SEA Games 2025

Jadwal Perebutan Medali Perunggu SEA Games: Timnas Putri Indonesia vs Thailand, Peluang Ukir Sejarah

Jadwal Timnas Putri Indonesia vs Thailand pada babak perebutan juara ketiga SEA Games 2025 alias medali perunggu akan dihelat Rabu (17/12/2025).

Penulis: Bayu Satriyo Panegak
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
KitaGaruda
PROSESI - Para pemain dan ofisial Timnas Putri Indonesia menyemangati satu sama lain sebelum pertandingan semifinal SEA Games 2025 kontra Thailand di Chonburi Stadium pada Minggu (14/12/2025). Jadwal perebutan medali perunggu SEA Games 2025. (Website Kita Garuda - 15/12/2025) 

TRIBUNNEWS.COM - Timnas Putri Indonesia melanjutkan perjuangan di SEA Games 2025 pada laga perebutan juara ketiga.

Garuda Pertiwi dijadwalkan menghadapi tuan rumah Thailand, yang nota benenya merupakan lawan mereka pada fase grup.

Pada pertemuan terakhir, tim besutan Akira Higashiyama harus mengakui keunggulan Thailand setelah kalah telak dengan skor 0-8.

Kini, kedua tim kembali bertemu dalam partai perebutan medali perunggu yang akan digelar di Stadion Chonburi, Thailand pada Rabu (17/12/2025), kick-off 15.30 WIB.

SELEBRASI GARUDA PERTIWI - Para pemain Timnas Putri Indonesia merayakan gol yang dicetak oleh Isa Giuseppe Warps ke gawang Singapura pada laga Grup A SEA Games 2025 di Stadion Chonburi, Thailand pada Minggu (7/12/2025). (Instagram Timnas Indonesia - 7/12/2025) (Timnas Indonesia)

Bagi Timnas Putri Indonesia, laga ini memiliki makna yang sangat penting.

Pasalnya, menjadi peluang untuk meraih medali pertama sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di SEA Games.

Sebelumnya, Garuda Pertiwi tercatat dua kali menembus babak perebutan perunggu, yakni pada edisi 1997 dan 2001.

Namun, dalam seluruh penampilan tersebut, Timnas Putri Indonesia selalu berakhir dengan kegagalan.

Pada SEA Games 1997 di Jakarta, Timnas Putri Indonesia harus menyerah dari Vietnam dengan skor 0-2.

Empat tahun berselang, pada edisi 2001 di Kuala Lumpur, kekalahan kembali dialami setelah takluk 0-3 dari Myanmar.

Kini, pada edisi 2025, tantangan yang dihadapi Garuda Pertiwi juga tidak kalah berat. 

Thailand berstatus sebagai tuan rumah telah tampil cukup solid dengan hanya kebobolan satu gol sepanjang tiga pertandingan di SEA Games 2025.

Ketika di fase grup, selain mengalahkan Timnas Putri Indonesia, Thailand juga mencatat kemenangan 2-0 atas Singapura.

Sementara itu, pada babak semifinal, Thailand harus tersingkir secara dramatis setelah kalah melalui adu penalti melawan Filipina.

Tags:
SEA Games 2025
Medali SEA Games
Medali Perunggu
Timnas Putri Indonesia
Sepak Bola SEA Games 2025
Thailand
