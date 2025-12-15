Klasemen & Top Skor Liga Inggris: Teror Nyata Manchester City & Aston Villa, Haaland Terus Menggila

Ringkasan Berita: Update klasemen & top skor Liga Inggris 2025/2026 per hari ini, Senin (15/12/2025) yang diwarnai sengitnya persaing di jalur juara.

Manchester City dan Aston Villa terus meneror posisi Arsenal sebagai pemuncak, setelah menang tadi malam.

Sementara itu, Erling Haaland terus menunjukkan kegilaannya dalam mencetak gol, Crystal Palace menjadi korban terbaru brace pemain tersebut.

Haaland kini mempertegasnya statusnya sebagai top skor Liga Inggris dengan 17 gol dari 16 laga.

TRIBUNNEWS.COM - Update klasemen dan top skor Liga Inggris 2025/2026 per hari ini, Senin (15/12/2025) yang diwarnai kian memanasnya jalur perebutan juara.

Setelah sehari sebelumnya momen kemenangan dramatis diraih Arsenal selaku pemuncak klasemen saat mengalahkan Wolves dengan skor 2-1 di Stadion Emirates.

Tak berselang lama, Manchester City dan Aston Villa yang menjadi rival terdekat Arsenal juga meraih poin penuh, tadi malam.

Dimulai Manchester City yang tampaknya sudah menemukan performa terbaiknya di Liga Inggris.

Rentetan kemenangan mampu diraih Manchester City dalam empat laga beruntun di liga domestik.

Setelah tiga laga sebelumnya mengalahkan Leeds United (3-2), Fulham (4-5) dan Sunderland (3-0).

Manchester City kembali menang dengan mengalahkan Crystal Palace di Selhurst Park, tadi malam.

Kemenangan dengan skor 0-3 diukir Manchester City saat bertandang ke markas Crystal Palace.

Brace gol Erling Haaland (41, 89') yang dilengkapi gol Phil Foden (69') mengunci tiga poin The Citizens.

BERSELEBRASI - Selebrasi penyerang Manchester City, Erling Haaland seusai mencetak gol gawang Brentford di Gtech Community Stadium, pada pekan ketujuh Liga Inggris, Minggu (5/10/2025) malam WIB. Manchester City berhasil menang tipis 1-0. (Twitter @ManCity)

Kemenangan atas Crystal Palace tak hanya membalaskan dendam The Citizens yang musim lalu dikalahkan tim tersebut di final Piala FA.

Melainkan, kemenangan tersebut kian mempertegas performa impresif Manchester City yang kini tengah menikmati lima kemenangan beruntun di semua kompetisi.

Lebih dari itu, raihan tiga poin dari kandang Crystal Palace membuat Manchester City terus menjaga asa bersaing di jalur juara musim ini.

Manchester City kini masih berhak menempati peringkat kedua klasemen dengan 34 poin.

Dengan koleksi poin tersebut, Arsenal hanya terpaut dua poin saja dari Arsenal selaku pemuncak klasemen.