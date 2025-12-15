Timnas U22 Indonesia Gagal di SEA Games, Oki Rengga Minta Ketua Umum PSSI Muncul dan Beri Penjelasan

Timnas U-22 Indonesia Gagal di SEA Games, Oki Rengga Minta Ketum PSSI Muncul dan Beri Penjelasan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEW.COM, JAKARTA – Kritik keras terhadap badan sepak bola nasional, PSSI atas kegagalan Timnas Indonesia U-22 juga datang dari komedian yang juga mantan pesepakbola profesional, Oki Rengga.

Oki Rengga menyoroti kekhawatiran kalau sepak bola Indonesia justru kehilangan perhatian di tengah padatnya agenda pengelolaan cabang olahraga lain di Kementerian Pemuda Olahraga (Kemenpora).

Baca juga: Aroma Perpecahan PSSI, Gagal Total Timnas di SEA Games dan Munculnya Faksi Zainuddin Amali

Untuk itu, Oki Rengga meminta agar Ketua Umum PSSI yang juga Menpora RI, Erick Thohir agar tetap memperhatikan sepakbola.

Terlebih Timnas U-22 baru saja mengalami kegagalan di SEA Games 2025.

“Untuk Pak Eto (Erick Thohir-red) yang saat ini berada di Kemenpora, jangan sampai karena mengurus banyak cabang olahraga, sepak bola justru ditinggalkan. Padahal sebelumnya sepak bola sedang dalam kondisi yang baik dan mendapat perhatian. Masa sekarang ditinggalkan begitu saja? Apakah kita sampai tidak punya pelatih yang jelas untuk timnas? Semua ini harus dibenahi, termasuk pencarian pelatih yang tepat.” ujar Oki Rengga di Palm Hill, Sentul, Bogor, Minggu (14/12/2025).

Rekomendasi Untuk Anda

Oki menegaskan pentingnya kejelasan arah sepak bola Indonesia ke depan.

Ia menyayangkan situasi yang harus dihadapi para pemain, terutama mereka yang telah berkorban besar demi membela Merah Putih.

“Kita perlu mengetahui arah sepak bola Indonesia ke depan seperti apa. Sangat disayangkan para pemain yang sudah mengorbankan paspornya dari negara lain untuk membela Indonesia justru dihadapkan pada kondisi federasi seperti ini.” ucap Oki.

TINJAU ATLET - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir saat meninjau persiapan dan penampilan para atlet Indonesia yang tengah berjuang di SEA Games 2025 Thailand, Kamis (11/12/2025). Pada momen itu, Erick menyampaikan pentingnya keberadaan para ketua umum cabang olahraga mendampingi para atlet untuk bertanding. (HO/IST/dok: Kemenpora)

Tak Permasalahkan Status Erick Thohir

Lebih lanjut, Oki mengingatkan agar PSSI tidak berjalan di tempat tanpa kejelasan tanggung jawab, serta meminta PSSI berani bersikap jujur terhadap publik.

Pasalnya, di tahun ini, prestasi Timnas Indonesia mengalami penurunan dari tahun lalu.

Pertama runner-up Piala AFF U-23, gagal lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2026, Timnas senior gagal lolos ke Piala Dunia 2026 dan SEA Games 2025 yang tersingkir dari fase grup.

“Jangan sampai kita hanya berputar-putar tanpa kejelasan. Lalu bagaimana tanggung jawab PSSI? Akui jika memang gagal. Jangan lepas tangan. Ini sepak bola, yang menjunjung tinggi sportivitas. Karena kalian mengurus sepak bola, maka tunjukkan sikap sportif itu,” ujar pemeran film Agak Laen tersebut.

Oki pun secara tegas menyebut pihak yang seharusnya tampil memberikan penjelasan kepada publik adalah Ketua Umum PSSI.