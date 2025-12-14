Prediksi Skor Manchester United vs Bournemouth: Ujian Setan Merah Perbaiki Rapor di Kandang

Ringkasan Berita: Manchester United menjamu Bournemouth di Old Trafford pada pekan ke-16 Liga Inggris dengan misi mengakhiri hasil minor di kandang meski tengah dalam tren positif.

MU tampil percaya diri usai menang 4-1 atas Wolves dan hanya sekali kalah dalam sembilan laga terakhir, sementara Bournemouth puasa kemenangan dalam enam pertandingan.

Meski diunggulkan, MU wajib waspada karena Bournemouth tak terkalahkan dalam empat pertemuan terakhir, termasuk dua kemenangan 3-0 di Old Trafford.

TRIBUNNEWS.COM - Prediksi skor Manchester United vs Bournemouth pada pertandingan pekan ke-16 Liga Inggris, Selasa (16/12/2025) dini hari WIB.

Duel Manchester United vs Bournemouth bakal digelar di Old Trafford pada pukul 03.00 WIB.

Ya, Manchester United memang gagal menang di dua pertandingan terakhir Liga Inggris saat bermain di Old Trafford. Mereka takluk dari Everton 0-1, dan imbang lawan West Ham 1-1.

MENGGIRING BOLA - Pemain Manchester United, Bryan Mbeumo menggiring bola saat melawan Brighton di Liga Inggris 2025/2026 pada Minggu (26/10/2025) dini hari WIB. (Foto diunduh dari laman MU) (manutd.com)

Meski begitu, tim berjuluk Setan Merah itu datang ke laga ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan telak 4-1 atas Wolves pekan lalu.

Di laga tersebut Bruno Fernandes tampil sebagai motor kemenangan dengan dua gol, sementara Mason Mount dan Bryan Mbeumo turut menyumbang gol.

Kemenangan atas Wolves tersebut memperpanjang rekor positif pasukan Ruben Amorim yang hanya menelan satu kekalahan dalam sembilan laga terakhir Liga Inggris.

Manchester United bahkan sukses mengumpulkan tujuh poin dari tiga pertandingan terakhir dan kini menembus enam besar klasemen.

Berbeda dengan MU, Bournemouth justru masih kesulitan menemukan bentuk permainan terbaiknya.

Hasil imbang tanpa gol kontra Chelsea memang patut diapresiasi, namun The Cherries kini tercatat belum meraih kemenangan dalam enam pertandingan liga beruntun.

Masalah utama Bournemouth terletak di lini serang. Tim asuhan Andoni Iraola terancam gagal mencetak gol dalam tiga laga Liga Inggris berturut-turut, sebuah catatan buruk yang terakhir terjadi pada musim 2022/2023.

SELEBRASI - Selebrasi Bruno Fernandes dan Casemiro dalam laga Manchester United vs Chelsea pada pekan kelima Liga Inggris, di Old Trafford Stadium, Minggu (21/9/2025) dini hari WIB. (Twitter @ManUtd)

Meski di atas kertas Manchester United lebih diunggulkan, Bournemouth bukan lawan yang bisa diremehkan.

The Cherries bahkan mampu menumbangkan MU 3-0 di Old Trafford dalam dua musim terakhir dan tak terkalahkan dalam empat pertemuan terakhir kontra Setan Merah di Liga Inggris.

Sementara itu, pelatih Manchester United Ruben Amorim meminta anak asuhnya untuk tampil lebih berani di Old Trafford agar mampu memutus hasil minor di kandang.