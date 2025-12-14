Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Superskor
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Major League Soccer

Huru-hara Kedatangan Lionel Messi ke India, Fans La Pulga Ngamuk di Stadion

Kedatangan Lionel Messi ke India, khususnya ke Salt Lake Stadium di Kolkata, menimbulkan kerusuhan dari penonton yang tak puas.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Guruh Putra Tama
zoom-in Huru-hara Kedatangan Lionel Messi ke India, Fans La Pulga Ngamuk di Stadion
CHANDAN KHANNA / AFP
SELEBRASI - Pemain depan Inter Miami #10 Lionel Messi (Tengah) melambaikan tangan untuk merayakan kemenangan Perempat Final Piala Liga Amerika dari Charlotte di Stadion DRV PNK di Fort Lauderdale, Florida, pada 11 Agustus 2023. Kedatangan Lionel Messi ke India disambut huru hara penggemar yang tak bisa melihatnya secara jelas. (Foto arsip Agustus 2023). 

Ringkasan Berita:
  • Kehadiran Lionel Messi di India mengundang banyak perhatian dari para penggemarnya.
  • Messi terlihat hadir di daerah Kolkata untuk meresmikan patung setinggi 21 meter yang mengambil inspirasi dari kemenangannya di Piala Dunia 2022 lalu.
  • Penggemar Messi yang memadati stadion Salt Lake tak puas lantaran tak bisa melihat Messi secara jelas.

 

TRIBUNNEWS.COM - Agenda kedatangan Lionel Messi ke India nampaknya tak dieksekusi dengan baik oleh panitia setempat.

Messi direncanakan mengunjungi India selama tiga hari bersama dengan dua rekan setimnya di Inter Miami, Luis Suarez dan Rodrigo de Paul.

Pada hari pertama, Messi dan kawan-kawannya datang menunjungi daerah Kolkata, India.

Ia terlebih dahulu meresmikan sebuah patung tinggi menjulang yang mengambil inspirasi dari seorang Lionel Messi.

Patung Messi yang sedang memegang trofi Piala Dunia itu dibangun setinggi 21 meter.

Rekomendasi Untuk Anda

Setelah meresmikan itu, Messi langsung pindah ke arena lainnya.

Baca juga: 3 Trofi Individu Lionel Messi Lengkapi Pesta Pora Inter Miami Tutup Tahun 2025

Ia datang ke sebuah stadion di Kolkata bernama Salt Lake Stadium.

Sudah ada sekira 80 ribu orang yang menanti kedatangan La Pulga di stadion tersebut.

Itupun belum dihitung juga pihak-pihak yang tak mendapatkan kuota masuk ke stadion lantaran kapasitas yang terbatas.

Sayangnya kedatangan Messi ke stadion itu menjadi sebuah antiklimaks besar.

KUNJUNGAN MESSI- Diam-diam, Lionel Messi membuat kejutan dengan kembali ke markas Barcelona, Stadion Camp Nou yang baru.  Pemain tim nasional Argentina menemani kedatangan Lionel Messi ke Camp Nou yang baru, dan mereka sempat mengambil beberapa foto kenangan. Messi mengunjungi stadion yang baru Barcelona, ​​ditemani Rodrigo De Paul, rekan setimnya di Inter Miami dan Argentina.
KUNJUNGAN MESSI- Diam-diam, Lionel Messi membuat kejutan dengan kembali ke markas Barcelona, Stadion Camp Nou yang baru.  Pemain tim nasional Argentina menemani kedatangan Lionel Messi ke Camp Nou yang baru, dan mereka sempat mengambil beberapa foto kenangan. Messi mengunjungi stadion yang baru Barcelona, ​​ditemani Rodrigo De Paul, rekan setimnya di Inter Miami dan Argentina. (Tangkapan layar Instargam/Leo Messi)

Para penonton kesulitan menonton La Pulga yang datang ke tengah lapangan.

Messi melambaikan tangan sembari memandang setiap sudut stadion yang penuh sesak penggemarnya.

Namun di sekitar Messi ada banyak pejabat dan polisi yang juga ingin berinteraksi dengannya.

Hal itulah yang membuat suasana menjadi kacau.

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Nasional

Jimly Asshiddiqie usai Bertemu Rocky Gerung: Cara Berpikirnya Out of the Box

Nasional

Prabowo Pingin Tanam Sawit di Papua, WALHI: Masyarakat Adat Tak Mau Dapat Bencana Ekologis

Halaman 1/2
12
Tags:
Lionel Messi
India
Inter Miami
Luis Suarez
Rodrigo De Paul
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
1
Arsenal
16
11
3
2
30
10
20
36
2
Man. City
16
11
1
4
38
16
22
34
3
Aston Villa
16
10
3
3
25
17
8
33
4
Chelsea
16
8
4
4
27
15
12
28
5
Crystal Palace
16
7
5
4
20
15
5
26
Lihat selengkapnya
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas