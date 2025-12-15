Oki Rengga Sindir Exco PSSI yang Cuci Tangan Atas Kegagalan Timnas U-22 di SEA Games 2025



Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kegagalan Timnas U-22 Indonesia di ajang SEA Games 2025 Thailand membuat masyarakat kecewa.

Skuad besutan Indra Sjafri tersebut tersingkir di fase grup.

Hasil ini jadi capaian terburuk cabang olahraga sepakbola Indonesia selama 16 tahun terakhir di SEA Games.

Kekecewaan turut dirasakan komedian Oki Rengga.

Sebagai pecinta pesepakbola Indonesia, Oki meminta federasi dalam hal ini PSSI harus bertanggung jawab.

Oki bahkan menyentil salah satu Exco PSSI yang dinilainya justru melepas tanggung jawab atas kegagalan ini.

Aroma Perpecahan PSSI

Sebagai latar belakang, anggota Exco PSSI Arya Sinulingga sempat mengunggah pernyataan dalam Instagram pribadinya terkait kegagalan Garuda Muda di SEA Games 2025

Arya meminta agar tak menanyakan kepada dirinya terkait kegagalan Timnas U-22 di SEA Games karena ia tak mengerti dan mempersilakan bertanya ke pihak yang mengerti.

Unggahan Arya ini membuat banyak pihak berspekulasi kalau terjadi perpecahan di internal badan sepak bola nasional PSSI.

Kegagalan Timnas U-22 di SEA Games 2025 cenderung diarahkan ke pihak Wakil Ketua Umum PSSI, Zainudin Amali yang sebelumnya lantang mematok target medali emas untuk cabang olahraga sepakbola.

Sedangkan Amali menyatakan, kegagalan Timnas di SEA Games 2025 merupakan tanggung jawab bersama dan meminta semua pihak tidak mencari kambing hitam.

KRITIK PSSI - Komedian Oki Rengga turut memberikan kritikan kepada PSSI usai TImnas U-22 Indonesia gagal di ajang SEA Games 2025 Thailand. Palm Hill Golf Club, Sentul, Bogor, Minggu (14/12/2025).

Tanggung Jawab Federasi

Terkait kondisi yang ada, Oki Rengga menyiratkan kalau kegagalan Timnas U-22 Indonesia merupakan tanggung penuh dari federasi sepakbola secara utuh.

“Timnas U-22 gagal, dan federasi harus bertanggung jawab. Jangan lepas tanggung jawab. Tidak seharusnya ada anggota Exco yang justru menyuruh pihak lain untuk mempertanyakan ini dan itu. Ini adalah tanggung jawab federasi,” ujar Oki Rengga usai bermain Footgolf di Palm Hill, Bogor, Minggu (14/12/2025).

“Jika timnas gagal, maka federasi yang harus bertanggung jawab. Jangan ketika menang, kemenangan diklaim sebagai milik PSSI, tetapi saat kalah semua tanggung jawab justru dilempar ke pihak lain,” tegasnya.