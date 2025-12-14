Live Score Hasil Timnas Putri Indonesia vs Vietnam di SEA Games 2025: Garuda Tertinggal 0-1 Babak I

Ringkasan Berita: Timnas Putri Indonesia tertinggal 0-1 dari Vietnam di babak pertama semifinal SEA Games 2025 setelah kebobolan lewat gol penalti.

Gol Vietnam dicetak Nguyen Thi Bich Thuy pada menit ke-27, menyusul pelanggaran handball Gea Yumanda di dalam kotak penalti.

Indonesia harus tampil lebih agresif di babak kedua untuk menjaga peluang lolos ke final, dengan opsi laga perebutan tempat ketiga jika gagal membalikkan keadaan.

TRIBUNNEWS.COM – Timnas Putri Indonesia tertinggal sementara dari Vietnam di babak pertama semifinal sepak bola putri SEA Games 2025, Minggu (14/12/2025) sore WIB.

Bertanding di National Sports University, Chonburi, Thailand, Garuda Pertiwi harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 1-0 hingga jeda.

Sejak menit awal, Vietnam tampil agresif dan tak memberi ruang bagi Indonesia untuk mengembangkan permainan. Tekanan beruntun itu akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-27.

Vietnam membuka keunggulan melalui eksekusi penalti Nguyen Thi Bich Thuy, menyusul handball yang dilakukan Gea Yumanda di dalam kotak terlarang.

Tertinggal satu gol, Timnas Putri Indonesia wajib tampil lebih berani dan efektif di babak kedua jika ingin menjaga asa lolos ke partai final.

Apabila gagal membalikkan keadaan, Garuda Pertiwi akan melakoni laga perebutan tempat ketiga menghadapi tim yang kalah dari semifinal lainnya antara Malaysia atau Thailand.

DUEL BOLA - Pemain Timnas Putri Indonesia, Claudia Scheunemann, berduel dengan pemain Thailand pada laga Grup A SEA Games 2025 di Stadion Chonburi, Kamis (4/12/2025).

Jalannya Pertandingan

Memasuki jalannya pertandingan, Vietnam langsung tampil agresif sejak menit awal.

Kiper Timnas Putri Indonesia, Iris de Rouw pun dipaksa bekerja ekstra untuk menjaga gawang Indonesia tetap aman lewat sejumlah penyelamatan penting.

Di sisi lain, upaya serangan Indonesia kerap kandas setiap kali mencoba menembus jantung pertahanan lawan.

Tak hanya de Rouw, lini belakang Indonesia juga harus bekerja keras meredam gempuran Vietnam, bahkan Remini sempat melakukan blok krusial saat de Rouw tak mampu menjangkau bola pada menit ke-10.

Gawang Indonesia hampir saja kebobolan pada menit ke-19. Tendangan Pham Hai Yen di area kotak penalti melebar tipis di sisi kiri gawang Garuda Pertiwi.

Memasuki menit ke-20, Indonesia belum juga mendapatkan tendangan tepat sasaran.

Malapetaka Indonesia datang pada menit ke-27 setelah Gea Yumanda melakukan handball di area kotak penalti. Nguyen Thi Bich Thuy yang menjadi eksekutor melepaskan tendangan keras yang tak mampu dijangkau de Rouw. Skor 1-0 untuk Vietnam.

Meski tertinggal, Indonesia tak kunjung keluar dari tekanan. Namun Garuda Pertiwi berhasil menahan gempuran Vietnam hingga peluit tanda babak pertama berakhir.

Susunan Pemain

Indonesia

Iris de Rouw; Remini, Nahon, Yumanda, Zahra, Silfianus, De Zeeuw, R. Octaniavi, Sheva Imut, Warps, Schunemann.

Vietnam

Kim Thanh; Tran Thi Thu, Hoang Thi Loan, Nhuyen Thi Hoa, Thai Thi Thao, Pham Hai Yen, Le Thi Diem My, Cu Thi Huynh Nhu, Ngan Thi Van Su, Nguyen Thu My Anh, Nguyen Thi Bich Thuy.

