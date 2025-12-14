Hasil Akhir Timnas Putri Indonesia vs Vietnam di SEA Games 2025: Kalah 5-0, Asa Medali Masih Terbuka

Ringkasan Berita: Timnas Putri Indonesia tersingkir di semifinal SEA Games 2025 setelah kalah telak 0-4 dari Vietnam yang tampil dominan sepanjang pertandingan.

Vietnam unggul lewat penalti dan efektivitas serangan, dengan Nguyen Thi Bich Thuy mencetak dua gol, sementara Pham Hai Yen turut menyumbang dua gol lainnya.

Garuda Pertiwi masih berpeluang meraih medali perunggu, karena akan tampil di laga perebutan tempat ketiga pada 17 Desember 2025 melawan tim yang kalah dari semifinal Malaysia vs Thailand.

TRIBUNNEWS.COM – Timnas Putri Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam setelah menelan kekalahan telak pada semifinal sepak bola SEA Games 2025, Minggu (14/12/2025) sore WIB.

Bertanding di National Sports University, Chonburi, Thailand, skuad Garuda Pertiwi tumbang dengan skor 5-0 dari Vietnam yang tampil dominan sepanjang pertandingan.

Vietnam yang menekan sejak menit awal berhasil membuka keunggulan melalui eksekusi penalti Nguyen Thi Bich Thuy pada menit ke-27. Penalti tersebut diberikan setelah Gea Yumanda melakukan handball di dalam kotak terlarang.

Memasuki awal babak kedua, Indonesia kembali kebobolan akibat blunder fatal. Upaya sapuan Iris de Rouw justru memantul ke gawang sendiri setelah mengenai kepala Pham Hai Yen pada menit ke-48.

Tekanan Vietnam tak berhenti sampai di situ. Sembilan menit berselang, Pham Hai Yen kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat sontekan setelah memaksimalkan umpan lambung yang gagal diantisipasi lini belakang Indonesia (57').

Petaka bagi Garuda Pertiwi berlanjut pada menit ke-79 ketika Nguyen Thi Bich Thuy mencetak gol keduanya di laga ini melalui sundulan,

Pada menit ke-86, gawang Indonesia kembali dibobol lewat aksi solo run Huynh Nhu, sekaligus memastikan kemenangan telak Vietnam 5-0.

Meski menjadi pukulan berat, perjuangan Timnas Putri Indonesia di SEA Games 2025 belum berakhir.

Garuda Pertiwi masih akan tampil pada laga perebutan medali perunggu atau juara ketiga yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Desember 2025, menghadapi tim yang kalah dari semifinal antara Malaysia dan Thailand.

LATIHAN TIMNAS PUTRI - Pelatih Timnas Putri Indonesia asal Jepang, Akira Higashiyama, dalam sebuah pertandingan menjelang turnamen SEA Games 2025. (Kita Garuda - 3/12/2025) (KitaGaruda)

Jalannya Pertandingan

Memasuki jalannya pertandingan, Vietnam langsung tampil agresif sejak menit awal.

Kiper Timnas Putri Indonesia, Iris de Rouw pun dipaksa bekerja ekstra untuk menjaga gawang Indonesia tetap aman lewat sejumlah penyelamatan penting.

Di sisi lain, upaya serangan Indonesia kerap kandas setiap kali mencoba menembus jantung pertahanan lawan.

Tak hanya de Rouw, lini belakang Indonesia juga harus bekerja keras meredam gempuran Vietnam, bahkan Remini sempat melakukan blok krusial saat de Rouw tak mampu menjangkau bola pada menit ke-10.

Gawang Indonesia hampir saja kebobolan pada menit ke-19. Tendangan Pham Hai Yen di area kotak penalti melebar tipis di sisi kiri gawang Garuda Pertiwi.

Memasuki menit ke-20, Indonesia belum juga mendapatkan tendangan tepat sasaran.