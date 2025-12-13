Zona Eropa Bisa Tertunda, Manchester United Mandul Lawan Bournemouth

Ringkasan Berita: Manchester United menjamu Bournemouth dengan rekor pertemuan kurang baik, karena belum pernah menang dalam empat laga terakhir melawan The Cherries.

Bournemouth datang dengan performa menurun, tanpa kemenangan dalam enam laga terakhir dan catatan tandang yang buruk, membuka peluang MU memutus tren negatif di Old Trafford.

MU dihantam masalah kebugaran pemain, dengan absennya Harry Maguire dan Matthijs de Ligt serta kondisi Benjamin Sesko yang masih diragukan jelang laga krusial tersebut.

TRIBUNNEWS.COM – Manchester United akan menjamu Bournemouth dalam laga lanjutan matchday ke-16 Liga Inggris 2025/2026 dalam kondisi yang belum sepenuhnya ideal.

Setan Merah tengah dibayangi catatan kurang meyakinkan ketika melawan The Cherries -julukan Bournemouth-.

Duel Manchester United vs Bournemouth dijadwalkan berlangsung di Old Trafford pada Selasa (16/12/2025) pukul 03.00 WIB.

Meski begitu, MU sejatinya datang dengan modal cukup positif. Pasukan Ruben Amorim hanya menelan satu kekalahan dalam sembilan laga terakhir Liga Inggris musim ini (5 menang, 3 imbang, 1 kalah).

Satu-satunya hasil minor tersebut terjadi saat menjamu Everton dengan skor tipis 0-1 pada matchday ke-12 pada 12 November 2025.

MU saat ini berada di peringkat keenam dengan 25 poin, hanya terpaut satu angka dari Chelsea di posisi kelima (zona Liga Eropa) dan dua poin dari Crystal Palace yang menempati posisi empat besar (zona Liga Champions),

Rekomendasi Untuk Anda

Kemenangan atas Bournemouth bisa mengantar MU naik minimal satu peringkat.

Klub D M S K GM GK -/+ P 1 Arsenal 15 10 3 2 28 9 19 33 2 Man. City 15 10 1 4 35 16 19 31 3 Aston Villa 15 9 3 3 22 15 7 30 4 Crystal Palace 15 7 5 3 20 12 8 26 5 Chelsea 15 7 4 4 25 15 10 25 6 Manchester United 15 7 4 4 26 22 4 25 7 Everton 15 7 3 5 18 17 1 24 8 Brighton 15 6 5 4 25 21 4 23 9 Sunderland 15 6 5 4 18 17 1 23 10 Liverpool 15 7 2 6 24 24 0 23 Lihat selengkapnya →

Namun, performa solid tersebut akan mendapat ujian serius dari Bournemouth.

Pasalnya, MU belum pernah menang dalam empat pertemuan terakhir melawan Bournemouth di Liga Inggris (2 kalah, 2 imbang).

Catatan tersebut membuat upaya meraih tiga poin jelas tak akan berjalan mudah.

Baca juga: Hasil Drawing Ronde 3 Piala FA: Manchester United Buntung, Arsenal & Liverpool Beruntung

Ruben Amorim pun mengakui bahwa Bournemouth merupakan lawan yang sulit, terlebih dengan gaya bermain agresif yang diterapkan pelatih Andoni Iraola.

Meski demikian, Amorim menegaskan tekadnya untuk memutus tren negatif tersebut, apalagi laga kali ini digelar di kandang sendiri.

“Saya pikir mereka adalah tim papan atas, manajer papan atas dengan pemain-pemain spesial. Saya tidak melihat hasil, tetapi cara mereka menghadapi setiap lawan. Mereka melakukan pressing sangat kuat dan bermain sangat langsung,” ujar Amorim, dikutip dari laman resmi klub.

“Mereka bisa bermain dengan berbagai opsi di lini depan, dan itu memberi kami banyak tantangan untuk dipersiapkan. Ini akan menjadi pertandingan Liga Inggris yang sangat sulit, tetapi kami harus menang, terutama di kandang. Itu targetnya,” tambahnya.

Peluang MU untuk memutus kutukan dari Bournemouth pun terbuka lebar. Pasalnya, tim tamu tengah berada dalam tren negatif.