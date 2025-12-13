Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Superskor
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Liga Inggris

Update Hasil Liga Inggris: Kemenangan Liverpool Terasa Salah, Chelsea Gulung Everton

Liverpool dan Chelsea meraih kemenangan penting di pekan ke-16 Liga Inggris dengan mengalahkan Brighton dan Everton.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Guruh Putra Tama
zoom-in Update Hasil Liga Inggris: Kemenangan Liverpool Terasa Salah, Chelsea Gulung Everton
Laman resmi Liverpool
SELEBRASI MO SALAH - Penyerang Liverpool, Mohamed Salah melalukan selebrasi saat menjebol gawang Wolves di Liga Inggris 2024/2025 di Anfield pada Minggu (16/2/2025) malam WIB. Mohamed Salah kembali bermain bagi Liverpool dan langsung mencetak assist pada kemenangan The Reds atas Brighton di pekan 16 Liga Inggris, Sabtu (13/12/2025). (Laman resmi Liverpool) 

Ringkasan Berita:
  • Chelsea dan Liverpool sama-sama meraih kemenangan di pekan 16 Liga Inggris, Sabtu (13/12/2025).
  • Chelsea mengalahkan Everton dengan skor 2-0 di Stamford Bridge.
  • Sedangkan Liverpool menang atas Brighton dengan skor 2-0, dengan Mohamed Salah memberikan satu assist.

 

TRIBUNNEWS.COM - Liverpool dan Chelsea kompak meraih kemenangan pada pekan ke-16 Liga Inggris, Sabtu (13/12/2025).

Liverpool mendapatkan kemenangan penting dengan skor 2-0 saat berhadapan dengan Brighton di Anfield.

Namun, hasil yang diraih Liverpool kali ini tak hanya soal kemenangan saja.

Ada hal penting lainnya yang tak kalah mengundang perhatian bagi pasukan Arne Slot.

Pertandingan melawan Brighton sekaligus menjadi momentum kembali merumputnya Mohamed Salah bagi Liverpool.

Baca juga: Pembicaraan 4 Mata Rampung, Arne Slot Rangkul Lagi Mohamed Salah ke Skuad Liverpool

Rekomendasi Untuk Anda

Ia mulanya duduk di bangku cadangan lantaran posisinya sebagai winger kanan diisi oleh Dominik Szoboszlai.

Namun tak perlu waktu lama bagi Salah untuk terlibat dalam pertandingan ini.

Pemain asal Mesir ini dimasukkan pada menit ke-26 untuk menggantikan Joe Gomez yang mengalami cedera.

Penampilan ini menjadi yang pertama bagi Salah setelah di dua pertandingan sebelumnya namanya menghilang dari tim Liverpool di atas lapangan.

Salah melengkapi penampilannya kali ini dengan torehan individu yang cukup baik.

Striker Liverpool asal Mesir #11 Mohamed Salah berlari dengan bola dari bek Yunani West Ham United #15 Konstantinos Mavropanos selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara West Ham United dan Liverpool di Stadion London, di London pada 29 Desember 2024. (Photo by Adrian Dennis / AFP)
AKSI SALAH - Striker Liverpool asal Mesir #11 Mohamed Salah berlari dengan bola dari bek Yunani West Ham United #15 Konstantinos Mavropanos selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara West Ham United dan Liverpool di Stadion London, di London pada 29 Desember 2024. (Photo by Adrian Dennis / AFP) (AFP/ADRIAN DENNIS) (Foto arsip Desember 2024).

Ia memberikan assist untuk gol kedua Hugo Ekitike di pertandingan ini.

Sepak pojok Salah ditanduk dengan sempurna oleh Ekitike untuk mengubah papan skor menjadi 2-0.

Sekaligus itu menjadi gol terakhir Liverpool di laga ini dan menyudahi pertandingan dengan skor tersebut.

Berpindah ke laga lainnya, ada Chelsea yang juga mendapatkan kemenangan penting di pekan 16.

Seleb

Virgoun Lelah Selalu Dikaitkan dengan Inara Rusli: Sampai Mati Dia Ibu Anak-anak Gue

Nasional

Jimly Asshiddiqie usai Bertemu Rocky Gerung: Cara Berpikirnya Out of the Box

Nasional

10 Wilayah dengan Jumlah Kejahatan Tertinggi di Indonesia

Halaman 1/2
12
Tags:
Liverpool
Mohamed Salah
Chelsea
Cole Palmer
Hasil Liga Inggris
Berita Liga Inggris
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
1
Arsenal
16
11
3
2
30
10
20
36
2
Man. City
16
11
1
4
38
16
22
34
3
Aston Villa
16
10
3
3
25
17
8
33
4
Chelsea
16
8
4
4
27
15
12
28
5
Crystal Palace
16
7
5
4
20
15
5
26
Lihat selengkapnya
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas