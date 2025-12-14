Respons Yance Sayuri setelah Nyaris Tinju Marc Klok di Laga Malut United vs Persib Bandung

Ringkasan Berita: Yance Sayuri meminta maaf kepada Marc Klok usai kejadian panas di laga Malut United vs Persib, bahkan menghubunginya langsung melalui DM Instagram.

Insiden terjadi pada menit ke-38 saat duel keras membuat Yance nyaris meninju Klok, namun wasit cepat melerai dan memberi peringatan.

Malut United menang 2-0 atas Persib, hasil yang membuat Maung Bandung gagal merebut posisi kedua klasemen dari Persija.

TRIBUNNEWS.COM - Yance Sayuri akhirnya angkat bicara setelah insiden panas yang melibatkannya dengan Marc Klok pada laga tunda pekan ke-12 Super League antara Malut United vs Persib Bandung, Minggu (14/12/2025) sore.

Pemain Malut United tersebut telah menghubungi Marc Klok dan meminta maaf atas kejadian tersebut.

Ya, Yance Sayuri memang sempat tersulut emosi kepada Marc Klok pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Kie Raha, Ternate, tersebut.

Insiden tersebut terjadi di menit ke-38. Kala itu Marc Klok berupaya menjangkau bola agar tak diserobot Yance, namun arah tekel mengarah ke pergelangan kaki.

Kemudian Yance dan Marc Klok sama-sama terjatuh dan Yance tertangkap kamera hampir meninju wajah Klok.

Untungnya wasit langsung melerai keduanya dan langsung menenangkan Yance.

Kemudian saudara kembar dari Yakob Sayuri itu juga diberi peringatan dari wasit atas insiden tersebut.

Setelah pertandingan, Yance Sayuri pun mencoba menghubungi Marc Klok lewat direct message Instagram.

Dalam pesannya kepada Klok, Yance pun meminta maaf atas kejadian yang kurang terpuji tersebut.

Percakapan Yance dan Klok tersebut diunggah dalam Instagram story pribadinya.

"Capt saya pribadi minta maaf buat insiden yang terjadi di lapangan tadi ya," ucap Yance kepada Klok.

"Sekali lagi saya pribadi minta maaf," lanjutnya.

Setelah itu, Marc Klok pun juga tampak tidak mempermasalahkan kejadian tersebut.

Kapten Persib Bandung tersebut justru memberikan ucapan selamat kepada Yance atas kemenangan Malut United.