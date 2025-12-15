Hasil Liga Italia: Inter Milan ke Puncak Klasemen usai Hajar Genoa 1-2

Hasil Liga Italia: Kalahkan Genoa, Inter ke Puncak Klasemen

Ringkasan Berita: Inter Milan menaklukkan Genoa 2-1 untuk merebut puncak klasemen Liga Italia setelah unggul dua gol lebih dulu lewat Yann Bisseck dan Lautaro Martinez.

Kemenangan ini membuat Inter unggul tipis atas para pesaingnya dan memperkuat posisi mereka dalam persaingan gelar Serie A musim ini.

Sebelumnya, AC Milan yang memimpin klasemen menelan hasil imbang 2-2 saat melawan Sassuolo dan Napoli pun gagal memanfaatkan itu setelah justru kalah 1-0 Udinese.

TRIBUNNEWS.COM - Inter Milan sukses merebut puncak klasemen Liga Italia setelah mengalahkan Genoa dengan skor 2-1, Senin (15/12/2025).

Bermain di hadapan pendukung tuan rumah di Stadion Luigi Ferraris, Inter Milan tetap tampil dengan dominasi penuh.

Inter unggul dua gol lebih dulu lewat Yann Bisseck (6') dan Lautaro Martinez (38') yang membuat mereka memimpin 2-0 di babak pertama.

Genoa hanya bisa mencetak satu gol di babak kedua lewat aksi pemain Portugal Vitor Manuel Carvalho Oliveira alias Vitinha.

Kemenangan ini membuat Inter Milan unggul tipis atas para pesaingnya, AC Milan dan Napoli yang kompak menelan hasil minor pada giornata ke-15 Liga Italia.

Nerazzurri kini memuncaki klasemen dengan mengemas 33 poin setelah melewati 15 pertandingan dengan 11 kemenangan dan empat kekalahan.

Rekomendasi Untuk Anda

Inter unggul satu poin dari AC Milan yang kini menempati runner up dan dua poin dari Napoli yang ada di tempat ketiga.

Saudara tua mereka, AC Milan beberapa jam sebelumnya bermain imbang 2-2 melawan Sassuolo, sedangkan Napoli yang memiliki kesempatan memimpin klasemen justru tumbang 1-0 di kandang Udinese.

Kemenangan Inter sekaligus menegaskan konsistensi tim asuhan Cristian Chivu dalam persaingan gelar musim ini.

Sementara bagi Genoa, mereka kini tertahan di posisi 16 dengan 14 poin setelah menyelesaikan 15 laga hanya dengan tiga kemenangan dan lima kali imbang, sisanya berakhir kalah.

SELEBRASI INTER - Pemain Inter Milan merayakan gol yang dicetak oleh Ange-Yoan Bonny ke gawang AS Roma pada lanjutan pekan ke-7 Liga Italia 2025/26 di Stadio Olimpico pada Minggu (19/10/2025). (Website Inter - 19/10/2025) (inter.it)

Baca juga: Hasil Liga Italia: Tumbang di Tangan Udinese, Napoli Gagal Ambil Alih Puncak dari Tangan AC Milan

Jalannya Pertandingan

Inter langsung mencoba mengambil alih permainan dengan dominasinya sejak awal pertandingan.

Meski Genoa sempat memberi ancaman lebih dulu lewat peluang Colombo pada menit keenam, Inter justru membuka keunggulan pada momen berikutnya.

Yann Bisseck mencetak gol pembuka dengan cara tak terduga, melepaskan tembakan kaki kiri ke tiang dekat setelah menerima bola dari Lautaro Martinez.