Formalitas Cristiano Ronaldo Masuk Skuad untuk ACL 2, Al Nassr Dirugikan Piala Arab 2025

TRIBUNNEWS.COM - Al Nassr kehilangan satu striker akibat cedera setelah membela timnas Arab Saudi pada ajang Piala Arab 2025, yang kini menjejak di babak semifinal. Formalitas Cristiano Ronaldo masuk skuad untuk ACL 2.

Pelatih Al Nassr, Jorge Jesus nampaknya dipaksa melakukan perombakan daftar susunan pemain yang dipersiapkan untuk melawan Al Zawraa di Liga Champions Asia 2, atau AFC Champions League Two (ACL 2).

Hal ini berkaitan kabar buruk yang dikirimkan timnas Arab Saudi kepada Al Nasr.

Dalam laporan Arriyadiyah, striker Al Nassr yang dipanggil Arab Saudi untuk berlaga di Piala Arab 2025, Ayman Yahya, mengalami cedera serius.

RONALDO SEPATU EMAS - Striker Al Nassr, Cristiano Ronaldo, memegang penghargaan sepatu emas sebagai pencetak gol terbanyak Liga Arab Saudi musim 2024/25, Senin (15/9/2025). (X Al Nassr - 15/9/2025) (X.com/AlNassrFC_EN)

Penyerang berusia 24 tahun ini harus menepi dalam kurun satu bulan, dan terancam melewatkan hingga lima pertandingan bersama Al Nassr.

"Al Nassr akan bermain tanpa Ayman Yahya karena cedera meniskus lutut yang dialaminya saat bermain bersama tim nasional Arab Saudi.

Ia telah dimasukkan ke dalam program perawatan dan rehabilitasi yang diperkirakan akan berlangsung antara tiga hingga empat minggu.

Akibatnya, ia akan absen setidaknya dalam tiga pertandingan mendatang, dengan kemungkinan absennya bisa diperpanjang hingga lima pertandingan tergantung pada pemulihannya," tulis Arriyadiyah dalam keterangannya.

Ayman Yahya memang bukan penyerang yang banyak mendapatkan menit bermain layaknya Cristiano Ronaldo, Joao Felix, atau bahkan Sadio Mane.

Meski begitu, pelatih Jorge Jesus kerap memainkan Ayman Yahya sebagai pengganti. Bahkan di ajang Liga Champions Asia 2, Ayman Yahya, dua dari tiga pertandingan yang dilakoninya, bermain sejak menit awal, alias starter.

Dari 14 pertandingan bersama Al Nassr di musim ini, penyerang kelahiran 14 Mei 2001 tersebut sudah mengemas satu assist dan satu gol.

Secara kedalaman skuad, Jorge Jesus tidak akan pusing dengan kehilangan Ayman Yahya untuk rentang waktu 1 bulan.

Sebab secara opsi di lini serang, tim yang kini tengah memuncaki klasemen Liga Arab Saudi 2025/2026 ini, mempunyai banyak striker dan winger mumpuni.

Selain Mane, Ronaldo, dan Felix, Al Nassr masih mempunyai Haroune Camara, Mohammed Marran, Angelo, Abdulrahman Ghareeb, Wesley, Kingsley Coman, dan Saad Haqawi, sebagai pilihan. Stok yang melimpah untuk posisi area penyerangan.

Potensi Formalitas Cristiano Ronaldo Masuk Skuad ACL 2

Dengan kehilangan Ayman Yahya, Jorge Jesus didesak melakukan perubahan dalam daftar pemain yang dipersiapkan untuk bermain di Liga Champions Asia 2.