Jadwal Resmi Pengumuman FIFA Awards 2025, Rizky Ridho Cetak Sejarah Menangkan Puskas Award?

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal pengumuman pemenang FIFA Awards 2025 secara resmi telah dirilis oleh FIFA. Rizky Ridho berpeluang mencetak sejarah fenomenal jika dinobatkan sebagai pemenang kategori Puskas Award.

Dilansir laman resmi FIFA, agenda malam penghargaan FIFA Awards dijadwalkan akan berlangsung di Doha, Qatar.

Adapun terkait jadwalnya, acara tersebut akan dihelat pada Selasa (16//12/2025) besok malam jam 24.00 WIB.

Dalam rilisnya juga, keberlangsungan pengumuman pemenang FIFA Awards 2025 juga dapat anda saksikan secara gratis lewat tayangan FIFA.com.

Setidaknya akan ada 800 tamu undangan yang bakal memeriahkan acara tersebut.

Termasuk diantaranya Presiden FIFA, anggota dewan FIFA, legenda FIFA, anggota perwakilan dari anggota FIFA dari seluruh dunia termasuk pegiat sepak bola dan regional setempat yang memeriahkan acara tersebut.

Para nominasi pemenang penghargaan FIFA Awards 2025 dipastikan juga akan menambah kemeriahan acara tersebut.

Dan salah satu sorotan tajam terkait agenda FIFA Awards 2025 menyoal keberadaan talenta asal Indonesia.

Ialah Rizky Ridho yang merupakan pilar pertahanan Timnas Indonesia dan Persija Jakarta yang diketahui masuk dalam salah satu nominasi kategori pemenang di acara tersebut.

Tepatnya lagi, Rizky Ridho masuk sebagai nominasi utama pemenang kategori Puskas Award alias gol terbaik.

Selain kategori Puskas Award alias gol terbaik yang akan diumumkan pada acara penghargaan tersebut.

Kategori lain yang tak kalah menarik yang juga akan diumumkan ialah sosok pelatih, pemain dan kiper terbaik baik putra maupun putri.

Lalu, ada pengumuman lain soal pemenang FIFA Marta Award (gol terbaik wanita) dan FIFA Fan Award.

Masuknya nama Rizky Ridho sebagai salah satu calon penerima penghargaan Puskas Award 2025 memang layak dibanggakan.