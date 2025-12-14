Kaget Timnas U-22 Jeblok di SEA Games 2025, Rupanya Ini Latar Belakang Zainuidn Amali Targetkan Emas

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum PSSI, Zainudin Amali, mengakui dirinya terkejut atas hasil yang diraih Timnas U-22 di SEA Games 2025.

Skuad Garuda Muda tersingkir dari fase grup. Target medali perak hingga emas yang diusung pun sirna sudah.

Hal yang mengejutkan lantaran tim besutan Indra Sjafri tersebut sebelumnya sempat menahan imbang Mali 2-2 dalam laga uji coba.

“Iya, kaget lah. Kita juga kaget dengan hasil ini. Terutama waktu lawan Mali. Yang terakhir ya. Itu luar biasa kan. Mali itu kan dia U17-nya peringkat tiga dunia waktu 2023. Nah, anak-anak itu kan yang main kan. Sehingga kita optimistis,” kata Amali.

Amali menuturkan kalau optimisme tersebut juga menjadi dasar pihaknya menyampaikan target tinggi untuk memompa semangat para pemain.

Target tinggi ini berbeda dari apa yang disampaikan Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, saat berbicara dalam kapasitas sebagai Menpora.

Erick sebelum SEA Games 2025 berlangsung menyatakan kalau target realistis Timnas U-22 Indonesia adalah medali perak.

TAK LOLOS - Pemain Timnas U22 Indonesia, Toni Firmansyah, beraksi saat menghadapi Myanmar di SEA Games 2025, Jumat (12/12/2025) di 700th Anniversary of Chiang Mai. (Dok. PSSI)

Di Luar Perkiraan

Zainudin Amalai mengakui kondisi di lapangan berjalan berbeda dari perkiraan.

Peforma yang pernah ditunjukkan Timnas U-22 Indonesia sebelum SEA Games 2025 berlangsung, menjadi dasar optimisme untuk meraih medali emas, ternyata tidak terjadi saat gelaran tersebut.

“Makanya waktu ditanya gimana (target SEA Games), sekaligus untuk menyemangati anak-anak, ya saya bilang kita emas. Kan gitu ya. Karena ukuran-ukuran kita seperti itu. Tetapi di lapangan jadi berubah. Padahal kan pemainnya itu juga kan,” lanjutnya.

Terkait masa depan pelatih Indra Sjafri, Amali menegaskan bahwa PSSI tidak ingin berspekulasi dan akan membahasnya secara resmi dalam rapat Komite Eksekutif (Exco).

“Kita akan bicarakan di rapat Exco. Karena saya kan tidak mau mengandai-andai sesuatu yang harus menjadi kewenangan kita di Exco. karena kan pendapat bisa beda-beda,” tegasnya.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir bersama dengan Waketum PSSI Zainudin Amali dan Dirtek PSSI Indra Sjafri saat diwawancarai di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (30/8/2023). (Tribunnews/Abdul Majid)

Pesan Buat Suporter Timnas

Eks-Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut juga menyampaikan pesan khusus kepada para suporter yang ramai menyuarakan kekecewaan di media sosial.