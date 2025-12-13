Update Hasil Liga Inggris: Kemenangan Liverpool Terasa Salah, Chelsea Gulung Everton

Ringkasan Berita: Chelsea dan Liverpool sama-sama meraih kemenangan di pekan 16 Liga Inggris, Sabtu (13/12/2025).

Chelsea mengalahkan Everton dengan skor 2-0 di Stamford Bridge.

Sedangkan Liverpool menang atas Brighton dengan skor 2-0, dengan Mohamed Salah memberikan satu assist.

TRIBUNNEWS.COM - Liverpool dan Chelsea kompak meraih kemenangan pada pekan ke-16 Liga Inggris, Sabtu (13/12/2025).

Liverpool mendapatkan kemenangan penting dengan skor 2-0 saat berhadapan dengan Brighton di Anfield.

Namun, hasil yang diraih Liverpool kali ini tak hanya soal kemenangan saja.

Ada hal penting lainnya yang tak kalah mengundang perhatian bagi pasukan Arne Slot.

Pertandingan melawan Brighton sekaligus menjadi momentum kembali merumputnya Mohamed Salah bagi Liverpool.

Ia mulanya duduk di bangku cadangan lantaran posisinya sebagai winger kanan diisi oleh Dominik Szoboszlai.

Namun tak perlu waktu lama bagi Salah untuk terlibat dalam pertandingan ini.

Pemain asal Mesir ini dimasukkan pada menit ke-26 untuk menggantikan Joe Gomez yang mengalami cedera.

Penampilan ini menjadi yang pertama bagi Salah setelah di dua pertandingan sebelumnya namanya menghilang dari tim Liverpool di atas lapangan.

Salah melengkapi penampilannya kali ini dengan torehan individu yang cukup baik.

AKSI SALAH - Striker Liverpool asal Mesir #11 Mohamed Salah berlari dengan bola dari bek Yunani West Ham United #15 Konstantinos Mavropanos selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara West Ham United dan Liverpool di Stadion London, di London pada 29 Desember 2024. (Photo by Adrian Dennis / AFP) (AFP/ADRIAN DENNIS) (Foto arsip Desember 2024).

Ia memberikan assist untuk gol kedua Hugo Ekitike di pertandingan ini.

Sepak pojok Salah ditanduk dengan sempurna oleh Ekitike untuk mengubah papan skor menjadi 2-0.

Sekaligus itu menjadi gol terakhir Liverpool di laga ini dan menyudahi pertandingan dengan skor tersebut.

Berpindah ke laga lainnya, ada Chelsea yang juga mendapatkan kemenangan penting di pekan 16.