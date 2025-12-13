Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Superskor
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Liga Inggris

Zona Eropa Bisa Tertunda, Manchester United Mandul Lawan Bournemouth

Manchester United dihantui rapor buruk saat melawan Bournemouth di Liga Inggris 2025/2026 pada Selasa (16/12/2025) pukul 03.00 WIB.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Muhammad Ali Yakub
Editor: Dwi Setiawan
zoom-in Zona Eropa Bisa Tertunda, Manchester United Mandul Lawan Bournemouth
Twitter @ManUtd
BERUEL - Aksi penyerang Manchester United, Matheus Cunha (kiri) saat melawan Brentford pada pertandingan pekan keenam Liga Inggris, Sabtu (27/9/2025) malam WIB. Nangkring di zona Eropa bisa tertunda, Manchester United dihantui rapor buruk saat melawan Bournemouth di Liga Inggris 2025/2026 pada Selasa (16/12/2025) pukul 03.00 WIB. 

Ringkasan Berita:
  • Manchester United menjamu Bournemouth dengan rekor pertemuan kurang baik, karena belum pernah menang dalam empat laga terakhir melawan The Cherries.
  • Bournemouth datang dengan performa menurun, tanpa kemenangan dalam enam laga terakhir dan catatan tandang yang buruk, membuka peluang MU memutus tren negatif di Old Trafford.
  • MU dihantam masalah kebugaran pemain, dengan absennya Harry Maguire dan Matthijs de Ligt serta kondisi Benjamin Sesko yang masih diragukan jelang laga krusial tersebut.

TRIBUNNEWS.COM – Manchester United akan menjamu Bournemouth dalam laga lanjutan matchday ke-16 Liga Inggris 2025/2026 dalam kondisi yang belum sepenuhnya ideal.

Setan Merah tengah dibayangi catatan kurang meyakinkan ketika melawan The Cherries -julukan Bournemouth-.

Duel Manchester United vs Bournemouth dijadwalkan berlangsung di Old Trafford pada Selasa (16/12/2025) pukul 03.00 WIB.

Meski begitu, MU sejatinya datang dengan modal cukup positif. Pasukan Ruben Amorim hanya menelan satu kekalahan dalam sembilan laga terakhir Liga Inggris musim ini (5 menang, 3 imbang, 1 kalah).

Satu-satunya hasil minor tersebut terjadi saat menjamu Everton dengan skor tipis 0-1 pada matchday ke-12 pada 12 November 2025.

MU saat ini berada di peringkat keenam dengan 25 poin, hanya terpaut satu angka dari Chelsea di posisi kelima (zona Liga Eropa) dan dua poin dari Crystal Palace yang menempati posisi empat besar (zona Liga Champions),

Rekomendasi Untuk Anda

Kemenangan atas Bournemouth bisa mengantar MU naik minimal satu peringkat. 

 
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
1
35
Arsenal
15
10
3
2
28
9
19
33
2
35
Man. City
15
10
1
4
35
16
19
31
3
35
Aston Villa
15
9
3
3
22
15
7
30
4
35
Crystal Palace
15
7
5
3
20
12
8
26
5
35
Chelsea
15
7
4
4
25
15
10
25
6
35
Manchester United
15
7
4
4
26
22
4
25
7
35
Everton
15
7
3
5
18
17
1
24
8
35
Brighton
15
6
5
4
25
21
4
23
9
35
Sunderland
15
6
5
4
18
17
1
23
10
35
Liverpool
15
7
2
6
24
24
0
23
Lihat selengkapnya →

Namun, performa solid tersebut akan mendapat ujian serius dari Bournemouth

Pasalnya, MU belum pernah menang dalam empat pertemuan terakhir melawan Bournemouth di Liga Inggris (2 kalah, 2 imbang).

Catatan tersebut membuat upaya meraih tiga poin jelas tak akan berjalan mudah.

Baca juga: Hasil Drawing Ronde 3 Piala FA: Manchester United Buntung, Arsenal & Liverpool Beruntung

Ruben Amorim pun mengakui bahwa Bournemouth merupakan lawan yang sulit, terlebih dengan gaya bermain agresif yang diterapkan pelatih Andoni Iraola.

Meski demikian, Amorim menegaskan tekadnya untuk memutus tren negatif tersebut, apalagi laga kali ini digelar di kandang sendiri.

“Saya pikir mereka adalah tim papan atas, manajer papan atas dengan pemain-pemain spesial. Saya tidak melihat hasil, tetapi cara mereka menghadapi setiap lawan. Mereka melakukan pressing sangat kuat dan bermain sangat langsung,” ujar Amorim, dikutip dari laman resmi klub.

“Mereka bisa bermain dengan berbagai opsi di lini depan, dan itu memberi kami banyak tantangan untuk dipersiapkan. Ini akan menjadi pertandingan Liga Inggris yang sangat sulit, tetapi kami harus menang, terutama di kandang. Itu targetnya,” tambahnya.

Peluang MU untuk memutus kutukan dari Bournemouth pun terbuka lebar. Pasalnya, tim tamu tengah berada dalam tren negatif.

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Nasional

BREAKING NEWS: KPK Gelar OTT di Tangerang, Oknum Penegak Hukum Dikabarkan Ditangkap

Nasional

Prabowo Pingin Tanam Sawit di Papua, WALHI: Masyarakat Adat Tak Mau Dapat Bencana Ekologis

Halaman 1/2
12
Tags:
Manchester United
Bournemouth
Liga Inggris
Setan Merah
Manchester United Vs Bournemouth
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
1
Arsenal
16
11
3
2
30
10
20
36
2
Man. City
16
11
1
4
38
16
22
34
3
Aston Villa
16
10
3
3
25
17
8
33
4
Chelsea
16
8
4
4
27
15
12
28
5
Crystal Palace
16
7
5
4
20
15
5
26
Lihat selengkapnya
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas