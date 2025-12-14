Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Liga Inggris

Hasil Klasemen Liga Inggris: Momen Dramatis Arsenal Lawan sang Juru Kunci, The Gunners Bersuka Cita

Arsenal menang dramatis atas tim juru kunci klasemen Liga Inggris, Wolves, dengan skor 2-1 pada pertandingan pekan 16, Minggu (14/12/2025).

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Guruh Putra Tama
Editor: Drajat Sugiri
Instagram Arsenal
MERAYAKAN GOL - Para pemain Arsenal merayakan gol Martin Zubimendi ke gawang Nottingham Forest dalam lanjutan matchday keempat Liga Inggris 2025/2026 di Emirates Stadium, Sabtu (13/9/2025) malam WIB. Kemenangan Arsenal atas Wolves di pekan 16 Liga Inggris membuat mereka menjaga jarak keunggulan dari Manchester City di klasemen sementara. (Foto diunduh dari Instagram Arsenal) 

Ringkasan Berita:
  • Arsenal meraih kemenangan dramatis atas Wolves di pekan 16 Liga Inggris, Minggu (14/12/2025) dengan skor 2-1.
  • Kemenangan itu membuat Arsenal menjaga jarak dengan Manchester City yang ada di peringkat kedua.
  • Kemenangan juga diraih Chelsea dan Liverpool atas lawan masing-masing dengan skor identik, 2-0.

TRIBUNNEWS.COM - Arsenal mendapatkan hasil dramatis saat menjalani pertandingan pekan 16 Liga Inggris menghadapi Wolves di Emirates Stadium, Minggu (14/12/2025).

Tim asuhan Mikel Arteta ini memang berhasil mengalahkan Wolves dengan skor tipis 2-1.

Namun kemenangan yang diraih Arsenal bisa dibilang jauh dari meyakinkan.

Bahkan Arsenal nyaris ditahan imbang Wolves yang berjuang sekuat tenaga memaksakan hasil tersebut.

Pada babak pertama, kedua tim masih kesulitan menciptakan gol.

Peluang-peluang milik Arsenal sayangnya masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Viktor Gyokeres yang dipasang sebagai ujung tombak.

Baru pada babak kedua Arsenal mendapatkan tuah dari kesabaran dan upaya keras mereka.

Pada menit ke-70, The Gunners unggul dari gol bunuh diri kiper Wolves, Sam Johnstone.

Reflek Johnstone saat menghalau tendangan Bukayo Saka memang cukup baik.

Namun halauan kurang sempurna yang ia lakukan tak bisa mencegah bola masuk ke gawangnya sendiri.

Bahkan pihak Liga Inggris menghitung gol tersebut sebagai lesakan bunuh diri dari Johnstone.

AKSI SAKA - Momen terjadinya gol Arsenal ke gawang Sunderland yang dicetak oleh Bukayo Saka dalam pertandingan pekan ke-11 Liga Inggris 2025/2026 di Stadium of Light, Minggu (9/11/2025). (X Arsenal - 9/11/2025)
AKSI SAKA - Momen terjadinya gol Arsenal ke gawang Sunderland yang dicetak oleh Bukayo Saka dalam pertandingan pekan ke-11 Liga Inggris 2025/2026 di Stadium of Light, Minggu (9/11/2025). (X Arsenal - 9/11/2025) (X.com/Arsenal)

Perjuangan Wolves memburu gol baru berbuah hasil di menit ke-90.

Emmanuel Arokodare menjadi pahlawan sementara Wolves dengan gol dramatisnya ini.

Namun, Arsenal yang mengupayakan kemenangan juga berhasil mendapatkan manisnya buah perjuangan.

Lagi-lagi Wolves kemasukan dari gol bunuh diri pemainnya sendiri, Yerson Mosquera.

123
Tags:
Hasil Klasemen Liga Inggris
Klasemen Liga Inggris
Arsenal
The Gunners
Liverpool
Chelsea
Manchester City
