Pemain Nasional Evan Dimas Turun Langsung Asah Bakat Muda di Festival Sepak Bola Rakyat Labuan Bajo

Evan Dimas Turun Langsung Asah Bakat Muda di Festival Sepak Bola Rakyat Labuan Bajo

TRIBUNNEWS.COM - Eks kapten Timnas Indonesia Evan Dimas Darmono turun langsung membina pesepak bola muda dalam Festival Sepak Bola Rakyat yang digelar Garuda Gemah Nusantara dengan dukungan Coca-Cola Indonesia di Stadion Ora Flobamora, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (13/12/2025).

Evan Dimas menjadi pusat perhatian sejak awal kegiatan. Mantan penggawa Timnas U-19 juara Piala AFF 2013 itu memimpin sesi coaching clinic yang diikuti sekitar 150 pemain muda dari Labuan Bajo dan wilayah sekitarnya.

Aksi langsung Evan di tengah lapangan, mulai dari demonstrasi teknik dasar hingga komunikasi personal dengan peserta, memicu antusiasme tinggi.

Usai coaching clinic, kegiatan berlanjut dengan mini turnamen yang melibatkan empat tim dan sekitar 100 pemain.

Turnamen yang berlangsung hingga Minggu (14/12/2025) ini sekaligus menjadi ajang pemantauan bakat bagi pemain usia muda di daerah.

Tidak hanya di lapangan, Evan Dimas juga berbagi pandangan seputar sepak bola nasional melalui siniar bertajuk Nobar (Ngobrol Bola Ramean) yang akan ditayangkan di kanal YouTube Cuwitan62.

Pantau Bibit Sepakbola

Evan menilai kegiatan seperti ini memiliki peran penting dalam membuka akses pembinaan bagi talenta di daerah yang selama ini jarang tersentuh pantauan.

“Kegiatan seperti ini sangat bagus karena sering kali bibit-bibit di desa tidak terlihat. Dengan adanya festival seperti ini, mereka bisa tersorot,” ujar Evan Dimas.

Ia menegaskan bahwa pembinaan usia dini tidak hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga pembentukan karakter dan mental pemain.

“Harapan saya, yang muncul bukan hanya pemain dengan skill bagus, tapi juga punya karakter dan mental kuat. Sepak bola itu bukan sekadar olahraga, tapi juga tentang nilai, keindahan, dan kerukunan,” tambahnya.

Sejumlah tokoh sepak bola nasional turut hadir dalam pembukaan kegiatan, di antaranya Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisha Destria, Ketua PSSI Provinsi Nusa Tenggara Timur Chris Mboeik, serta perwakilan mitra pendukung kegiatan.

Ratu Tisha menyatakan bahwa PSSI mengapresiasi inisiatif yang menyentuh langsung pembinaan akar rumput di daerah.

“Kegiatan ini diharapkan mampu membangkitkan motivasi pemain muda di daerah dan memperkuat ekosistem pembinaan usia dini yang berkelanjutan,” kata Ratu Tisha.