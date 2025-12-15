Jadwal Perebutan Medali Perunggu SEA Games: Timnas Putri Indonesia vs Thailand, Peluang Ukir Sejarah

Ringkasan Berita: Jadwal perebutan medali perunggu cabang olahraga sepak bola putri SEA Games 2025 akan mempertemukan antara Timnas Putri Indonesia vs Thailand

Duel keduanya akan dihelat di Stadion Chonburi, Thailand pada Rabu (17/12/2025) kick-off 15.30 WIB

Bagi Timnas Putri Indonesia, momentum kali ini menjadi perjuangan perdana memperoleh medali selama keikutsertaan di ajang SEA Games.

TRIBUNNEWS.COM - Timnas Putri Indonesia melanjutkan perjuangan di SEA Games 2025 pada laga perebutan juara ketiga.

Garuda Pertiwi dijadwalkan menghadapi tuan rumah Thailand, yang nota benenya merupakan lawan mereka pada fase grup.

Pada pertemuan terakhir, tim besutan Akira Higashiyama harus mengakui keunggulan Thailand setelah kalah telak dengan skor 0-8.

Kini, kedua tim kembali bertemu dalam partai perebutan medali perunggu yang akan digelar di Stadion Chonburi, Thailand pada Rabu (17/12/2025), kick-off 15.30 WIB.

SELEBRASI GARUDA PERTIWI - Para pemain Timnas Putri Indonesia merayakan gol yang dicetak oleh Isa Giuseppe Warps ke gawang Singapura pada laga Grup A SEA Games 2025 di Stadion Chonburi, Thailand pada Minggu (7/12/2025). (Instagram Timnas Indonesia - 7/12/2025) (Timnas Indonesia)

Bagi Timnas Putri Indonesia, laga ini memiliki makna yang sangat penting.

Pasalnya, menjadi peluang untuk meraih medali pertama sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di SEA Games.

Sebelumnya, Garuda Pertiwi tercatat dua kali menembus babak perebutan perunggu, yakni pada edisi 1997 dan 2001.

Namun, dalam seluruh penampilan tersebut, Timnas Putri Indonesia selalu berakhir dengan kegagalan.

Pada SEA Games 1997 di Jakarta, Timnas Putri Indonesia harus menyerah dari Vietnam dengan skor 0-2.

Empat tahun berselang, pada edisi 2001 di Kuala Lumpur, kekalahan kembali dialami setelah takluk 0-3 dari Myanmar.

Kini, pada edisi 2025, tantangan yang dihadapi Garuda Pertiwi juga tidak kalah berat.

Thailand berstatus sebagai tuan rumah telah tampil cukup solid dengan hanya kebobolan satu gol sepanjang tiga pertandingan di SEA Games 2025.

Ketika di fase grup, selain mengalahkan Timnas Putri Indonesia, Thailand juga mencatat kemenangan 2-0 atas Singapura.

Sementara itu, pada babak semifinal, Thailand harus tersingkir secara dramatis setelah kalah melalui adu penalti melawan Filipina.