Huru-hara Kedatangan Lionel Messi ke India, Fans La Pulga Ngamuk di Stadion

Ringkasan Berita: Kehadiran Lionel Messi di India mengundang banyak perhatian dari para penggemarnya.

Messi terlihat hadir di daerah Kolkata untuk meresmikan patung setinggi 21 meter yang mengambil inspirasi dari kemenangannya di Piala Dunia 2022 lalu.

Penggemar Messi yang memadati stadion Salt Lake tak puas lantaran tak bisa melihat Messi secara jelas.

TRIBUNNEWS.COM - Agenda kedatangan Lionel Messi ke India nampaknya tak dieksekusi dengan baik oleh panitia setempat.

Messi direncanakan mengunjungi India selama tiga hari bersama dengan dua rekan setimnya di Inter Miami, Luis Suarez dan Rodrigo de Paul.

Pada hari pertama, Messi dan kawan-kawannya datang menunjungi daerah Kolkata, India.

Ia terlebih dahulu meresmikan sebuah patung tinggi menjulang yang mengambil inspirasi dari seorang Lionel Messi.

Patung Messi yang sedang memegang trofi Piala Dunia itu dibangun setinggi 21 meter.

Setelah meresmikan itu, Messi langsung pindah ke arena lainnya.

Ia datang ke sebuah stadion di Kolkata bernama Salt Lake Stadium.

Sudah ada sekira 80 ribu orang yang menanti kedatangan La Pulga di stadion tersebut.

Itupun belum dihitung juga pihak-pihak yang tak mendapatkan kuota masuk ke stadion lantaran kapasitas yang terbatas.

Sayangnya kedatangan Messi ke stadion itu menjadi sebuah antiklimaks besar.

Para penonton kesulitan menonton La Pulga yang datang ke tengah lapangan.

Messi melambaikan tangan sembari memandang setiap sudut stadion yang penuh sesak penggemarnya.

Namun di sekitar Messi ada banyak pejabat dan polisi yang juga ingin berinteraksi dengannya.

Hal itulah yang membuat suasana menjadi kacau.