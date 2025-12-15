Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Jadwal Sepak Bola SEA Games 2025 Hari Ini: Vietnam Uji Penakluk Indonesia, Thailand vs Malaysia

Timnas Indonesia hanya menjadi penonton laga Vietnam vs Filipina dan Thailand vs Filipina memperebutkan tiket lolos final SEA Games 2025.

Penulis: Dwi Setiawan
Jadwal Sepak Bola SEA Games 2025 Hari Ini: Vietnam Uji Penakluk Indonesia, Thailand vs Malaysia
PSSI/
FILIPINA PECUNDANGI INDONESIA - Pesepak bola Timnas Indonesia U-22, Rafael William Struick berusaha melewati hadangan pesepak bola Filipina di babak penyisihan grup SEA Games 2025, Senin (8/12/2025). Timnas Indonesia hanya menjadi penonton laga Vietnam vs Filipina dan Thailand vs Filipina memperebutkan tiket lolos ke final sepak bola SEA Games 2025. 

Ringkasan Berita:
  • Empat negara yang telah lolos ke semifinal SEA Games 2025 dari cabor sepak bola putra akan melanjutkan perjuangannya hari ini, Senin (15/12/2025).
  • Vietnam selaku juara grup B akan menghadapi Filipina sebagai jawara Grup C, dan Thailand yang berstatus juara Grup A dan tuan rumah, berhadapan dengan Malaysia.
  • Sementara itu, Timnas Indonesia harus rela menjadi penonton saja di semifinal, setelah tersingkir di fase grup.

 

TRIBUNNEWS.COM - Empat negara yang telah lolos ke semifinal SEA Games 2025 dari cabor sepak bola putra akan melanjutkan perjuangannya hari ini, Senin (15/12/2025).

Mulai dari Thailand, Vietnam, Filipina dan Malaysia.

Thailand, Vietnam dan Filipina diketahui sama-sama lolos ke semifinal dengan status juara grup.

Keberhasilan menyapu bersih semua laga babak penyisihan dengan kemenangan, membuat ketiga negara tersebut menjadi pemuncak klasemen di grupnya masing-masing.

Thailand menjadi pemuncak klasemen Grup A, setelah menumbangkan Timor Leste (1-6) dan Singapura (3-0).

Lalu, Vietnam mempertegas status sebagai penguasa Grup B, usai mengalahkan Laos (1-2) dan Malaysia (2-0).

Baca juga: Timnas Indonesia Mentok di Fase Grup SEA Games 2025, Bung Ahay: Aib Sepak Bola Nasional!

Sementara itu, Filipina lolos semifinal dengan status mengejutkan bisa menempati posisi teratas di Grup C.

Di grup tersebut, Filipina mampu mempecundangi Myanmar (2-0) dan Indonesia (0-1) untuk menggaransi tiket kelolosan mereka ke semifinal, menyusul Thailand dan Vietnam.

Berkat kemenangan ganda di fase grup itulah yang menjadi kunci kelolosan sempurna tiga negara tersebut.

KALAH - Pesepak bola Timnas Indonesia U-22, Rahmat Arjuna Reski berusaha melewati hadangan pesepak bola Filipina pada pertandingan babak penyisihan Grup C Sepak Bola SEA Games 2025 di The 700th Anniversary of Chiang Mai Stadium, Chiang Mai, Thailand, Senin (8/12/2025). Timnas Indonesia kalah tipis dari Filipina 1-0. TRIBUNNEWS/HO/PSSI
KALAH - Pesepak bola Timnas Indonesia U-22, Rahmat Arjuna Reski berusaha melewati hadangan pesepak bola Filipina pada pertandingan babak penyisihan Grup C Sepak Bola SEA Games 2025 di The 700th Anniversary of Chiang Mai Stadium, Chiang Mai, Thailand, Senin (8/12/2025). Timnas Indonesia kalah tipis dari Filipina 1-0.

Situasi berbeda dirasakan Malaysia yang menjadi satu-satunya semifinalis yang lolos lewat jalur runner-up terbaik.

Di klasemen akhir peringkat runner-up terbaik, Malaysia mengalahkan Indonesia dan Timor Leste dalam perebutan tiket terakhir lolos ke semifinal, berkat keunggulan produktifitas gol yang lebih baik.

Kini setelah melewati babak penyisihan di grupnya masing-masing, ujian baru akan menanti keempat negara tersebut.

Jika merujuk pada bagan semifinal SEA Games 2025 cabor sepak bola putra yang kini berlangsung di Thailand.

Thailand selaku pemuncak klasemen Grup A sekaligus tuan rumah, akan berhadapan dengan Malaysia.

Tags:
Jadwal Sepak Bola SEA Games 2025
Semifinal SEA Games 2025
SEA Games 2025
Vietnam vs Filipina
Thailand vs Malaysia
Timnas Indonesia
