pengeroyok Matel Dipecat, Empat Lainnya Demosi 5 Tahun

Bisnis

Susunan Direksi Terbaru Bank BRI Pasca RUPSLB, Wadirut Kini Dijabat Viviana Dyah Ayu

Everton
Chelsea
Stamford Bridge
Liga Inggris
