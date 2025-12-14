Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Liga Italia

Efek Transfer Gabriel Jesus ke AC Milan, Mikel Arteta Kepepet Mainkan Tipu Muslihat

Ketertarikan AC Milan atas transfer Gabriel Jesus menghadirkan efek nyata yang buat pelatih Mikel Arteta memainkan tipu muslihat.

Penulis: Drajat Sugiri
Editor: Nuryanti
Ringkasan Berita:
  • AC Milan fokus mencari striker baru di jendela transfer pemain musim dingin yang dibuka Januari 2026
  • AC Milan menargetkan penyerang Arsenal, Gabriel Jesus yang semakin tersisih sejak kedatangan Viktor Gyokeres
  • Pelatih Mikel Arteta melakukan tipu muslihat agar Gabriel Jesus tidak keluar dari Arsenal

TRIBUNNEWS.COM - Pergerakan AC Milan untuk jendela transfer pemain musim dingin Januari 2026, membuat pelatih Arsenal, Mikel Arteta gerah. AC Milan tertarik kepada penyerang Arsenal, Gabriel Jesus!

Keberhasilan AC Milan menjaga konsistensi dalam perburuan Scudetto, benar-benar di luar prediksi. 

Selain ini menjadi era baru AC Milan di bawah asuhan Massimiliano Allegri, tidak ada yang menduga AC Milan mampu menyandang status Capolista, alias pemuncak klasemen sementara Serie A.

Setelah di musim 2024/2025, tim Merah Hitam ini finis di peringkat 8 klasemen akhir.

Terlebih, Massimiliano Allegri ditunjuk sebagai pelatih AC Milan dengan target realistis membawa klub sekota Inter Milan ini finis di zona Liga Champions. 

Namun hingga giornata 15 Serie A, AC Milan masih menjadi pemimpin perburuan Scudetto. Rafael Leao dkk. membukukan 31 poin, disusul Napoli (31), dan Inter Milan (30) di jajaran tiga besar.

Meski begitu, Milan membutuhkan kedalaman skuad guna bersaing hingga akhir untuk perebutan gelar juara Liga Italia. Satu di antara caranya ialah mendatangkan pemain baru di jendela transfer Januari 2026.

Posisi yang mendapatkan perhatian manajemen klub adalah sektor penyerang tengah. Milan hanya memiliki Santiago Gimenez di posisi itu.

Apesnya, striker timnas Meksiko tersebut belum menunjukkan peforma impresifnya seperti saat masih memperkuat Eredevisie. Walhasil, isu penjualan Santiago Gimenez menguat.

AC Milan otomatis tidak memiliki penyerang murni, sekalipun Christian Pulisic dan Rafael Leao bisa digeser dari winger untuk mengisi posisi striker.

Beberapa striker masuk dalam radar AC Milan. Di antaranya Mauro Icardi, Joshua Zirkzee, dan Niclas Fullkrug. Terbaru, AC Milan menjadikan penyerang pinggiran Arsenal, Gabrier Jesus sebagai target, seperti yang dilaporkan Calciomercato.

Penyerang Arsenal, Gabriel Jesus, ingin mendapat waktu bermain lebih banyak. Pemain asal Brasil itu dikaitkan dengan AC Milan.

Jesus sudah pulih dari cedera lutut. Dia sudah bermain selama 28 menit, saat Arsenal menang atas Club Brugge dengan skor akhir 3-0.

Di lini depan, Arsenal mempunyai banyak pilihan. Selain Viktor Gyokeres, ada juga Mikel Merino yang gacor menjadi striker dadakan.

Meski begitu, pemilik AC Milan tak mau melakukan investasi besar untuk mendatangkan striker baru di bursa transfer Januari mendatang.

