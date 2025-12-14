Hasil Liga Italia: Tumbang di Tangan Udinese, Napoli Gagal Ambil Alih Puncak dari Tangan AC Milan

TRIBUNNEWS.COM - Napoli gagal memanfaatkan peluang untuk merebut puncak klasemen Liga Italia setelah takluk 0-1 dari Udinese, Minggu (14/12/2025).

Partenopei memulai laga setelah hasil imbang yang didapat AC Milan 2-2 dengan Sassuolo beberapa jam sebelumnya.

Kedua tim ini sama-sama mengemas 31 poin saat memasuki giornata ke-15 Liga Italia, hanya beda selisih gol di mana Milan lebih unggul.

Namun alih-alih meraih kemenangan, Napoli justru mendapat hasil lebih buruk dengan menelan kekalahan yang akhirnya membuat mereka tetap berada di runner up, dan kini berjarak satu poin dengan AC Milan.

Sementara itu berkat kemenangan ini, Udinese kini duduk di urutan ke-10 di papan klasemen Liga Italia dengan koleksi 21 poin, hasil dari enam kemenangan dan tiga kali imbang setelah 15 laga.

Bagi Napoli, ini menjadi pertama kalinya sejak musim 2009/2010, Partenopei menelan setidaknya empat kekalahan dari delapan laga tandang awal Serie A.

Tengah pekan lalu mereka juga kalah dari Benfica 2-0 saat tampil di Liga Champions

Hasil ini jelas jadi pekerjaan rumah besar bagi Conte jika ingin tetap bersaing di jalur juara.

INSTRUKSI CONTE - Pelatih Antonio Conte memberikan arahan kepada para pemain Napoli saat pertandingan melawan Parma pada pekan ke-37 Liga Italia di Stadion Ennio Tardini, 19 Mei 2025. (Website Napoli - 24/5/2025) (Sscnapoli.it)

Highlight Pertandingan

Napoli datang ke laga ini dengan kondisi pincang usai kekalahan di Liga Champions dari Benfica.

Sejumlah pemain kunci seperti Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Zambo Anguissa, Alex Meret, hingga Billy Gilmour absen karena cedera.

Situasi ini membuat Conte minim opsi rotasi, dan performa Napoli terlihat tidak segar sejak menit awal.

Meski begitu, Napoli sebenarnya sempat beruntung di laga ini. Dua gol Udinese dianulir oleh wasit.

Yang pertama karena offside dan satu lagi akibat pelanggaran dalam proses build-up yang terdeteksi VAR.

Di sisi lain, Napoli juga menyia-nyiakan beberapa peluang emas, termasuk peluang Noa Lang yang melambung dan tembakan Nicolò Zaniolo yang gagal menemui sasaran.