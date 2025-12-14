Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Superskor
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Pemain Nasional Evan Dimas Turun Langsung Asah Bakat Muda di Festival Sepak Bola Rakyat Labuan Bajo

Evan Dimas menjadi pusat perhatian sejak awal kegiatan. Mantan penggawa Timnas U-19 juara Piala AFF 2013 itu memimpin sesi coaching clinic

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Abdul Majid
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
zoom-in Pemain Nasional Evan Dimas Turun Langsung Asah Bakat Muda di Festival Sepak Bola Rakyat Labuan Bajo
HO/IST
COACHING CLINIC - Evan Dimas, Pemain Sepak Bola Indonesia, berbagi motivasi dan berbagi pengetahuin teknis (coaching clinic) kepada anak-anak Sekolah Sepak Bola (SSB) dalam Festival Sepak Bola Rakyat Labuan Bajo yang digelar Garuda Gemah Nusantara (GGN) bersama Coca-Cola Indonesia, di Lapangan Sepak Bola Stadion Ora Flobamora, Labuan Bajo, Jumat (13/12/2025). Melalui kegiatan tersebut, Evan Dimas menekankan pentingnya proses, disiplin, serta mental pantang menyerah sebagai fondasi pembentukan karakter dan kemampuan dasar pemain muda. 

Evan Dimas Turun Langsung Asah Bakat Muda di Festival Sepak Bola Rakyat Labuan Bajo

Abdul Majid/Tribunnews.com
 

TRIBUNNEWS.COM - Eks kapten Timnas Indonesia Evan Dimas Darmono turun langsung membina pesepak bola muda dalam Festival Sepak Bola Rakyat yang digelar Garuda Gemah Nusantara dengan dukungan Coca-Cola Indonesia di Stadion Ora Flobamora, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (13/12/2025).

Evan Dimas menjadi pusat perhatian sejak awal kegiatan. Mantan penggawa Timnas U-19 juara Piala AFF 2013 itu memimpin sesi coaching clinic yang diikuti sekitar 150 pemain muda dari Labuan Bajo dan wilayah sekitarnya.

Baca juga: Evan Dimas Baru Tampil Satu Pertandingan untuk Persik Kediri, Apa Kata Marcelo Rospide?

Aksi langsung Evan di tengah lapangan, mulai dari demonstrasi teknik dasar hingga komunikasi personal dengan peserta, memicu antusiasme tinggi.

Usai coaching clinic, kegiatan berlanjut dengan mini turnamen yang melibatkan empat tim dan sekitar 100 pemain.

Turnamen yang berlangsung hingga Minggu (14/12/2025) ini sekaligus menjadi ajang pemantauan bakat bagi pemain usia muda di daerah.

Rekomendasi Untuk Anda

Tidak hanya di lapangan, Evan Dimas juga berbagi pandangan seputar sepak bola nasional melalui siniar bertajuk Nobar (Ngobrol Bola Ramean) yang akan ditayangkan di kanal YouTube Cuwitan62.

Pantau Bibit Sepakbola

Evan menilai kegiatan seperti ini memiliki peran penting dalam membuka akses pembinaan bagi talenta di daerah yang selama ini jarang tersentuh pantauan.

“Kegiatan seperti ini sangat bagus karena sering kali bibit-bibit di desa tidak terlihat. Dengan adanya festival seperti ini, mereka bisa tersorot,” ujar Evan Dimas.

Ia menegaskan bahwa pembinaan usia dini tidak hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga pembentukan karakter dan mental pemain.

“Harapan saya, yang muncul bukan hanya pemain dengan skill bagus, tapi juga punya karakter dan mental kuat. Sepak bola itu bukan sekadar olahraga, tapi juga tentang nilai, keindahan, dan kerukunan,” tambahnya.

Sejumlah tokoh sepak bola nasional turut hadir dalam pembukaan kegiatan, di antaranya Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisha Destria, Ketua PSSI Provinsi Nusa Tenggara Timur Chris Mboeik, serta perwakilan mitra pendukung kegiatan.

Ratu Tisha menyatakan bahwa PSSI mengapresiasi inisiatif yang menyentuh langsung pembinaan akar rumput di daerah.

“Kegiatan ini diharapkan mampu membangkitkan motivasi pemain muda di daerah dan memperkuat ekosistem pembinaan usia dini yang berkelanjutan,” kata Ratu Tisha.

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Nasional

Jimly Asshiddiqie usai Bertemu Rocky Gerung: Cara Berpikirnya Out of the Box

Nasional

10 Wilayah dengan Jumlah Kejahatan Tertinggi di Indonesia

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Evan Dimas
Labuan Bajo
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Dukung Wisata Super Prioritas, Perbaikan Jalan Akses Pelabuhan di Labuan Bajo NTT Dikebut

Dukung Wisata Super Prioritas, Perbaikan Jalan Akses Pelabuhan di Labuan Bajo NTT Dikebut

Kalimat Satir Widiyanti soal Isu Mandi Pakai Air Galon: Ada yang Ingin Jadi Menpar

Kalimat Satir Widiyanti soal Isu Mandi Pakai Air Galon: Ada yang Ingin Jadi Menpar

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
1
Arsenal
16
11
3
2
30
10
20
36
2
Man. City
16
11
1
4
38
16
22
34
3
Aston Villa
16
10
3
3
25
17
8
33
4
Chelsea
16
8
4
4
27
15
12
28
5
Crystal Palace
16
7
5
4
20
15
5
26
Lihat selengkapnya
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas