Jadi Sorotan Kegagalan Timnas di SEA Games 2025, Wakil Ketua Umum PSSI: Jangan Cari Kambing Hitam



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum PSSI, Zainudin Amali menjadi sorotan publik sepakbola Indonesia menyusul kegagalan Timnas U-22 Indonesia di ajang SEA Games 2025.

Sejumlah pengamat sepakbola nasional menilai, Amali lah yang menjadi pihak utama yang bertanggung jawab atas kegagalan tersebut.

Sebagai catatan, skuad Garuda Muda tersingkir dari fase grup.

Hasil ini pun jadi torehan terburuk bagi cabang olahraga sepakbola dalam 16 tahun terakhir.

Di sisi lain, Amali merupakan pejabat PSSI yang mematok target medali emas bat Timnas U-22 pada ajang SEA Games 2025.

Atas penilaian tersebut, Amali menegaskan kalau hasil yang diraih tim nasional harus diterima dengan lapang dada tanpa mencari pihak yang disalahkan.

Menurutnya, sepak bola tidak bisa dihitung secara matematis karena kenyataan di lapangan seringkali berbeda dari target yang sudah direncanakan.

“Ya itulah sepak bola. bukan hal yang bisa dihitung secara matematis. Kenyataan di lapangan bisa berbeda dengan hitungan kita. Bahkan kita sudah menargetkan maksimal seperti yang lalu. Tapi ada, saya kira ada satu pelajaran yang harus kita ambil dari ini,” ucap Amali kepada wartawan, Minggu (14/12/2025).

TINJAU LATIHAN - Wakil Ketua Umum PSSI, Zainudin Amali saat diwawancarai usai meninjau latihan Timnas U-23 Indonesia di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2025). (Tribunnews.com/Abdul Majid)

Minta Tak Cari Kambing Hitam

Dari hasil ini, Amali menegaskan bahwa nantinya akan ada evaluasi yang dilakukan PSSI.

“Yang pertama kita harus evaluasi. Federasi harus melakukan evaluasi terhadap hasil ini. Tanpa harus menyalahkan siapapun,” ucap Amali.

“Jadi kita jangan mencari kambing hitam, siapa yang salah dan sebagainya. Itu kurang bagus untuk kita. Tapi kita harus jujur, internal harus mengevaluasi tentang kejadian ini,” terangnya.

Lebih lanjut, eks Menpora tersebut turut membandingkan materi pemain Timnas U-22 2023 silam yang sukses meraih emas dengan saat ini.

Menurut Amali perbedaannya ada pada persiapan panjang.

“Saya melihat ada hal yang penting. Itu durasi untuk berkumpulnya mereka, itu penting. Kenapa generasinya Rizky Ridho itu menghasilkan emas? Karena mereka itu berkumpul sejak tahun 2020,” terang Amali.