Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Superskor
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Liga Arab Saudi

Rencana Matang Cristiano Ronaldo setelah Pensiun, CR7 Bakal Miliki Al Nassr

Cristiano Ronaldo ingin memiliki bagian saham kepemilikan klub yang ia bela saat ini, Al Nassr, setelah pensiun sebagai pesepak bola

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Guruh Putra Tama
Editor: Drajat Sugiri
zoom-in Rencana Matang Cristiano Ronaldo setelah Pensiun, CR7 Bakal Miliki Al Nassr
Instagram Al Nassr
EKSPRESI RONALDO - Senyum Cristiano Ronaldo (Al Nassr) usai mencetak gol di semifinal Piala Super Arab Saudi kontra Al Taawon, Kamis (14/8/2024) dinihari WIB. Cristiano Ronaldo ingin memiliki saham di Al Nassr setelah dirinya pensiun sebagai pesepak bola. 

Ringkasan Berita:
  • Cristiano Ronaldo ingin menjadi sebagian pemilik Al Nassr saat dirinya pensiun dari dunia sepak bola.
  • Tak menutup kemungkinan Ronaldo akan memperbesar wacana kepemilikan saat situasi mendukung.
  • Ronaldo mengincar kepemilikan 15 persen saham Al Nassr sebagai tahapan awalnya.

TRIBUNNEWS.COM - Bintang utama Al Nassr, Cristiano Ronaldo, tak menutup diri soal potensi pensiun dari dunia sepak bola.

Dengan umur Ronaldo yang tak lagi muda dan prima, pensiun barangkali tinggal menunggu waktu saja.

Memang untuk saat ini permainan CR7 di atas lapangan masih mumpuni.

Buktinya ia masih bisa mengantar Al Nassr menduduki peringkat pertama di klasemen Liga Arab Saudi untuk sementara.

Padahal persaingan dengan Al Hilal dan Al Ittihad juga tak menurun setiap musimnya.

Baca juga: Update 11 Tim Lolos 16 Besar Liga Champions Asia 2: Persib Kunci Tempat, Grup Al Nassr Belum Lengkap

Demikian pula dengan keberhasilan Ronaldo memastikan Portugal bisa lolos ke Piala Dunia 2026 mendatang.

Rekomendasi Untuk Anda

Meskipun dihiasi kontroversi kartu merah, misi pemain berusia 40 tahun tersebut sudah tercapai.

Ia tinggal berjuang bersama Portugal nantinya di ajang sepak bola empat tahunan itu.

CR7 pernah berujar turnamen Piala Dunia 2026 akan menjadi ajang internasional terakhirnya bersama Portugal.

Bahkan karier sepak bolanya di klub juga belum tentu berlangsung lama setelah itu.

RONALDO BERSELEBRASI - Selebrasi Cristiano Ronaldo setelah mencetak gol via penalti pada pertandingan pekan pertama Liga Arab Saudi antara Al Taawon vs Al Nassr di King Abdullah Sport City Stadium, Sabtu (30/8/2025).
RONALDO BERSELEBRASI - Selebrasi Cristiano Ronaldo setelah mencetak gol via penalti pada pertandingan pekan pertama Liga Arab Saudi antara Al Taawon vs Al Nassr di King Abdullah Sport City Stadium, Sabtu (30/8/2025). (Twitter @AlNassrFC)

Ia perlahan mulai menyiapkan rencana pensiun sebagai langkah selanjutnya dalam kehidupannya.

Menurut laporan 365scoresMX, Ronaldo rupanya memiliki rencana pensiun yang tak jauh-jauh dari Al Nassr dan Liga Arab Saudi.

Ia ingin memiliki saham kepemilikan di Al Nassr seiring waktunya yang semakin menipis sebagai pemain.

Ronaldo disebut mengincar bagian sebesar 15 persen yang bernilai 50 juta Poundsterling sebagai awalan.

Ia sebearnya berminat mengambil bagian yang lebih besar lagi.

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Nasional

Prabowo Pingin Tanam Sawit di Papua, WALHI: Masyarakat Adat Tak Mau Dapat Bencana Ekologis

Internasional

Putin Nyatakan Rudal Oreshnik Siap Digunakan di Medan Perang Ukraina pada Akhir Tahun Ini

Halaman 1/2
12
Tags:
Cristiano Ronaldo
Ronaldo
CR7
Al Nassr
Liga Arab Saudi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
1
Arsenal
16
11
3
2
30
10
20
36
2
Man. City
16
11
1
4
38
16
22
34
3
Aston Villa
16
10
3
3
25
17
8
33
4
Chelsea
16
8
4
4
27
15
12
28
5
Crystal Palace
16
7
5
4
20
15
5
26
Lihat selengkapnya
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas