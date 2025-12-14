Hasil Liga Inggris: Rekor Baru Mo Salah Pereda Konflik, Arne Slot Tak Merasa Punya Utang Maaf

Ringkasan Berita: Arne Slot membantah adanya ketegangan antara dirinya dengan Mo Salah selepas pertandingan Liverpool menghadapi Brighton

Mo Salah yang diturunkan sebagai pemain pengganti sukses ukir rekor membantu Liverpool kalahkan Brighton

Mo Salah juga memecahkan rekor legenda Manchester United Wayne Rooney

TRIBUNNEWS.COM - Arne Slot memberikan respons mengejutkan soal konfliknya dengan Mohamed Salah setelah Liverpool meraih kemenangan meyakinkan atas Brighton.

Kembalinya Mohamed Salah ke skuad Liverpool usai berkonflik dengan Arne Slot berbuah manis untuk penyerang Mesir itu.

Usai hasil Liverpool vs Brighton berakhir 2-0 pada pekan ke-16 Liga Inggris, Sabtu (13/12) malam WIB, Mohamed Salah mengukuhkan diri sebagai pemain dengan keterlibatan gol paling banyak untuk satu klub dalam sejarah Liga Inggris.

Rekor Salah tersebut terukir setelah ia mencatatkan assist untuk gol kedua Hugo Ekitike di menit ke-60.

Eksekusi sepak pojok Mo Salah berhasil mengarah dengan sempurna ke Ekitike. Penyerang Prancis itu langsung menyambutnya dengan tandukan keras ke dalam gawang Brighton.

Atas assist yang ditorehkan Mo Salah di laga ini, keterlibatannya untuk gol Liverpool di Liga Inggris sejauh ini telah menyentuh 277 kali.

Angka tersebut gabungan dari 188 gol dan 89 assist Salah. Catatan itu kini menjadi rekor sepanjang masa oleh seorang pemain untuk satu klub di Premier League.

Mohamed Salah telah melampaui rekor Wayne Rooney yang mencatat 276 keterlibatan gol untuk Manchester United (183 gol, 93 assist).

Bedanya, Mo Salah mencapai rekornya hanya dalam 8 musim bersama Liverpool. Sedangkan Wayne Rooney membutuhkan 13 musim untuk mencatat rekor tersebut.

Arne Slot soal Konflik dengan Mo Salah

Pencapaian Mohamed Salah di pertandingan terbaru Liverpool ini setidaknya bisa menurunkan tensi ketegangan yang terjadi.

Seperti diketahui, Mohamed Salah sempat terlibat masalah dengan klub dan Arne Slot lewat wawancara kontroversialnya usai laga kontra Leeds.

Mohamed Salah diketahui tak senang karena mulai tersisihkan dari line-up The Reds dan sudah tiga kali duduk di bangku cadangan.

Ia juga merasa menjadi kambing hitam atas performa buruk Liverpool dalam beberapa pekan terakhir.

Usai berbicara empat mata dengan Arne Slot sebelum laga kontra Brighton, ketegangan Salah dengan Slot dikabarkan mereda.

Arne Slot bahkan memberikan kesempatan Mohamed Salah untuk merumput lagi, meski turun dari bangku cadangan.