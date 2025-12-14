Rencana Matang Cristiano Ronaldo setelah Pensiun, CR7 Bakal Miliki Al Nassr

Ringkasan Berita: Cristiano Ronaldo ingin menjadi sebagian pemilik Al Nassr saat dirinya pensiun dari dunia sepak bola.

Tak menutup kemungkinan Ronaldo akan memperbesar wacana kepemilikan saat situasi mendukung.

Ronaldo mengincar kepemilikan 15 persen saham Al Nassr sebagai tahapan awalnya.

TRIBUNNEWS.COM - Bintang utama Al Nassr, Cristiano Ronaldo, tak menutup diri soal potensi pensiun dari dunia sepak bola.

Dengan umur Ronaldo yang tak lagi muda dan prima, pensiun barangkali tinggal menunggu waktu saja.

Memang untuk saat ini permainan CR7 di atas lapangan masih mumpuni.

Buktinya ia masih bisa mengantar Al Nassr menduduki peringkat pertama di klasemen Liga Arab Saudi untuk sementara.

Padahal persaingan dengan Al Hilal dan Al Ittihad juga tak menurun setiap musimnya.

Demikian pula dengan keberhasilan Ronaldo memastikan Portugal bisa lolos ke Piala Dunia 2026 mendatang.

Meskipun dihiasi kontroversi kartu merah, misi pemain berusia 40 tahun tersebut sudah tercapai.

Ia tinggal berjuang bersama Portugal nantinya di ajang sepak bola empat tahunan itu.

CR7 pernah berujar turnamen Piala Dunia 2026 akan menjadi ajang internasional terakhirnya bersama Portugal.

Bahkan karier sepak bolanya di klub juga belum tentu berlangsung lama setelah itu.

RONALDO BERSELEBRASI - Selebrasi Cristiano Ronaldo setelah mencetak gol via penalti pada pertandingan pekan pertama Liga Arab Saudi antara Al Taawon vs Al Nassr di King Abdullah Sport City Stadium, Sabtu (30/8/2025). (Twitter @AlNassrFC)

Ia perlahan mulai menyiapkan rencana pensiun sebagai langkah selanjutnya dalam kehidupannya.

Menurut laporan 365scoresMX, Ronaldo rupanya memiliki rencana pensiun yang tak jauh-jauh dari Al Nassr dan Liga Arab Saudi.

Ia ingin memiliki saham kepemilikan di Al Nassr seiring waktunya yang semakin menipis sebagai pemain.

Ronaldo disebut mengincar bagian sebesar 15 persen yang bernilai 50 juta Poundsterling sebagai awalan.

Ia sebearnya berminat mengambil bagian yang lebih besar lagi.