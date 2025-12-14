Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Superskor
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
SEA Games 2025

Hasil Akhir Timnas Putri Indonesia vs Vietnam di SEA Games 2025: Kalah 5-0, Asa Medali Masih Terbuka

Timnas Putri Indonesia gagal melaju ke partai puncak setelah kalah 5-0 atas Vietnam di babak semifinal SEA Games 2025, Minggu (14/12/2025) sore WIB.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Muhammad Ali Yakub
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
zoom-in Hasil Akhir Timnas Putri Indonesia vs Vietnam di SEA Games 2025: Kalah 5-0, Asa Medali Masih Terbuka
Twitter @timnasindonesia
BERDUEL - Aksi penggawa Timnas Putri Indonesia, Helsya Maeisyaroh (kiri) saat menghadapi Thailand pada laga perdana Grup A SEA Games 2025 sepak bola putri di Stadion Chonburi, pada Kamis (4/12/2025) malam WIB. Timnas Putri Indonesia gagal melaju ke partai puncak setelah kalah 5-0 atas Vietnam di babak semifinal SEA Games 2025, Minggu (14/12/2025) sore WIB. Garuda Pertiwi akan melakoni perebutan medali perunggu pada 17 Desember melawan tim yang kalah dari semifinal antara Malaysia dan Thailand. 

Ringkasan Berita:
  • Timnas Putri Indonesia tersingkir di semifinal SEA Games 2025 setelah kalah telak 0-4 dari Vietnam yang tampil dominan sepanjang pertandingan.
  • Vietnam unggul lewat penalti dan efektivitas serangan, dengan Nguyen Thi Bich Thuy mencetak dua gol, sementara Pham Hai Yen turut menyumbang dua gol lainnya.
  • Garuda Pertiwi masih berpeluang meraih medali perunggu, karena akan tampil di laga perebutan tempat ketiga pada 17 Desember 2025 melawan tim yang kalah dari semifinal Malaysia vs Thailand.

TRIBUNNEWS.COM – Timnas Putri Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam setelah menelan kekalahan telak pada semifinal sepak bola SEA Games 2025, Minggu (14/12/2025) sore WIB.

Bertanding di National Sports University, Chonburi, Thailand, skuad Garuda Pertiwi tumbang dengan skor 5-0 dari Vietnam yang tampil dominan sepanjang pertandingan.

Vietnam yang menekan sejak menit awal berhasil membuka keunggulan melalui eksekusi penalti Nguyen Thi Bich Thuy pada menit ke-27. Penalti tersebut diberikan setelah Gea Yumanda melakukan handball di dalam kotak terlarang.

Memasuki awal babak kedua, Indonesia kembali kebobolan akibat blunder fatal. Upaya sapuan Iris de Rouw justru memantul ke gawang sendiri setelah mengenai kepala Pham Hai Yen pada menit ke-48.

Tekanan Vietnam tak berhenti sampai di situ. Sembilan menit berselang, Pham Hai Yen kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat sontekan setelah memaksimalkan umpan lambung yang gagal diantisipasi lini belakang Indonesia (57').

Petaka bagi Garuda Pertiwi berlanjut pada menit ke-79 ketika Nguyen Thi Bich Thuy mencetak gol keduanya di laga ini melalui sundulan,

Rekomendasi Untuk Anda

Pada menit ke-86, gawang Indonesia kembali dibobol lewat aksi solo run Huynh Nhu, sekaligus memastikan kemenangan telak Vietnam 5-0.

Meski menjadi pukulan berat, perjuangan Timnas Putri Indonesia di SEA Games 2025 belum berakhir.

Garuda Pertiwi masih akan tampil pada laga perebutan medali perunggu atau juara ketiga yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Desember 2025, menghadapi tim yang kalah dari semifinal antara Malaysia dan Thailand.

LATIHAN TIMNAS PUTRI - Pelatih Timnas Putri Indonesia asal Jepang, Akira Higashiyama, dalam sebuah pertandingan menjelang turnamen SEA Games 2025. (Kita Garuda - 3/12/2025)
LATIHAN TIMNAS PUTRI - Pelatih Timnas Putri Indonesia asal Jepang, Akira Higashiyama, dalam sebuah pertandingan menjelang turnamen SEA Games 2025. (Kita Garuda - 3/12/2025) (KitaGaruda)

Jalannya Pertandingan

Memasuki jalannya pertandingan, Vietnam langsung tampil agresif sejak menit awal. 

Kiper Timnas Putri Indonesia, Iris de Rouw pun dipaksa bekerja ekstra untuk menjaga gawang Indonesia tetap aman lewat sejumlah penyelamatan penting.

Baca juga: Komentar Mengejutkan Exco PSSI soal Kegagalan Timnas Indonesia di SEA Games 2025

Di sisi lain, upaya serangan Indonesia kerap kandas setiap kali mencoba menembus jantung pertahanan lawan. 

Tak hanya de Rouw, lini belakang Indonesia juga harus bekerja keras meredam gempuran Vietnam, bahkan Remini sempat melakukan blok krusial saat de Rouw tak mampu menjangkau bola pada menit ke-10.

Gawang Indonesia hampir saja kebobolan pada menit ke-19. Tendangan Pham Hai Yen di area kotak penalti melebar tipis di sisi kiri gawang Garuda Pertiwi.

Memasuki menit ke-20, Indonesia belum juga mendapatkan tendangan tepat sasaran.

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Seleb

Virgoun Lelah Selalu Dikaitkan dengan Inara Rusli: Sampai Mati Dia Ibu Anak-anak Gue

Nasional

10 Wilayah dengan Jumlah Kejahatan Tertinggi di Indonesia

Halaman 1/2
12
Tags:
SEA Games 2025
hasil sepak bola SEA Games 2025
Timnas Putri Indonesia
Hasil Timnas Putri Indonesia vs Vietnam
Sepak Bola SEA Games
Medali Perunggu
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
1
Arsenal
16
11
3
2
30
10
20
36
2
Man. City
16
11
1
4
38
16
22
34
3
Aston Villa
16
10
3
3
25
17
8
33
4
Chelsea
16
8
4
4
27
15
12
28
5
Crystal Palace
16
7
5
4
20
15
5
26
Lihat selengkapnya
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas