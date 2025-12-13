Didukung Pemkab Banyuwangi, Persewangi Kembangkan Destinasi Sport Tourism International

Ringkasan Berita: Persewangi Banyuwangi membuka kompetisi Liga 4 Jawa Timur 2025–2026 dengan kemenangan 1-0 atas PSSB Situbondo.

Persewangi diarahkan jadi motor sport tourism

Kerja sama Pemkab Banyuwangi dan pengembangan fasilitas.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Persewangi Banyuwangi mengawali kompetisi sepakbola Liga 4 Jawa Timur 2025-2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas PSSB Situbondo, Kamis (11/12/2025).

Kemenangan ini menjadi awal kiprah Laskar Blambangan memenangi setiap pertandingan sesuai target besar Persewangi.

“Kemenangan dan kekalahan dalam sepakbola adalah hal yang biasa. Kita syukuri langkah awal yang bagus ini,” kata owner Persewangi Banyuwangi Purwo Handoko di Bali, Sabtu (13/12/25).

Menurutnya, kiprah Persewangi Banyuwangi, di kompetisi sepak bola nasional yang menginjak usia ke-55 bukan usia yang pendek. Laskar Blambangan harus semakin maju.

Purwo menjelaskan bahwa Persewangi dipersiapkan menjadi klub sepakbola yang bukan sekedar berkompetisi musiman, namun lebih dari itu.

Persewangi memiliki peta jalan yang jelas membangun sport tourism di Bumi Blambangan.

“Pertandingan kemarin itu banyak ditonton oleh turis asing dari Bali, ini tentu menarik sekali. Kiprah Persewangi mulai dikenal di kalangan internasional, yang bisa membuka peluang menjadikan Persewangi Banyuwangi sebagai pijakan awal menuju sport tourism skala global,” kata Purwo.

Dia mengatakan, ada beberapa klub internasional seperti FC Lokomotiv Moscow, klub dari Turki dan Liga Inggris yang telah mendekati menjadikan Banyuwangi sebagai alternatif tempat latihan (training camp) selama musim dingin di Eropa.

“Saya tidak menyangka, tiba-tiba dihubungi oleh FC Lokomotiv Moscow dan beberapa klub di Eropa yang tertarik mengadakan training camp di Banyuwangi karena mendengar kiprah Persewangi. Tentunya, ini mendorong kami untuk bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, yang memberikan dukungan pada Persewangi,” kata Purwo.

Terkait hal tersebut, Purwo menjelaskan bahwa pihaknya akan mengadakan kerjasama dengan Pemkab Banyuwangi untuk mengelola beberapa aset Pemkab Banyuwangi yang belum maksimal dikelola seperti Agrowisata Taman Suruh dan Stadion Diponegoro.

“Di Agrowisata Taman Suruh, kita akan jadikan markas Persewangi, di sana akan kita bangun beberapa sarana latihan seperti beberapa lapangan sepakbola. Untuk mengakomodasi kebutuhan klub luar negeri yang memanfaatkan training camp kita, di sana kita akan bangun villa-villa dan kondotel untuk para pemain dan pengunjung yang bertaraf internasional,” kata Purwo Handoko.

Pemanfaatan pengembangan lainnya, menurut Purwo, Agrowisata Taman Suruh juga bisa dikembangkan untuk membangun sport tourism lebih luas, membuat integrasi dengan cabang olah raga lainnya, dengan membangun tempat latihan (training camp) berupa sarana olahraga panjat tebing dan panahan.

Panjat tebing dan panahan adalah cabang olah raga yang menyumbangkan medali olimpiade, bahkan medali emas.

“Dengan dukungan Pemkab dan para stake holders/pemangku kepentingan, tentu akan menjadikan Banyuwangi sebagai destinasi sport tourism berskala global, dan lagi-lagi saya sampaikan bahwa pengelolaan Persewangi bukan hanya tentang sepakbola, namun tentang bagaimana membangun ekosistem yang mendorong terciptanya sport tourism di Banyuwangi,” kata Purwo Handoko.