Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Superskor
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Super League

Cara Malut United Kuras Fisik Persib, Thom Haye Akui Sudah Kehabisan Energi sebelum Tanding

Thom Haye mengaku bahwa rekan setimnya sudah kehabisan energi sebelum tanding melawan Malut United di Super League 2025/2026.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Muhammad Ali Yakub
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
zoom-in Cara Malut United Kuras Fisik Persib, Thom Haye Akui Sudah Kehabisan Energi sebelum Tanding
persib.co.id
DEBUT THOM HAYE - Pesepak bola Persib Bandung, Thom Haye melakoni pertandingan debut bersama Persib saat melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) di pekan kelima Super League, Jumat (12/9/2025). Thom Haye menyebut bahwa kekalahan Persib atas Malut United di Super League 2025/2026 pada Minggu (14/12/2025) dikarenakan faktor kelahan perjalanan dari Bandung-Ternate. 

Ringkasan Berita:
  • Perjalanan panjang Persib ke Ternate diakui menguras fisik pemain, dan menjadi salah satu faktor krusial kekalahan 0-2 dari Malut United, sebagaimana disampaikan langsung oleh Thom Haye.
  • Kekalahan ini membuat Persib gagal menggeser Persija Jakarta dari posisi kedua klasemen Super League 2025/2026 dan harus tertahan di peringkat ketiga dengan 28 poin.
  • Persib memilih fokus di laga berikutnya, dan Thom Haye berharap dukungan Bobotoh saat menjamu Bhayangkara FC pada 21 Desember.

TRIBUNNEWS.COM – Kemenangan Malut United atas Persib Bandung tak lepas dari strategi cerdas yang diterapkan tim tuan rumah. Salah satu faktor krusial yang berpengaruh besar adalah perjalanan panjang yang harus ditempuh Persib dari Bandung menuju Ternate, yang secara nyata menguras fisik para pemain.

Hal tersebut diakui langsung oleh gelandang Persib, Thom Haye, seusai laga tunda pekan ke-12 Super League 2025/2026 yang digelar di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Maluku Utara, Minggu (14/12/2025).

Pada pertandingan tersebut, Persib harus pulang dengan tangan hampa usai kalah 0-2 dari Malut United.

Dua gol kemenangan Laskar Kie Raha dicetak oleh sundulan Igor Inacencio pada menit ke-40 dan sontekan Ciro Alves di masa injury time babak pertama (45+3').

Kekalahan ini membuat Persib gagal menggeser Persija Jakarta dari posisi kedua klasemen. Si Maung tertahan di peringkat ketiga dengan koleksi 28 poin, terpaut satu angka dari Macan Kemayoran.

 
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
1
35
Borneo FC
13
11
0
2
25
8
17
33
2
35
Persija Jakarta
13
9
2
2
27
12
15
29
3
35
Persib
13
9
1
3
22
10
12
28
4
35
Malut United
13
7
4
2
22
13
9
25
5
35
PSIM
13
6
4
3
16
15
1
22
Lihat selengkapnya →

Usai pertandingan, Thom Haye mengungkapkan bahwa kondisi fisik timnya sebenarnya sudah tidak ideal bahkan sebelum laga dimulai. 

Rekomendasi Untuk Anda

Persib harus menjalani perjalanan lintas pulau dengan durasi panjang menuju Ternate, ditambah proses transit, waktu istirahat yang terbatas, serta adaptasi cuaca dan kondisi lapangan yang menguras kebugaran pemain.

Haye pun mengakui perjalanan tersebut memberi dampak signifikan terhadap performa tim di lapangan.

Baca juga: Hasil Klasemen Super League: Malut United Pecundangi Persib, Posisi Persija di Runner-up Masih Aman

“Kami berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan permainan terbaik. Namun seperti yang disampaikan asisten pelatih, Igor Tolic, ini sangat sulit," ujar Thom Haye dalam sesi konferensi pers, dikutip dari laman resmi klub.

"Kami harus menempuh perjalanan panjang ke sini dan kembali mempersiapkan diri di tengah jadwal yang padat,” tambahnya.

Meski kecewa dengan hasil yang diraih, Haye menegaskan Persib tak ingin larut dalam kekalahan.

Ia memilih menatap laga berikutnya saat menjamu Bhayangkara FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GLBA) pada 21 Desember 2025, dalam lanjutan matchday ke-15 Super League 2025/2026.

Mantan pemain Almere City itu berharap dukungan Bobotoh bisa menjadi suntikan energi tambahan bagi Persib untuk segera bangkit.

“Untuk Bobotoh, saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan yang luar biasa selama ini,” kata Haye.

“Mohon terus dukung kami. Pertandingan selanjutnya kami bermain di kandang, dan saya berharap kita bisa lebih bersinergi lagi untuk bangkit dan meraih hasil yang lebih baik,” pungkasnya.

Jauhnya Perjalanan Skuad Persib ke Stadion Gelora Kie Raha

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Kesehatan

Macam-macam Sifat yang Diturunkan oleh Orang Tua: Kepintaran dari Ibu, Tinggi Badan dari Ayah

Halaman 1/2
12
Tags:
Super League
Hasil Super League
Thom Haye
Persib
Malut United
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
1
Borneo FC
13
11
0
2
25
8
17
33
2
Persija Jakarta
13
9
2
2
27
12
15
29
3
Persib
13
9
1
3
22
10
12
28
4
Malut United
13
7
4
2
22
13
9
25
5
PSIM
13
6
4
3
16
15
1
22
Lihat selengkapnya
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas