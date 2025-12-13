Prediksi Skor Crystal Palace vs Manchester City: Beda Kondisi, Momentum Berpihak ke The Citizens

Ringkasan Berita: Manchester City diunggulkan saat bertandang ke markas Crystal Palace, berbekal kualitas skuad, konsistensi performa, dan tren empat kemenangan beruntun di semua kompetisi.

City masih menempel ketat papan atas klasemen, duduk di posisi kedua dengan 31 poin dan memiliki lini serang paling produktif sementara dengan 35 gol musim ini.

Palace menghadapi tantangan berat setelah hanya sekali menang dalam enam pertemuan terakhir melawan Manchester City.

TRIBUNNEWS.COM - Manchester City berada di atas angin jelang lawatan ke markas Crystal Palace pada lanjutan matchday ke-16 Liga Inggris 2025/2026. Perbedaan kualitas skuad, kedalaman pemain, serta konsistensi performa membuat The Citizens lebih diunggulkan dibandingkan tuan rumah.

Manchester City dijadwalkan bertandang ke Selhurst Park pada Minggu (14/12/2025) pukul 21.00 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan emas bagi pasukan Pep Guardiola untuk terus menekan persaingan di papan atas klasemen, sementara Crystal Palace dituntut tampil nyaris sempurna jika ingin mencuri poin.

The Citizens datang dengan kepercayaan diri tinggi usai mencatatkan empat kemenangan beruntun di semua kompetisi.

Permainan City terlihat stabil dengan dominasi penguasaan bola, sirkulasi serangan yang rapi, serta efektivitas di lini depan yang terus terjaga.

Hingga pekan ke-15, Manchester City menempati posisi kedua klasemen sementara Liga Inggris dengan koleksi 31 poin. Mereka terus membayangi pemuncak klasemen dan tak boleh terpeleset jika ingin tetap berada di jalur juara.

STARTING LINE-UP - Sebelas pemain Manchester City berforto bersama sebelum melawan Bayer Leverkusen pada pertandingan matchday kelima fase liga Liga Champions, Rabu (26/11/2025) dini hari WIB. (Twitter @ManCity)

Di sisi lain, The Eagles -julukan Crystal Palace- masih berjuang menemukan konsistensi permainan.

Meski kerap tampil cukup solid saat bermain di kandang, Palace sering mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan tim-tim besar seperti Manchester United dan Arsenal.

Jika melihat catatan pertemuan, Manchester City juga relatif dominan atas Crystal Palace. Meski Palace sesekali mampu merepotkan, City umumnya dapat mengontrol jalannya pertandingan dan menciptakan lebih banyak peluang bersih.

Baca juga: Jadwal Liga Inggris Pekan Ini: Arsenal Lawan Tim Gurem, MU Mengintip Zona Eropa

Palace hanya mampu meraih satu kemenangan dari enam pertemuan terakhir melawan Manchester City.

Namun kemenangan tersebut sangat bersejarah karena terjadi di final Piala FA pada Mei lalu, yang sekaligus menghadirkan trofi besar pertama sepanjang sejarah klub.

Namun, secara performa musim ini Palace masih memiliki pekerjaan rumah besar, terutama di lini serang. Mereka tercatat sebagai tim dengan jumlah gol paling sedikit dibandingkan tim-tim lain yang berada di enam besar klasemen sementara, yakni baru mencetak 20 gol.

Dengan kondisi tersebut, Manchester City tetap menjadi favorit kuat untuk membawa pulang tiga poin dari Selhurst Park.

Terlebih Manchester City memiliki serangan terbaik sementara Liga Inggris 2025/2026, dengan mengoleksi 35 gol.

Prediksi Skor Crystal Palace vs Manchester City

Sportsmole: Crystal Palace 1-2 Manchester City