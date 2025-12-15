Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
FIFA Awards

Jadwal Resmi Pengumuman FIFA Awards 2025, Rizky Ridho Cetak Sejarah Menangkan Puskas Award?

Jadwal resmi pengumuman pemenang FIFA Award 2025 akan digelar pada Selasa (16/12/2025), Rizky Ridho cetak sejarah menangkan Puskas Award?

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Dwi Setiawan
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
zoom-in Jadwal Resmi Pengumuman FIFA Awards 2025, Rizky Ridho Cetak Sejarah Menangkan Puskas Award?
Instagram @persija
BERSELEBRASI - Rizky Ridho (kanan) dan Gustavo Franca (kiri) berselebrasi setelah mencetak gol pada pertandingan Super League pekan pertama antara Persija Jakarta vs Persita Tangerang di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara, Minggu (10/8/2025) malam WIB. Jadwal resmi pengumuman pemenang FIFA Awards 2025 akan digelar pada Selasa (16/12/2025), Rizky Ridho cetak sejarah menangkan Puskas Award? 

Ringkasan Berita:
  • Dilansir laman resminya, malam penghargaan FIFA Awards dijadwalkan akan berlangsung di Doha, Qatar, Selasa (16/12/2025) jam 24.00 WIB.
  • Keseruan agenda FIFA Awards 2025 dapat anda saksikan gratis lewat tayangan FIFA.com.
  • Rizky Ridho yang kebetulan masuk nominasi pemenang Puskas Award akan jadi sorotan utama.
  • Jika bisa memenangkan Puskas Award 2025, Rizky Ridho akan menulis sejarah luar biasa.

 

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal pengumuman pemenang FIFA Awards 2025 secara resmi telah dirilis oleh FIFA. Rizky Ridho berpeluang mencetak sejarah fenomenal jika dinobatkan sebagai pemenang kategori Puskas Award.

Dilansir laman resmi FIFA, agenda malam penghargaan FIFA Awards dijadwalkan akan berlangsung di Doha, Qatar.

Adapun terkait jadwalnya, acara tersebut akan dihelat pada Selasa (16//12/2025) besok malam jam 24.00 WIB.

Dalam rilisnya juga, keberlangsungan pengumuman pemenang FIFA Awards 2025 juga dapat anda saksikan secara gratis lewat tayangan FIFA.com.

Setidaknya akan ada 800 tamu undangan yang bakal memeriahkan acara tersebut.

Termasuk diantaranya Presiden FIFA, anggota dewan FIFA, legenda FIFA, anggota perwakilan dari anggota FIFA dari seluruh dunia termasuk pegiat sepak bola dan regional setempat yang memeriahkan acara tersebut.

Para nominasi pemenang penghargaan FIFA Awards 2025 dipastikan juga akan menambah kemeriahan acara tersebut.

Dan salah satu sorotan tajam terkait agenda FIFA Awards 2025 menyoal keberadaan talenta asal Indonesia.

Ialah Rizky Ridho yang merupakan pilar pertahanan Timnas Indonesia dan Persija Jakarta yang diketahui masuk dalam salah satu nominasi kategori pemenang di acara tersebut.

Tepatnya lagi, Rizky Ridho masuk sebagai nominasi utama pemenang kategori Puskas Award alias gol terbaik.

Baca juga: Komentar Rizky Ridho setelah Gol Roket Cantiknya Masuk Nominasi FIFA Puskas Award 2025

Selain kategori Puskas Award alias gol terbaik yang akan diumumkan pada acara penghargaan tersebut.

Kategori lain yang tak kalah menarik yang juga akan diumumkan ialah sosok pelatih, pemain dan kiper terbaik baik putra maupun putri.

Lalu, ada pengumuman lain soal pemenang FIFA Marta Award (gol terbaik wanita) dan FIFA Fan Award.

Masuknya nama Rizky Ridho sebagai salah satu calon penerima penghargaan Puskas Award 2025 memang layak dibanggakan.

Berita Populer
Berita Terkini
