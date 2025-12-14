Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Superskor
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Super League

Hasil Klasemen Super League: Malut United Pecundangi Persib, Posisi Persija di Runner-up Masih Aman

Persib gagal geser Persija di posisi runner-up Super League 2025/2026 setelah dikalahkan Malut United di laga tunda, Minggu (14/12/2025) sore WIB.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Muhammad Ali Yakub
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
zoom-in Hasil Klasemen Super League: Malut United Pecundangi Persib, Posisi Persija di Runner-up Masih Aman
Instagram.com/malutunitedfc
SELEBRASI CIRO - Pemain Malut United asal Brasil, Ciro Alves, merayakan sebuah gol ke gawang Madura United pada pertandingan pekan ke-6 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Kie Raha, Jumat (19/9/2025). Persib Bandung gagal geser Persija Jakarta di posisi runner-up Super League 2025/2026 setelah kalah dari Malut United 2-0 dalam laga tunda pada Minggu (14/12/2025) sore WIB di Stadion Gelora Kie Raha. (Instagram Malut - 20/9/2025) 

Ringkasan Berita:
  • Persib Bandung kalah 2-0 dari Malut United di laga tunda pekan ke-12 Super League 2025/2026, dengan dua gol tuan rumah dicetak Igor Inacencio dan Ciro Alves.
  • Malut United melanjutkan tren impresif, tak terkalahkan dalam delapan laga terakhir, dan naik ke posisi empat besar klasemen dengan 25 poin.
  • Kekalahan memutus enam kemenangan beruntun Persib, membuat Maung Bandung tertahan di peringkat ketiga dan gagal menyalip Persija Jakarta di posisi kedua.

TRIBUNNEWS.COM – Persaingan papan atas Super League 2025/2026 kian memanas usai laga tunda pekan ke-12 antara Malut United vs Persib Bandung rampung digelar, Minggu (14/12/2025) sore WIB.

Bertanding di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Persib Bandung harus mengakui keunggulan tuan rumah setelah takluk dengan skor 2-0.

Dua gol kemenangan Laskar Kie Raha dicetak melalui sundulan Igor Inacencio pada menit ke-40, disusul sontekan Ciro Alves di masa injury time babak pertama (45+3').

Hasil ini sekaligus memperpanjang rapor positif Malut United atas Persib.

Pada musim lalu, Malut juga berhasil menundukkan Maung Bandung dengan skor tipis 1-0 di Gelora Kie Raha.

Tak hanya itu, kemenangan ini memperpanjang tren impresif Malut United yang kini tak terkalahkan dalam delapan pertandingan terakhir Super League, dengan catatan enam kemenangan dan dua hasil imbang.

Rekomendasi Untuk Anda

Tambahan tiga poin membuat Malut United merangsek ke posisi empat besar klasemen sementara dengan koleksi 25 poin dari 13 laga.

Malut bertukar posisi dengan PSIM Yogyakarta (posisi kelima) yang memiliki 22 poin.

Di sisi lain, Persib gagal menggoyahkan posisi Persija Jakarta di peringkat kedua akibat kekalahan ini.

Persib tertahan di posisi ketiga dengan raihan 28 poin, terpaut satu angka dari tim Macan Kemayoran.

 
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
1
35
Borneo FC
13
11
0
2
25
8
17
33
2
35
Persija Jakarta
13
9
2
2
27
12
15
29
3
35
Persib
13
9
1
3
22
10
12
28
4
35
Malut United
13
7
4
2
22
13
9
25
5
35
PSIM
13
6
4
3
16
15
1
22
6
35
Bhayangkara FC
13
5
4
4
12
9
3
19
7
35
Persita
13
5
4
4
16
13
3
19
8
35
PSM Makasar
13
4
7
2
20
13
7
19
9
35
Persebaya
13
4
6
3
15
13
2
18
10
35
Arema FC
13
4
5
4
19
18
1
17
Lihat selengkapnya →

Lebih menyakitkan lagi, kekalahan ini sekaligus memutus rapor impresif Persib yang sebelumnya mencatat enam kemenangan beruntun di liga sejak Oktober 2025.

Persib Bandung wajib segera bangkit pada matchday berikutnya saat menghadapi Bhayangkara FC, 21 Desember mendatang, jika tak ingin kehilangan momentum dalam persaingan perebutan gelar juara.

Baca juga: Jadwal 16 Besar Liga Champions Asia 2: Persib Panen Pilihan Derbi ASEAN, 2 Tim Beri Warna Beda

Jalannya Pertandingan

Sepuluh menit pertama pertandingan berjalan dengan tempo tinggi, kedua tim saling melancarkan jual beli serangan. Namun belum ada peluang emas yang benar-benar mengancam gawang masing-masing.

Peluang berbahaya pertama hadir pada menit ke-12 melalui tendangan keras Nilson Junior dari luar kotak penalti, tetapi bola masih melambung tipis di atas mistar gawang Persib.

Malut United kemudian mendapat kesempatan emas untuk unggul setelah wasit menunjuk titik putih akibat handball yang dilakukan Julio Cesar pada menit ke-14. 

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Sport

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Thailand Juara Umum, Indonesia Dekati Target

Nasional

MK Kabulkan Gugatan Ariel Noah dkk, Nilai Wajar Royalti Lagu Harus Jelas

Halaman 1/2
12
Tags:
Super League
Hasil Super League
Hasil Klasemen Super League
Persib
berita Persib Bandung hari ini
Haisl Malut United vs Persib
Persija
Ciro Alves
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
1
Borneo FC
13
11
0
2
25
8
17
33
2
Persija Jakarta
13
9
2
2
27
12
15
29
3
Persib
13
9
1
3
22
10
12
28
4
Malut United
13
7
4
2
22
13
9
25
5
PSIM
13
6
4
3
16
15
1
22
Lihat selengkapnya
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas