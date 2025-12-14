Hasil Klasemen Liga Inggris: Momen Dramatis Arsenal Lawan sang Juru Kunci, The Gunners Bersuka Cita
Arsenal menang dramatis atas tim juru kunci klasemen Liga Inggris, Wolves, dengan skor 2-1 pada pertandingan pekan 16, Minggu (14/12/2025).
Penulis: Guruh Putra Tama
Editor: Drajat Sugiri
Ringkasan Berita:
- Arsenal meraih kemenangan dramatis atas Wolves di pekan 16 Liga Inggris, Minggu (14/12/2025) dengan skor 2-1.
- Kemenangan itu membuat Arsenal menjaga jarak dengan Manchester City yang ada di peringkat kedua.
- Kemenangan juga diraih Chelsea dan Liverpool atas lawan masing-masing dengan skor identik, 2-0.
TRIBUNNEWS.COM - Arsenal mendapatkan hasil dramatis saat menjalani pertandingan pekan 16 Liga Inggris menghadapi Wolves di Emirates Stadium, Minggu (14/12/2025).
Tim asuhan Mikel Arteta ini memang berhasil mengalahkan Wolves dengan skor tipis 2-1.
Namun kemenangan yang diraih Arsenal bisa dibilang jauh dari meyakinkan.
Bahkan Arsenal nyaris ditahan imbang Wolves yang berjuang sekuat tenaga memaksakan hasil tersebut.
Pada babak pertama, kedua tim masih kesulitan menciptakan gol.
Baca juga: Jadwal Liga Inggris Pekan Ini: Arsenal Lawan Tim Gurem, MU Mengintip Zona Eropa
Peluang-peluang milik Arsenal sayangnya masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Viktor Gyokeres yang dipasang sebagai ujung tombak.
Baru pada babak kedua Arsenal mendapatkan tuah dari kesabaran dan upaya keras mereka.
Pada menit ke-70, The Gunners unggul dari gol bunuh diri kiper Wolves, Sam Johnstone.
Reflek Johnstone saat menghalau tendangan Bukayo Saka memang cukup baik.
Namun halauan kurang sempurna yang ia lakukan tak bisa mencegah bola masuk ke gawangnya sendiri.
Bahkan pihak Liga Inggris menghitung gol tersebut sebagai lesakan bunuh diri dari Johnstone.
Perjuangan Wolves memburu gol baru berbuah hasil di menit ke-90.
Emmanuel Arokodare menjadi pahlawan sementara Wolves dengan gol dramatisnya ini.
Namun, Arsenal yang mengupayakan kemenangan juga berhasil mendapatkan manisnya buah perjuangan.
Lagi-lagi Wolves kemasukan dari gol bunuh diri pemainnya sendiri, Yerson Mosquera.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.