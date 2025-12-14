Aroma Perpecahan PSSI, Gagal Total Timnas di SEA Games dan Munculnya Faksi Zainuddin Amali

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Timnas Indonesia U-22 harus menelan pil pahit usai tersingkir pada fase grup SEA Games 2025.

Kondisi tersebut pun jadi hasil terburuk bagi cabang olahraga sepakbola dalam 16 tahun terakhir.

Kegagalan ini, seusai kegagalan lainnya Timnas Indonesia tak lolos ke Piala Dunia 2026, beriring kabar adanya perpecahan internal di kubu badan sepak bola nasional, PSSI.

Konflik disebut-sebut mengerucut antara Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dan Wakil Ketua Umum PSSI, Zainudin Amali.

Sebagai catatan, aroma perpecahan di internal PSSI sudah tercium sebelum Timnas Indonesia U-22 berlaga di SEA Games Thailand, yang terindikasi leway polemik mengenai target raihan medali sempat mencuat ke publik.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir bersama dengan Waketum PSSI Zainudin Amali dan Dirtek PSSI Indra Sjafri saat diwawancarai di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (30/8/2023). (Tribunnews/Abdul Majid)

Beda Pernyataan Soal Target

Menpora Erick Thohir yang juga merupakan Ketua Umum PSSI menyebut bahwa target realistis untuk Garuda Muda, yakni medali perak setelah menilik dari hasil tim review Kemenpora.

“Kalau dari sepakbola sendiri, berdasarkan hasil evaluasi tim Kemenpora, PSSI mengusulkan target puri perunggu dan putra perak,” ujar Menpora Erick Thohir pada 21 November lalu.

Sebaliknya, Waketum PSSI Zainudin Amali justru mengatakan lantang bahwa target Timnas U-22 Indonesia, yakni mempertahankan juara atau meraih medali emas.

“Ya, tentu bisa jadi cabor, bisa berbeda dengan pemerintah ya, tapi kami dari awal sudah sampaikan kepada pelatih kepala dan jajaran pelatih, serta ofisial, dan juga anak-anak, ya. Tujuannya untuk back to back, ya, (medali) emas,” ujar Amali pada 26 November lalu.

Tekad tersebut juga dikatakan oleh Ketua Badan Tim Nasional (BTN) PSSI yang juga anggota Exco PSSI, Sumardji.

Menurut Sumardji, tekad ini berasal dari pemain, pun dari pelatih indra Sjafri.

“Kalau berkait dengan target, saya bersama-sama dengan coach Indra, ini tekadnya pemain, sekali lagi tekadnya pemain, seperti mungkin tahu bagaimana Hokky menyampaikan itu. Itu adalah suara hati pemain,” ujar Sumardji.

“Ini sudah kami tekadkan untuk target, apapun kami akan berupaya berusaha untuk bisa mempertahankan medali emas,” tegasnya.

Kenyataanya, target yang diusung baik emas maupun perak tak bisa didapatkan Dony Tri Pamungkas CS.