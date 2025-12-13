Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kabar Abroad Timnas Indonesia

Absen dari SEA Games 2025, Tim Geypens Bawa FC Emmen Bersinar di Liga 2 Belanda

Tim Geypens yang absen dari skuad SEA Games 2025 berhasil membawa klubnya, FC Emmen, meraup kemenangan besar pada laga pekan ke-20 Liga 2 Belanda.

Penulis: Bayu Satriyo Panegak
Editor: Dwi Setiawan
zoom-in Absen dari SEA Games 2025, Tim Geypens Bawa FC Emmen Bersinar di Liga 2 Belanda
FC Emmen
ABROAD TIM GEYPENS - Pemain naturalisasi Indonesia, Tim Geypens, dalam sebuah pertandingan memperkuat FC Emmen di kompetisi Eereste Divisie (Liga 2 Belanda) musim 2025/26. Ketika absen dari skuad SEA Games 2025, Tim Geypens membawa klubnya bersinar. (Website FC Emmen - 13/12/2025) 

Ringkasan Berita:

 

TRIBUNNEWS.COM - Pemain naturalisasi asal Belanda, Tim Geypens, merupakan proyeksi dari skuad Timnas Indonesia di SEA Games 2025.

Ia bersama Ivar Jenner (FC Utrecht), Marselino Ferdinan (AS Trencin), Adrian Wibowo (Los Angeles FC), Dion Marxk (NEC Nijmegen U21), dan Mauro Zijlstra (FC Volendam) merupakan pemain abroad yang dibujuk oleh pelatih Indra Sjafri untuk memenuhi panggilan di ajang dua tahunan tersebut.

Namun, dari sejumlah pemain tersebut, hanya tiga pemain yang merespons panggilan pelatih Indra Sjafri.

Mereka adalah Ivar, Dion, dan Mauro, yang kehadirannya telah terlihat bersama Timnas Indonesia ketika tersingkir di fase grup SEA Games 2025.

Sementara itu, Marselino, Adrian, dan Tim, tidak dapat memenuhi pemanggilan Timnas Indonesia.

Khusus untuk alasan Tim Geypens, absennya pemain yang ucap sumpah WNI pada 8 Februari 2025 karena kembali berbenturan dengan izin klub.

ABROAD GEYPENS - Pemain Timnas Indonesia U23, Tim Geypens, dalam pertandingan pramusim FC Emmen menghadapi SC Angelslo, 29 Juni 2025. (Website Emmen - 9/7/2025)
ABROAD GEYPENS - Pemain Timnas Indonesia U23, Tim Geypens, dalam pertandingan pramusim FC Emmen menghadapi SC Angelslo, 29 Juni 2025. (Website Emmen - 9/7/2025) (fcemmen.nl)

FC Emmen menimbang bahwa SEA Games bukan ajang yang berlangsung di atas kalender FIFA.

Sekaligus, kondisi Tim Geypens saat masa pemusatan latihan Timnas Indonesia berlangsung diketahui tidak berada dalam kondisi optimal.

Oleh karena itu, FC Emmen memilih untuk tidak mengambil risiko lebih jauh apabila sang pemain kembali dengan kondisi cedera yang berpotensi semakin parah.

Maka, klub asal Eerste Divisie (Liga 2 Belanda) itu menolak melepas pemainnya, seperti pemanggilan serupa dalam ajang Piala AFF U23 pada Juli 2025 dan Kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September 2025.

Caps Tim Geypens memperkuat Merah Putih masih tertahan dengan jumlah empat, yang terjadi di turnamen Toulon Cup Prancis pada Juni 2024 lalu.

Tim Geypens FC emmen 13/12
ABROAD TIM GEYPENS - Pemain naturalisasi Indonesia, Tim Geypens, dalam sebuah pertandingan memperkuat FC Emmen di kompetisi Eerste Divisie (Liga 2 Belanda) musim 2025/26. (Website FC Emmen - 13/12/2025)

Tim Geypens sendiri merupakan pemain yang memperoleh menit bermain reguler di klub.

Selema event SEA Games 2025, Tim Geypens selalu tampil dalam dua pertandingan yang dihadapi FC Emmen.

Perolehan itu menambah koleksi penampilannya menjadi 18 dari 20 kesempatan pada awal musim ini.

Halaman 1/2
12
Tags:
Tim Geypens
Timnas Indonesia
SEA Games 2025
Indra Sjafri
FC Emmen
Liga 2 Belanda
