Jelang Duel Lawan Alaves, Real Madrid Ambil Langkah Strategis Soal Nasib Xabi Alonso

Real Madrid mulai menyusun langkah strategis terkait masa depan Xabi Alonso jelang laga kontra Deportivo Alaves, Senin (15/12/2025) dini hari WIB.

Penulis: Muhammad Ali Yakub
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
Ringkasan Berita:
  • Posisi Xabi Alonso mulai mendapat tekanan serius menyusul performa Real Madrid jelang lawan Alaves di Liga Spanyol pekan ini.
  • Alvaro Arbeloa mencuat sebagai kandidat pengganti potensial, dengan statusnya sebagai pelatih Real Madrid Castilla dan opsi internal yang dinilai paling siap jika terjadi pergantian.
  • Pemecatan Alonso akan berdampak finansial besar bagi Real Madrid, karena klub diperkirakan harus menyiapkan total dana hingga 30 juta euro untuk pesangon dan biaya rekrutmen sebelumnya.

TRIBUNNEWS.COM – Real Madrid mulai menyusun langkah strategis terkait masa depan kursi pelatih menyusul sorotan tajam terhadap kinerja Xabi Alonso jelang laga kontra Deportivo Alaves, Senin (15/12/2025) dini hari WIB.

Meski belum ada keputusan resmi, manajemen Los Blancos dikabarkan telah melakukan evaluasi menyeluruh dan memetakan sejumlah nama potensial sebagai opsi jika situasi tak kunjung membaik.

Di kompetisi domestik, performa Real Madrid belum sepenuhnya meyakinkan.

El Real saat ini menempati posisi kedua klasemen Liga Spanyol, tertinggal tujuh poin dari Barcelona yang baru saja memperlebar jarak usai menundukkan Osasuna 2-0.

Sementara itu di Liga Champions, Madrid berada di peringkat ketujuh league phase dengan koleksi 12 poin dari enam laga.

Namun, kekalahan 1-2 di kandang sendiri dari Manchester City pekan lalu semakin memperbesar tekanan terhadap Alonso.

PRA LAGA - Pelatih Real Madrid Xabi Alonso dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Piala Dunia Antarklub menghadapi Al Hilal, Selasa (17/6/2025). (Website Madrid - 18/6/2025)
PRA LAGA - Pelatih Real Madrid Xabi Alonso dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Piala Dunia Antarklub menghadapi Al Hilal, Selasa (17/6/2025). (Website Madrid - 18/6/2025) (Realmadrid.com)
Media Spanyol, Cadena SER, melaporkan bahwa Alvaro Arbeloa muncul sebagai salah satu kandidat kuat pelatih Real Madrid berikutnya.

Saat ini, Arbeloa dipercaya menangani Real Madrid Castilla dan dinilai sebagai opsi internal paling siap jika terjadi pergantian pelatih.

Menanggapi rumor tersebut jelang lawatan ke markas Alaves, Alonso memilih bersikap tenang.

“Untuk masa depan, saya tidak ragu dia bisa menjadi pelatih. Namun soal mengambil alih posisi saya, itu belum pernah kami bahas,” ujar Alonso saat konferensi pers jelang lawan Alaves.

Baca juga: Perbandingan Gaji Zidane dan Xabi Alonso Jadi Pelatih Real Madrid: Zizou Murah tapi Dampaknya Gila!

Meski demikian, laporan yang sama menyebutkan bahwa posisi Alonso bisa berada dalam bahaya jika Real Madrid gagal meraih tiga poin saat menghadapi Alaves.

Arbeloa sendiri bukan sosok asing di lingkungan Santiago Bernabeu.

Mantan bek kanan itu pernah menjadi rekan setim Alonso di Liverpool, Real Madrid, dan timnas Spanyol. Keduanya juga menjadi bagian penting dari era keemasan La Roja dengan torehan dua gelar Piala Eropa dan satu Piala Dunia.

Pada musim panas lalu, Arbeloa resmi ditunjuk sebagai pelatih Real Madrid Castilla, menggantikan Raul Gonzalez.

Kini, namanya kembali mencuat sebagai figur potensial untuk memimpin tim utama jika situasi menuntut perubahan.

Liga Spanyol
Jadwal Liga Spanyol Malam Ini
Real Madrid
Xabi Alonso
Los Blancos
