Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Superskor
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Said Abdullah: Indonesia Minim Kompetisi Sepak Bola meski Banyak Anak Muda Miliki Talenta

Indonesia memiliki jutaan anak muda dengan bakat besar, termasuk dalam sepak bola. Namun, minimnya kompetisi resmi membuat talenta sulit berkembang.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Fransiskus A.P
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Said Abdullah: Indonesia Minim Kompetisi Sepak Bola meski Banyak Anak Muda Miliki Talenta
HO/IST
SEPAK BOLA - Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah menyambut syukur Banteng Jatim berhasil menjuarai turnamen sepak bola Soekarno Cup 2025 yang di gelar DPP PDI Perjuangan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar Bali. (IST) 
Ringkasan Berita:
  • Indonesia memiliki jutaan anak muda dengan bakat besar, termasuk dalam sepak bola. Namun, minimnya kompetisi resmi membuat talenta sulit berkembang.
  • Kondisi ini mendorong DPP PDI Perjuangan menggelar kompetisi sepak bola bertajuk Soekarno Cup 2025 sebagai wadah pengembangan talenta muda.
  • Kompetisi melibatkan 8 tim dari berbagai region, mulai Sumatera, Kalimantan, hingga Papua, dan berlangsung di Bali pada 5–13 Desember 2025.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia memiliki banyak talenta di bidang sepak bola, terlihat dari banyaknya talenta muda yang muncul di berbagai daerah. 

Namun, potensi besar tersebut belum sepenuhnya berkembang karena minimnya kompetisi resmi yang berkelanjutan di Indonesia. Keterbatasan wadah kompetisi membuat banyak pesepak bola muda kesulitan mengasah kemampuan dan menyalurkan bakatnya. 

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, mengatakan, kondisi ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan ajang kompetisi yang mampu menampung dan mengembangkan talenta muda secara terstruktur.

Kondisi tersebut, menurut Said, yang mendorong DPP PDI Perjuangan menghelat kompetisi sepak bola dikalangan anak anak muda bertajuk Soekarno Cup 2025.

Kompetisi ini melibatkan 8 tim yang mewakili sejumlah region mulai dari Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Kompetisi bola ini di gelar di Bali mulai tanggal 5 - 13 Desember 2025.

“Indonesia memiliki jutaan anak anak muda, potensinya sangat besar, banyak talenta bola, namun karena minimnya kompetisi sepak bola di tanah air, maka DPP PDI Perjuangan merasa terpanggil untuk ikut berkontribusi membangun kompetisi sepak bola dikalangan anak anak muda,” kata Said Abdullah, dalam keterangannya, Senin (15/12/2025).

Said menegaskan, ajang Soekarno Cup 2025 mendapat antusiasme tinggi dari anak-anak muda di seluruh Indonesia. “Kompetisi ini kita harapkan membuahkan talenta-talenta pesepak bola terbaik tanah air,” ujarnya.

Rekomendasi Untuk Anda

Skuad Muda

Lebih lanjut, Said menjelaskan bahwa DPD PDIP Jawa Timur membentuk skuad muda bernama Banteng Jatim. 

Skuad ini berhasil masuk babak 8 besar, terus melaju hingga final, dan akhirnya menjuarai Soekarno Cup 2025 setelah mengalahkan Banteng Bali dengan skor 4-2 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar.

Pertandingan final disaksikan 20 ribu penonton, dengan tropi kejuaraan diserahkan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Said memuji mental juara Banteng Jatim yang tetap tenang meski bermain di kandang lawan dengan tekanan besar dari penonton.

Skuad Banteng Jatim direkrut dari pesepak bola berbakat berbagai kota di Jawa Timur, ditempa melalui 9 kali uji coba sejak Oktober 2025. 

"Mereka menjalani pemusatan latihan di Wisma Perjuangan, Kota Batu, untuk mengasah skill, mental, kedisiplinan, dan kekompakan tim," ujarnya.

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Super Skor

Neville Masih Percaya Arsenal Bisa Juara Liga Inggris Musim Ini

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Said Abdullah
Indonesia
sepak bola
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Kunci Jawaban PJOK Kelas 5 Halaman 80 Kurikulum Merdeka Bab 2 Berpikir Cerdas, Bergerak Taktis

Kunci Jawaban PJOK Kelas 5 Halaman 80 Kurikulum Merdeka Bab 2 Berpikir Cerdas, Bergerak Taktis

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Indonesia Tambah 3 Medali Emas, Makin Jauhi Kejaran Vietnam

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Indonesia Tambah 3 Medali Emas, Makin Jauhi Kejaran Vietnam

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
1
Arsenal
16
11
3
2
30
10
20
36
2
Man. City
16
11
1
4
38
16
22
34
3
Aston Villa
16
10
3
3
25
17
8
33
4
Chelsea
16
8
4
4
27
15
12
28
5
Crystal Palace
16
7
5
4
20
15
5
26
Lihat selengkapnya
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas