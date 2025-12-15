Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Kalahkan Filipina, Vietnam Comeback ke Partai Final Sepak Bola SEA Games 2025

Vietnam comeback ke partai final SEA Games pada edisi 2025 setelah mengalahkan Filipina di babak semifinal skor 2-0, Senin (15/12/2025).

Penulis: Bayu Satriyo Panegak
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
zoom-in Kalahkan Filipina, Vietnam Comeback ke Partai Final Sepak Bola SEA Games 2025
LOC SEA GAMES Thailand 2025
SELEBRASI VIENTAM - Selebrasi pemain Vietnam U22 usai mengalahkan Laos skor 1-2 pada laga Grup B SEA Games 2025 di Stadion Rajamangala, Rabu (3/12/2025). Vietnam berhasil lolos ke partai final SEA Games 2025. (Facebook SEA Games Thailand 2025 - 4/12/2025) 

Ringkasan Berita:
  • Hasil semifinal SEA Games 2025 antara Vietnam vs Filipina berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Golden Stars, Senin (15/12/2025)
  • Laga berjalan sengit di babak pertama, hingga pada akhirnya Vietnam dua gol  ketika waktu normal memasuki detik-detik terakhir
  • Kemenangan ini mengantarkan Vietnam melaju ke partai final, sekaligus menjadi ajang comeback setelah kegagalan pada edisi sebelumnya.

 

TRIBUNEWS.COM - Hasil pertandingan semifinal cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2025 antara Vietnam vs Filipina di Rajamangala Stadium berakhir dengan skor 2-0, Senin (15/12/2025) sore WIB.

Laga antara Vietnam dan Filipina berlangsung ketat sejak awal pertandingan.

Kedua tim bahkan harus mengakhiri babak pertama dengan skor kacamata, 0-0.

Filipina, yang lolos ke fase semifinal dengan status underdog, mampu meladeni permainan keras yang diperagakan Vietnam.

Javier Mariona menjadi motor serangan Filipina, dengan pergerakannya di sisi kiri penyerangan yang beberapa kali melahirkan umpan-umpan terukur ke area kotak penalti.

Aksi individu pemain keturunan El Salvador tersebut juga kerap memaksa para pemain Vietnam melakukan pelanggaran.

Alhasil, Filipina beberapa kali memperoleh peluang melalui situasi bola mati.

Namun demikian, seluruh upaya Filipina tersebut belum mampu membuahkan gol, karena belum ada peluang yang benar-benar mengarah ke gawang Golden Stars.

Javier Mariona Filipina 15/12
ANDALAN FILIPINA - Pemain penyerang-sayap kiri Filipina keturunan El Salvador, Javier Mariona, dalam laga semifinal SEA Games 2025 kontra Vietnam di Stadion Rajamangala, Thailand pada Senin (15/12/2025) sore WIB. (Instagram PMNFT - 15/12/2025)

Memasuki babak kedua, duel sengit antara kedua tim kembali tersaji.

Vietnam tampak lebih fokus menumpuk pemain di area tengah dengan harapan skema serangan balik Golden Stars mampu membuahkan hasil.

Sejumlah aliran bola yang diarahkan kepada Nguyen Dinh Bach di sisi kiri beberapa kali mampu berujung pada penyelesaian berbahaya dari Nguyen Le Phat.

Namun, kiper Filipina, Nicholas Guimaraes, tampil tenang dan mencatatkan penyelamatan-penyelamatan krusial di bawah mistar gawang.

Salah satu momen terbaik Guimaraes terjadi pada menit ke-71, ketika Nguyen Xuan Bac menyambut umpan tarik dari sisi kiri yang mengarah ke pojok gawang.

Dengan refleks cepat, uluran tangan Guimaraes berhasil menepis bola yang nyaris berbuah gol bagi Vietnam.

Halaman 1/2
12
Tags:
SEA Games 2025
Vietnam
Filipina
hasil sepak bola SEA Games 2025
Sepak Bola SEA Games 2025
Ikuti kami di

