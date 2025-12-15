Jadwal Sepak Bola SEA Games 2025 Hari Ini: Vietnam Uji Penakluk Indonesia, Thailand vs Malaysia

Ringkasan Berita: Empat negara yang telah lolos ke semifinal SEA Games 2025 dari cabor sepak bola putra akan melanjutkan perjuangannya hari ini, Senin (15/12/2025).

Vietnam selaku juara grup B akan menghadapi Filipina sebagai jawara Grup C, dan Thailand yang berstatus juara Grup A dan tuan rumah, berhadapan dengan Malaysia.

Sementara itu, Timnas Indonesia harus rela menjadi penonton saja di semifinal, setelah tersingkir di fase grup.

TRIBUNNEWS.COM - Empat negara yang telah lolos ke semifinal SEA Games 2025 dari cabor sepak bola putra akan melanjutkan perjuangannya hari ini, Senin (15/12/2025).

Mulai dari Thailand, Vietnam, Filipina dan Malaysia.

Thailand, Vietnam dan Filipina diketahui sama-sama lolos ke semifinal dengan status juara grup.

Keberhasilan menyapu bersih semua laga babak penyisihan dengan kemenangan, membuat ketiga negara tersebut menjadi pemuncak klasemen di grupnya masing-masing.

Thailand menjadi pemuncak klasemen Grup A, setelah menumbangkan Timor Leste (1-6) dan Singapura (3-0).

Lalu, Vietnam mempertegas status sebagai penguasa Grup B, usai mengalahkan Laos (1-2) dan Malaysia (2-0).

Sementara itu, Filipina lolos semifinal dengan status mengejutkan bisa menempati posisi teratas di Grup C.

Di grup tersebut, Filipina mampu mempecundangi Myanmar (2-0) dan Indonesia (0-1) untuk menggaransi tiket kelolosan mereka ke semifinal, menyusul Thailand dan Vietnam.

Berkat kemenangan ganda di fase grup itulah yang menjadi kunci kelolosan sempurna tiga negara tersebut.

Situasi berbeda dirasakan Malaysia yang menjadi satu-satunya semifinalis yang lolos lewat jalur runner-up terbaik.

Di klasemen akhir peringkat runner-up terbaik, Malaysia mengalahkan Indonesia dan Timor Leste dalam perebutan tiket terakhir lolos ke semifinal, berkat keunggulan produktifitas gol yang lebih baik.

Kini setelah melewati babak penyisihan di grupnya masing-masing, ujian baru akan menanti keempat negara tersebut.

Jika merujuk pada bagan semifinal SEA Games 2025 cabor sepak bola putra yang kini berlangsung di Thailand.

Thailand selaku pemuncak klasemen Grup A sekaligus tuan rumah, akan berhadapan dengan Malaysia.