SEA Games 2025

Noda Sepak Bola Indonesia di SEA Games 2025: Timnas Putra Tak Bernyali, Garuda Pertiwi Terbantai

Noda hitam mewarnai rapor kontingen Indonesia di SEA Games 2025 dari cabor sepak bola putra maupun putri yang capaiannya jauh dari harapan.

Penulis: Dwi Setiawan
Noda Sepak Bola Indonesia di SEA Games 2025: Timnas Putra Tak Bernyali, Garuda Pertiwi Terbantai
Twitter @timnasindonesia
TIMNAS MENGECEWAKAN - Aksi gelandang Timnas U22 Indonesia, Ivar Jenner (kiri) saat berduel dengan pemain Myanmar pada pertandingan pamungkas fase Grup C SEA Games 2025, di Stadion 700th Anniversary Chiangmai, Thailand, Jumat (12/12/2025) malam WIB. Noda hitam mewarnai rapor kontingen Indonesia di SEA Games 2025 dari cabor sepak bola putra maupun putri yang capaiannya jauh dari harapan. 

Ringkasan Berita:
  • Gelaran SEA Games 2025 di Thailand, tampaknya menyisakan noda hitam bagi kontingen Indonesia, khususnya lagi dari cabor sepak bola.
  • Timnas Putra Indonesia selaku juara bertahan hanya bisa mentok di fase grup, dan gagal ke semifinal.
  • Sementara, Timnas Putri Indonesia hobi dibantai lawan, sekalipun bisa melesat ke semifinal.

 

TRIBUNNEWS.COM - Gelaran SEA Games 2025 yang saat ini tengah berlangsung di Thailand, tampaknya menyisakan noda hitam bagi kontingen Indonesia.

Khususnya dari cabor sepak bola baik kategori putra maupun putri.

Capaian prestasi yang ditorehkan cabor sepak bola di SEA Games kali ini, terasa jauh dari kata membanggakan.

Contohnya Timnas Putra Indonesia yang berstatus sebagai juara bertahan alias peraih medali emas edisi sebelumnya.

Berbekal status tersebut, Timnas U22 Indonesia justru gagal total.

Jangankan mempertahankan medali emas di SEA Games tahun ini, untuk melangkah ke semifinal, Garuda tidak mampu.

Baca juga: Komentar Mengejutkan Exco PSSI soal Kegagalan Timnas Indonesia di SEA Games 2025

Meskipun sama-sama dilatih Indra Sjafri yang mana ia menjadi pelatih Garuda saat meraih medali emas, dua tahun lalu.

Hal itu nyatanya tak memberi jaminan Timnas U22 Indonesia bisa menorehkan prestasi gemilang pada edisi kali ini.

Buktinya, Timnas U22 Indonesia hanya bisa mentok di fase grup, dan gagal melaju ke semifinal SEA Games 2025.

TAK LOLOS - Pemain Timnas U22 Indonesia, Toni Firmansyah, beraksi saat menghadapi Myanmar di SEA Games 2025, Jumat (12/12/2025) di 700th Anniversary of Chiang Mai.
TAK LOLOS - Pemain Timnas U22 Indonesia, Toni Firmansyah, beraksi saat menghadapi Myanmar di SEA Games 2025, Jumat (12/12/2025) di 700th Anniversary of Chiang Mai. (Dok. PSSI)

Kegagalan Garuda ke semifinal, otomatis menutup asa mempertahankan medali emas cabor sepak bola putra.

Tak hanya itu, momen pahit ini seakan mengulangi apa yang pernah terjadi pada ajang SEA Games 2009 silam.

Tepat 16 tahun lalu, Timnas Sepak Bola Putra Indonesia diketahui juga gagal ke semifinal, karena mentok di fase grup.

Jika melihat hasil yang ditorehkan Jens Raven dkk, Garuda yang tampil di SEA Games 2025 memang tidak layak lolos.

Bagaimana tidak, dari dua laga yang dijalani Timnas U22 Indonesia di fase Grup C yang dihuni Filipina dan Myanmar, performa Garuda tidak terlalu menggigit.

Halaman 1/3
123
Tags:
SEA Games 2025
Timnas Indonesia
Timnas Putri Indonesia
Indra Sjafri
Garuda Pertiwi
Sepak Bola SEA Games 2025
Semifinal SEA Games 2025
Tribunnews
Berita Populer
Berita Terkini
