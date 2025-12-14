Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Digulung Vietnam 0-5, Pelatih Timnas Sepakbola Putri Indonesia: Kami Kehabisan Energi

Pertahanan Indonesia dibuat kerepotan dengan serangan-serangan Vietnam yang berusaha membobol gawang Indonesia.

Penulis: Abdul Majid
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Dok. NOC Indonesia/dok: NOC Indonesia
KALAH TELAK - Pemain tim Sepakbola Putri Indonesia (kanan) mengawal pergerakan pemain Vietnam. Garuda Putri harus mengakui keunggulan Vietnam dalam laga semifinal sepakbola putri SEA Games Thailand 2025 usai dikalahkan dengan skor 0-5, Minggu (14/12/2025).  

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tim Sepakbola Putri Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam dalam laga semifinal sepakbola putri SEA Games Thailand 2025 usai dikalahkan dengan skor 0-5.

Jalannya pertandingan, Vietnam  tampil dominan dengan selalu menguasai permainan sejak awal pertandingan.

Baca juga: Aroma Perpecahan PSSI, Gagal Total Timnas di SEA Games dan Munculnya Faksi Zainuddin Amali

Pertahanan Indonesia dibuat kerepotan dengan serangan-serangan Vietnam yang berusaha membobol gawang Indonesia.

Vietnam pun memecah kebuntuan pada menit 28 melalui penalti yang dicetak oleh Nguyen Thi Bich Thuy.

Skor berakhir 1-0 untuk Vietnam pada babak pertama.

“Pada babak pertama, Kita memiliki peluang untuk mencetak gol, kita juga berusaha untuk menguasai bola, tapi kami kehabisan energi," ucap Akira Higashiyama, pelatih kepala tim sepak bola putri seusai laga, Minggu (14/12/2025).

Pada babak kedua, Vietnam terus menunjukkan kedigdayaannya.

Empat gol dicetak oleh masing-masing Nguyen Thi Bich Thuy pada menit 80, dua gol dari Pham Hai Yen pada menit 49 dan 58, dan satu gol Huynh Nhu pada menit 86 dan menyudahi laga dengan 5-0.

Akira mengakui bahwa kualitas para pemain Vietnam masih di atas para pemain Indonesia.

Ia pun mengucapkan selamat kepada Vietnam yang lolos ke babak final.

“Saya ingin mengucapkan selamat kepada Vietnam karena telah melaju ke final,” ucap Akira.

KALAH TELAK  - Pemain tim Sepakbola Putri Indonesia (kanan) mengawal pergerakan pemain Vietnam. Garuda Putri harus mengakui keunggulan Vietnam dalam laga semifinal sepakbola putri SEA Games Thailand 2025 usai dikalahkan dengan skor 0-5, Minggu (14/12/2025). 

Fokus ke Medali Perunggu

Setelah ini, Akira akan kembali mempersiapkan tim guna melakoni pertandingan pamungkas guna memperebutkan medali perunggu.

Dalam perebutan medali perunggu nanti, Garuda Pertiwi akan menghadapi lawan yang kalah dari laga Thailand vs Filipina.

