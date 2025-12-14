Hasil Liga Inggris: Man City Menang 0-3, Brace Haaland Buat Crystal Palace Telan Kekalahan Terbesar

Ringkasan Berita: Manchester City menaklukkan Crystal Palace 0-3 di Selhurst Park meski mendapat tekanan besar, terutama pada babak pertama saat tuan rumah menciptakan sejumlah peluang berbahaya.

Erling Haaland mencetak dua gol di laga ini, salah satunya lewat penalti yang membuat torehan golnya mencapai 16 gol di Liga Inggris musim ini.

Kemenangan Man City membuat mereka tetap menjaga jarak dua poin dengan Arsenal yang kini memimpin klasemen dengan 36 poin.

TRIBUNNEWS.COM - Manchester City melanjutkan tren positif mereka di pekan ke-16 Premier League saat menaklukkan Crystal Palace dengan skor 3-0 di Selhurst Park, Minggu (14/12/2025).

Usai menumbangkan Real Madrid tengah pekan lalu, Man City kini membuat salah satu tim dengan pertahanan terbaik Liga Inggris saat ini menelan kekalahan terbesarnya.

Tiga gol The Citizens dicetak Erling Haaland (41', 88') dan Phil Foden (69') menjadi pembeda dalam laga yang sempat berjalan sulit dan penuh tekanan dari tuan rumah.

Ini jadi kekalahan terbesar bagi Crystal Palace di musim ini. Meski begitu, mereka kini masih menjadi tim kedua dengan pertahanan terbaik dengan baru 15 kali kebobolan, di bawah Arsenal yang baru kebobolan 10 kali.

City kini mengoleksi 34 poin, hasil melakoni 16 pertandingan dengan 11 kemenangan dan satu kali imbang.

Sementara bagi Palace, mereka harus tertahan di posisi kelima dengan mengemas 26 poin, hasil dari tujuh kemenangan dan lima kali imbang setelah 16 pertandingan.

Dua gol yang dicetak Erling Haaland di laga ini membuat striker asal Norwegia itu kini membukukan 16 gol di Liga Inggris.

Jalannya Pertandingan

SELEBRASI HAALAND - Striker Manchester City, Erling Haaland, merayakan gol ke gawang Manchester United dalam pertandingan pekan ke-4 Liga Inggris 2025/2026 di Etihad Stadium, Minggu (14/9/2025) malam WIB. (X Man City - 15/9/2025) (X.com/ManCity)

Man City tampil percaya diri sejak awal, meski Palace beberapa kali merepotkan lewat kecepatan serangan balik.

Peluang emas pertama datang dari Palace pada menit ke-17, ketika sepakan Yeremy Pino nyaris berbuah gol andai tak membentur mistar gawang.

City juga terlihat kurang rapi di lini belakang, dengan beberapa kesalahan umpan yang nyaris berakibat fatal.

Memasuki setengah jam pertandingan, Man City nyaris menciptakaan keunggulan lewat situasi free kick.

Phil Foden mengeksekusi tendangan bebas, namun kiper Palace Dean Henderson membuat penyelamatan heroik.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-41. Matheus Nunes mengirim umpan silang akurat ke tiang jauh yang disambut sundulan Haaland.

Gol ini menjadi momen kualitas tertinggi City di babak pertama yang berlangsung cukup berantakan.