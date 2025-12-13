Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kabar Abroad Timnas Indonesia

Kabar Buruk Calvin Verdonk Jelang Lawatan Lille ke Markas Tim Zona Degradasi

Pemain abroad Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, dikabarkan belum pulih dan kembali memperkuat Lille dalam lanjutan Liga Prancis 2025/2026.

Penulis: Bayu Satriyo Panegak
Editor: Dwi Setiawan
Instagram.com/losclive
ABROAD VERDONK - Penampilan pemain Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, untuk LOSC Lille dalam pertandingan matchday kedua Phase League Liga Eropa 2025/26 kontra AS Roma di Stadion Olimpico, Italia pada Kamis (2/10/2025) malam WIB. Kabar buruk dari Verdonk. (Instagram Lille - 3/10/2025) 

Ringkasan Berita:
  • Calvin Verdonk berpotensi absen dalam partai terdekat LOSC Lille di kompetisi Liga Prancis
  • Pemain abroad Timnas Indonesia dilaporkan masih perlu recovery dari cedera hamstring, sejak awal Desember 2025
  • Bek kiri berusia 28 tahun pun berpotensi absen selama lima laga beruntun dari Lille.

 

TRIBUNNEWS.COM - Pemain abroad Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, dihadapkan pada laga lanjutan League One (Liga Prancis) 2025/2026 bersama LOSC Lille.

Pada pekan ini, Lille akan melawat ke markas tim zona degradasi, Auxerre.

Duel yang tersaji pada pekan ke-16 Liga Prancis tersebut akan dihelat di Stade de l'Abbé-Deschamps pada Minggu (14/12/2025) kick-off 23.15 WIB.

Lille sendiri berusaha memperoleh poin penuh untuk berebut posisi tiga besar klasemen dengan Marseille.

Kini, Les Dogues menempati peringkat ke-4 klasemen dengan perolehan 29 poin serupa rivalnya tersebut.

Maka, hasil laga pada pekan ini bakal menjadi penentu posisi masing-masing tim di klasemen Liga Prancis.

Beruntungnya Lille karena pihak Marseille akan menghadapi lawan yang lebih berat, yakni AS Monaco, yang kini menempati tangga ke-7 klasemen.

VERDONK - Bek Timnas Indonesia, Calvin Verdonk saat membela LOSC Lille melawan SK Brann pada matchday perdana fase liga Liga Eropa, Jumat (26/9/2025) dini hari WIB. (Instagram @losclive)

Terlepas dari situasi yang menguntungkan bagi tim, pemain abroad Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, diperkirakan kembali melewatkan pertandingan bersama Lille.

Dilansir L'equipe, pemain bek-kiri tersebut masih dalam proses penyembuhan cedera hamstring yang diterimanya sejak awal Desember 2025.

Tidak hanya Verdonk, L'equipe melaporkan Lille masih berpotensi kehilangan tiga pemain lainnya, yakni Hamza Igamane, Matias Fernandez Pardo, André Gomes.

Sementara itu, Olivier Giroud, berpotensi kembali pasca-mengalami cedera engkel di laga sebelumnya.

Striker Lille yang telah mengoleksi empat gol musim ini berpotensi comeback pada partai kali ini.

"Calvin Verdonk dan Hamza Igamane masih harus menepi, demikian pula Matias Fernandez-Pardo," tulis laporan L'equipe, Sabtu (13/12/2025).

"Sedangkan Olivier Giroud, yang sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki di Bern, dan sang penyerang merasa siap untuk kembali bermain di Stade Abbé-Deschamps."

Halaman 1/2
12
Tags:
Kabar Abroad Timnas Indonesia
Timnas Indonesia
Calvin Verdonk
Lille
Liga Prancis
Auxerre
Tribunnews
