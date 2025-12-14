Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Superskor
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Erick Thohir Pimpin PSSI

Jadi Sorotan Kegagalan Timnas di SEA Games 2025, Wakil Ketua Umum PSSI: Jangan Cari Kambing Hitam!

Sejumlah pengamat sepakbola nasional menilai, Amali lah yang menjadi pihak utama yang bertanggung jawab atas kegagalan Timnas di SEA Games

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Abdul Majid
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
zoom-in Jadi Sorotan Kegagalan Timnas di SEA Games 2025, Wakil Ketua Umum PSSI: Jangan Cari Kambing Hitam!
Tribunnews/Abdul Majid
BERI PENJELASAN - Wawancara Wakil Ketua Umum PSSI, Zainudin Amali yang memberi penjelasan terkait perkembangan sepakbola Indonesia, Kantor I.League, Menara Mandiri, Sudirman, Jakarta, Senin (27/10/2025). 

Jadi Sorotan Kegagalan Timnas di SEA Games 2025, Wakil Ketua Umum PSSI: Jangan Cari Kambing Hitam
 
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum PSSI, Zainudin Amali menjadi sorotan publik sepakbola Indonesia menyusul kegagalan Timnas U-22 Indonesia di ajang SEA Games 2025.

Sejumlah pengamat sepakbola nasional menilai, Amali lah yang menjadi pihak utama yang bertanggung jawab atas kegagalan tersebut.

Baca juga: Aroma Perpecahan PSSI, Gagal Total Timnas di SEA Games dan Munculnya Faksi Zainuddin Amali

Sebagai catatan, skuad Garuda Muda tersingkir dari fase grup.

Hasil ini pun jadi torehan terburuk bagi cabang olahraga sepakbola dalam 16 tahun terakhir.

Di sisi lain, Amali merupakan pejabat PSSI yang mematok target medali emas bat Timnas U-22 pada ajang SEA Games 2025.

Atas penilaian tersebut, Amali menegaskan kalau hasil yang diraih tim nasional harus diterima dengan lapang dada tanpa mencari pihak yang disalahkan.

Rekomendasi Untuk Anda

Menurutnya, sepak bola tidak bisa dihitung secara matematis karena kenyataan di lapangan seringkali berbeda dari target yang sudah direncanakan.

“Ya itulah sepak bola. bukan hal yang bisa dihitung secara matematis. Kenyataan di lapangan bisa berbeda dengan hitungan kita. Bahkan kita sudah menargetkan maksimal seperti yang lalu. Tapi ada, saya kira ada satu pelajaran yang harus kita ambil dari ini,” ucap Amali kepada wartawan, Minggu (14/12/2025).

TINJAU LATIHAN - Wakil Ketua Umum PSSI, Zainudin Amali saat diwawancarai usai meninjau latihan Timnas U-23 Indonesia di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
TINJAU LATIHAN - Wakil Ketua Umum PSSI, Zainudin Amali saat diwawancarai usai meninjau latihan Timnas U-23 Indonesia di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2025). (Tribunnews.com/Abdul Majid)

Minta Tak Cari Kambing Hitam

Dari hasil ini, Amali menegaskan bahwa nantinya akan ada evaluasi yang dilakukan PSSI.

“Yang pertama kita harus evaluasi. Federasi harus melakukan evaluasi terhadap hasil ini. Tanpa harus menyalahkan siapapun,” ucap Amali.

“Jadi kita jangan mencari kambing hitam, siapa yang salah dan sebagainya. Itu kurang bagus untuk kita. Tapi kita harus jujur, internal harus mengevaluasi tentang kejadian ini,” terangnya.

Lebih lanjut, eks Menpora tersebut turut membandingkan materi pemain Timnas U-22 2023 silam yang sukses meraih emas dengan saat ini.

Menurut Amali perbedaannya ada pada persiapan panjang.

“Saya melihat ada hal yang penting. Itu durasi untuk berkumpulnya mereka, itu penting. Kenapa generasinya Rizky Ridho itu menghasilkan emas? Karena mereka itu berkumpul sejak tahun 2020,” terang Amali.

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Nasional

BREAKING NEWS: KPK Gelar OTT di Tangerang, Oknum Penegak Hukum Dikabarkan Ditangkap

Super Skor

Neville Masih Percaya Arsenal Bisa Juara Liga Inggris Musim Ini

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Zainudin Amali
SEA Games 2025
Timnas U22 Indonesia
Indra Sjafri
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Erick Thohir Pimpin PSSI

Exco PSSI Belum Gelar Rapat Pasca-Timnas Gagal Lolos, Andre Rosiade Pertanyakan Kinerja Erick Thohir

Exco PSSI Belum Gelar Rapat Pasca-Timnas Gagal Lolos, Andre Rosiade Pertanyakan Kinerja Erick Thohir

Menpora Erick Thohir Sebut PSSI Tak Dapat Anggaran dari Pemerintah di Sektor Ini

Menpora Erick Thohir Sebut PSSI Tak Dapat Anggaran dari Pemerintah di Sektor Ini

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
1
Arsenal
16
11
3
2
30
10
20
36
2
Man. City
16
11
1
4
38
16
22
34
3
Aston Villa
16
10
3
3
25
17
8
33
4
Chelsea
16
8
4
4
27
15
12
28
5
Crystal Palace
16
7
5
4
20
15
5
26
Lihat selengkapnya
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas