Hasil Klasemen Liga Italia: Papan Atas Bergejolak, Inter Milan Capolista, Juventus Masuk Lima Besar

Ringkasan Berita: Papan atas klasemen Liga Italia bergejolak pada giornata ke-15 setelah Inter Milan merebut puncak klasemen usai menaklukkan Genoa, menggusur AC Milan dari posisi teratas.

Juventus turut mencuri perhatian dengan kemenangan tipis atas Bologna yang membawa Bianconeri kembali ke zona lima besar dan menjaga momentum kebangkitan.

Hasil-hasil lain, termasuk kekalahan Napoli dari Udinese dan hasil imbang AC Milan kontra Sassuolo, membuat persaingan papan atas Serie A kian ketat dan sulit diprediksi

TRIBUNNEWS.COM - Papan atas klasemen Liga Italia bergejolak seiring dengan hasil yang tercipta pada giornata ke-15, Senin (15/12/2025).

Inter Milan untuk sementara menjadi capolista atau pemimpin klasemen, mengkudeta AC Milan setelah meraih kemenangan atas Genoa.

Sementara itu, Juventus mulai kembali ke jalur yang benar dengan kini masuk ke zona lima besar.

Juventus berhasil mencuri kemenangan tipis 1-0 atas Bologna dalam laga Serie A yang berlangsung ketat dan sarat kontroversi.

Gol semata wayang Juan Cabal di babak kedua menjadi penentu hasil pertandingan yang diwarnai keputusan VAR, kartu merah, dan sejumlah peluang emas dari kedua tim.

Bologna yang menjadi tuan rumah bermain cukup agresif sejak menit awal. Peluang terbaik di babak pertama datang dari Riccardo Orsolini pada menit kelima.

Namun, refleks cepat kiper Juventus, Michele Di Gregorio, menggagalkan peluang emas tersebut menjadi gol.

Tekanan Bologna berlanjut, dan Nadir Zortea nyaris membawa tuan rumah unggul jelang turun minum, tetapi sepakannya dari jarak dekat hanya membentur mistar gawang.

Penyerang Juventus asal Argentina #11 Nicolas Gonzalez (kedua dari kanan) merayakan golnya bersama rekan satu timnya setelah mencetak gol ketiga bagi timnya dalam pertandingan Liga Champions UEFA antara Juventus FC dan PSV Eindhoven, di Stadion Juventus di Turin pada tanggal 17 September 2024. (Foto oleh Isabella BONOTTO / AFP) (BONOTTO / AFP)

Juventus sebenarnya sempat menjebol gawang Bologna melalui Jonathan David, namun gol tersebut dianulir VAR karena offside dalam proses build-up.

Penyerang asal Kanada itu juga sempat mengajukan klaim penalti setelah terjatuh di kotak terlarang, namun wasit Davide Massa tetap bergeming.

Hingga jeda babak pertama, kedua tim masih sama kuat dengan skor imbang tanpa gol.

Memasuki babak kedua, tempo pertandingan meningkat. Sejumlah keputusan wasit kembali memancing protes, termasuk dugaan handball pemain Juventus di kotak penalti yang kembali diabaikan.

Pada menit ke-65, Kenan Yildiz melakukan penetrasi di sisi sayap dan mengirimkan umpan silang matang yang disambut sundulan jarak dekat Juan Cabal untuk membawa Juventus unggul 1-0.

Situasi semakin sulit bagi Bologna setelah Torbjorn Lysaker Heggem diganjar kartu merah pada menit ke-69, memaksa tuan rumah bermain dengan 10 orang.

Bologna berusaha bangkit meski bermain dengan sepuluh pemain. Juventus juga sempat meminta penalti ketika Francisco Conceicao terjatuh di kotak penalti, namun kembali ditolak wasit.