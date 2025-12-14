Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Erick Thohir Pimpin PSSI

Aroma Perpecahan PSSI, Gagal Total Timnas di SEA Games dan Munculnya Faksi Zainuddin Amali

Kegagalan di SEA Games, seusai kegagalan lainnya Timnas Indonesia tak lolos ke Piala Dunia 2026, beriring kabar adanya perpecahan di PSSI

Penulis: Hasiolan E.P.G, Abdul Majid
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Aroma Perpecahan PSSI, Gagal Total Timnas di SEA Games dan Munculnya Faksi Zainuddin Amali
Tribunnews/Abdul Majid
AROMA KONFLIK - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, Waketum PSSI Zainudin Amali dan Ratu Tisha saat diwawancarai usai rapat bersama Asprov PSSI di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (15/8/2023). Belakangan, seusai Timnas U-22 gagal total di SEA Games 2025, muncul kabar perpecahan internal di PSSI. 

Aroma Perpecahan PSSI, Gagal Total Timnas di SEA Games dan Munculnya Faksi Zainuddin Amali

Abdul Majid/Tribunnews.com
 
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTATimnas Indonesia U-22 harus menelan pil pahit usai tersingkir pada fase grup SEA Games 2025.

Kondisi tersebut pun jadi hasil terburuk bagi cabang olahraga sepakbola dalam 16 tahun terakhir.

Kegagalan ini, seusai kegagalan lainnya Timnas Indonesia tak lolos ke Piala Dunia 2026, beriring kabar adanya perpecahan internal di kubu badan sepak bola nasional, PSSI.

Baca juga: Komentar Mengejutkan Exco PSSI soal Kegagalan Timnas Indonesia di SEA Games 2025

Konflik disebut-sebut mengerucut antara Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dan Wakil Ketua Umum PSSI, Zainudin Amali.

Sebagai catatan, aroma perpecahan di internal PSSI sudah tercium sebelum Timnas Indonesia U-22 berlaga di SEA Games Thailand, yang terindikasi leway  polemik mengenai target raihan medali sempat mencuat ke publik.

Baca juga: Beda Pernyataan Ketua dan Wakil Ketua Umum PSSI Soal Target Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir bersama dengan Waketum PSSI Zainudin Amali dan Dirtek PSSI Indra Sjafri saat diwawancarai di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (30/8/2023).
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir bersama dengan Waketum PSSI Zainudin Amali dan Dirtek PSSI Indra Sjafri saat diwawancarai di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (30/8/2023). (Tribunnews/Abdul Majid)

Beda Pernyataan Soal Target

Menpora Erick Thohir yang juga merupakan Ketua Umum PSSI menyebut bahwa target realistis untuk Garuda Muda, yakni medali perak setelah menilik dari hasil tim review Kemenpora.

“Kalau dari sepakbola sendiri, berdasarkan hasil evaluasi tim Kemenpora, PSSI mengusulkan target puri perunggu dan putra perak,” ujar Menpora Erick Thohir pada 21 November lalu.

Sebaliknya, Waketum PSSI Zainudin Amali justru mengatakan lantang bahwa target Timnas U-22 Indonesia, yakni mempertahankan juara atau meraih medali emas.

“Ya, tentu bisa jadi cabor, bisa berbeda dengan pemerintah ya, tapi kami dari awal sudah sampaikan kepada pelatih kepala dan jajaran pelatih, serta ofisial, dan juga anak-anak, ya. Tujuannya untuk back to back, ya, (medali) emas,” ujar Amali pada 26 November lalu.

Tekad tersebut juga dikatakan oleh Ketua Badan Tim Nasional (BTN) PSSI yang juga anggota Exco PSSI, Sumardji.

Menurut Sumardji, tekad ini berasal dari pemain, pun dari pelatih indra Sjafri.

“Kalau berkait dengan target, saya bersama-sama dengan coach Indra, ini tekadnya pemain, sekali lagi tekadnya pemain, seperti mungkin tahu bagaimana Hokky menyampaikan itu. Itu adalah suara hati pemain,” ujar Sumardji.

“Ini sudah kami tekadkan untuk target, apapun kami akan berupaya berusaha untuk bisa mempertahankan medali emas,” tegasnya.

Kenyataanya, target yang diusung baik emas maupun perak tak bisa didapatkan Dony Tri Pamungkas CS.

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Erick Thohir
Zainudin Amali
PSSI
Timnas Indonesia
Tribunnews
Menpora Erick Thohir Sebut PSSI Tak Dapat Anggaran dari Pemerintah di Sektor Ini

Menpora Erick Thohir Sebut PSSI Tak Dapat Anggaran dari Pemerintah di Sektor Ini

Bakal Terus Jadi Ketum PSSI Sampai 2027, Menpora Erick Thohir Tegaskan Tak Langgar Statuta FIFA

Bakal Terus Jadi Ketum PSSI Sampai 2027, Menpora Erick Thohir Tegaskan Tak Langgar Statuta FIFA

