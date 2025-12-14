Hasil Klasemen Super League: Malut United Pecundangi Persib, Posisi Persija di Runner-up Masih Aman

Ringkasan Berita: Persib Bandung kalah 2-0 dari Malut United di laga tunda pekan ke-12 Super League 2025/2026, dengan dua gol tuan rumah dicetak Igor Inacencio dan Ciro Alves.

Malut United melanjutkan tren impresif, tak terkalahkan dalam delapan laga terakhir, dan naik ke posisi empat besar klasemen dengan 25 poin.

Kekalahan memutus enam kemenangan beruntun Persib, membuat Maung Bandung tertahan di peringkat ketiga dan gagal menyalip Persija Jakarta di posisi kedua.

TRIBUNNEWS.COM – Persaingan papan atas Super League 2025/2026 kian memanas usai laga tunda pekan ke-12 antara Malut United vs Persib Bandung rampung digelar, Minggu (14/12/2025) sore WIB.

Bertanding di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Persib Bandung harus mengakui keunggulan tuan rumah setelah takluk dengan skor 2-0.

Dua gol kemenangan Laskar Kie Raha dicetak melalui sundulan Igor Inacencio pada menit ke-40, disusul sontekan Ciro Alves di masa injury time babak pertama (45+3').

Hasil ini sekaligus memperpanjang rapor positif Malut United atas Persib.

Pada musim lalu, Malut juga berhasil menundukkan Maung Bandung dengan skor tipis 1-0 di Gelora Kie Raha.

Tak hanya itu, kemenangan ini memperpanjang tren impresif Malut United yang kini tak terkalahkan dalam delapan pertandingan terakhir Super League, dengan catatan enam kemenangan dan dua hasil imbang.

Tambahan tiga poin membuat Malut United merangsek ke posisi empat besar klasemen sementara dengan koleksi 25 poin dari 13 laga.

Malut bertukar posisi dengan PSIM Yogyakarta (posisi kelima) yang memiliki 22 poin.

Di sisi lain, Persib gagal menggoyahkan posisi Persija Jakarta di peringkat kedua akibat kekalahan ini.

Persib tertahan di posisi ketiga dengan raihan 28 poin, terpaut satu angka dari tim Macan Kemayoran.

Klub D M S K GM GK -/+ P 1 Borneo FC 13 11 0 2 25 8 17 33 2 Persija Jakarta 13 9 2 2 27 12 15 29 3 Persib 13 9 1 3 22 10 12 28 4 Malut United 13 7 4 2 22 13 9 25 5 PSIM 13 6 4 3 16 15 1 22 6 Bhayangkara FC 13 5 4 4 12 9 3 19 7 Persita 13 5 4 4 16 13 3 19 8 PSM Makasar 13 4 7 2 20 13 7 19 9 Persebaya 13 4 6 3 15 13 2 18 10 Arema FC 13 4 5 4 19 18 1 17 Lihat selengkapnya →

Lebih menyakitkan lagi, kekalahan ini sekaligus memutus rapor impresif Persib yang sebelumnya mencatat enam kemenangan beruntun di liga sejak Oktober 2025.

Persib Bandung wajib segera bangkit pada matchday berikutnya saat menghadapi Bhayangkara FC, 21 Desember mendatang, jika tak ingin kehilangan momentum dalam persaingan perebutan gelar juara.

Jalannya Pertandingan

Sepuluh menit pertama pertandingan berjalan dengan tempo tinggi, kedua tim saling melancarkan jual beli serangan. Namun belum ada peluang emas yang benar-benar mengancam gawang masing-masing.

Peluang berbahaya pertama hadir pada menit ke-12 melalui tendangan keras Nilson Junior dari luar kotak penalti, tetapi bola masih melambung tipis di atas mistar gawang Persib.

Malut United kemudian mendapat kesempatan emas untuk unggul setelah wasit menunjuk titik putih akibat handball yang dilakukan Julio Cesar pada menit ke-14.