Cara Malut United Kuras Fisik Persib, Thom Haye Akui Sudah Kehabisan Energi sebelum Tanding

Kekalahan ini membuat Persib gagal menggeser Persija Jakarta dari posisi kedua klasemen Super League 2025/2026 dan harus tertahan di peringkat ketiga dengan 28 poin.

Persib memilih fokus di laga berikutnya, dan Thom Haye berharap dukungan Bobotoh saat menjamu Bhayangkara FC pada 21 Desember.

TRIBUNNEWS.COM – Kemenangan Malut United atas Persib Bandung tak lepas dari strategi cerdas yang diterapkan tim tuan rumah. Salah satu faktor krusial yang berpengaruh besar adalah perjalanan panjang yang harus ditempuh Persib dari Bandung menuju Ternate, yang secara nyata menguras fisik para pemain.

Hal tersebut diakui langsung oleh gelandang Persib, Thom Haye, seusai laga tunda pekan ke-12 Super League 2025/2026 yang digelar di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Maluku Utara, Minggu (14/12/2025).

Pada pertandingan tersebut, Persib harus pulang dengan tangan hampa usai kalah 0-2 dari Malut United.

Dua gol kemenangan Laskar Kie Raha dicetak oleh sundulan Igor Inacencio pada menit ke-40 dan sontekan Ciro Alves di masa injury time babak pertama (45+3').

Kekalahan ini membuat Persib gagal menggeser Persija Jakarta dari posisi kedua klasemen. Si Maung tertahan di peringkat ketiga dengan koleksi 28 poin, terpaut satu angka dari Macan Kemayoran.

Klub D M S K GM GK -/+ P 1 Borneo FC 13 11 0 2 25 8 17 33 2 Persija Jakarta 13 9 2 2 27 12 15 29 3 Persib 13 9 1 3 22 10 12 28 4 Malut United 13 7 4 2 22 13 9 25 5 PSIM 13 6 4 3 16 15 1 22 Lihat selengkapnya →

Usai pertandingan, Thom Haye mengungkapkan bahwa kondisi fisik timnya sebenarnya sudah tidak ideal bahkan sebelum laga dimulai.

Persib harus menjalani perjalanan lintas pulau dengan durasi panjang menuju Ternate, ditambah proses transit, waktu istirahat yang terbatas, serta adaptasi cuaca dan kondisi lapangan yang menguras kebugaran pemain.

Haye pun mengakui perjalanan tersebut memberi dampak signifikan terhadap performa tim di lapangan.

“Kami berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan permainan terbaik. Namun seperti yang disampaikan asisten pelatih, Igor Tolic, ini sangat sulit," ujar Thom Haye dalam sesi konferensi pers, dikutip dari laman resmi klub.

"Kami harus menempuh perjalanan panjang ke sini dan kembali mempersiapkan diri di tengah jadwal yang padat,” tambahnya.

Meski kecewa dengan hasil yang diraih, Haye menegaskan Persib tak ingin larut dalam kekalahan.

Ia memilih menatap laga berikutnya saat menjamu Bhayangkara FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GLBA) pada 21 Desember 2025, dalam lanjutan matchday ke-15 Super League 2025/2026.

Mantan pemain Almere City itu berharap dukungan Bobotoh bisa menjadi suntikan energi tambahan bagi Persib untuk segera bangkit.

“Untuk Bobotoh, saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan yang luar biasa selama ini,” kata Haye.

“Mohon terus dukung kami. Pertandingan selanjutnya kami bermain di kandang, dan saya berharap kita bisa lebih bersinergi lagi untuk bangkit dan meraih hasil yang lebih baik,” pungkasnya.

