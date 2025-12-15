Kalahkan Filipina, Vietnam Comeback ke Partai Final Sepak Bola SEA Games 2025

Ringkasan Berita: Hasil semifinal SEA Games 2025 antara Vietnam vs Filipina berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Golden Stars, Senin (15/12/2025)

Laga berjalan sengit di babak pertama, hingga pada akhirnya Vietnam dua gol ketika waktu normal memasuki detik-detik terakhir

Kemenangan ini mengantarkan Vietnam melaju ke partai final, sekaligus menjadi ajang comeback setelah kegagalan pada edisi sebelumnya.

TRIBUNEWS.COM - Hasil pertandingan semifinal cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2025 antara Vietnam vs Filipina di Rajamangala Stadium berakhir dengan skor 2-0, Senin (15/12/2025) sore WIB.

Laga antara Vietnam dan Filipina berlangsung ketat sejak awal pertandingan.

Kedua tim bahkan harus mengakhiri babak pertama dengan skor kacamata, 0-0.

Filipina, yang lolos ke fase semifinal dengan status underdog, mampu meladeni permainan keras yang diperagakan Vietnam.

Javier Mariona menjadi motor serangan Filipina, dengan pergerakannya di sisi kiri penyerangan yang beberapa kali melahirkan umpan-umpan terukur ke area kotak penalti.

Aksi individu pemain keturunan El Salvador tersebut juga kerap memaksa para pemain Vietnam melakukan pelanggaran.

Alhasil, Filipina beberapa kali memperoleh peluang melalui situasi bola mati.

Namun demikian, seluruh upaya Filipina tersebut belum mampu membuahkan gol, karena belum ada peluang yang benar-benar mengarah ke gawang Golden Stars.

ANDALAN FILIPINA - Pemain penyerang-sayap kiri Filipina keturunan El Salvador, Javier Mariona, dalam laga semifinal SEA Games 2025 kontra Vietnam di Stadion Rajamangala, Thailand pada Senin (15/12/2025) sore WIB. (Instagram PMNFT - 15/12/2025)

Memasuki babak kedua, duel sengit antara kedua tim kembali tersaji.

Vietnam tampak lebih fokus menumpuk pemain di area tengah dengan harapan skema serangan balik Golden Stars mampu membuahkan hasil.

Sejumlah aliran bola yang diarahkan kepada Nguyen Dinh Bach di sisi kiri beberapa kali mampu berujung pada penyelesaian berbahaya dari Nguyen Le Phat.

Namun, kiper Filipina, Nicholas Guimaraes, tampil tenang dan mencatatkan penyelamatan-penyelamatan krusial di bawah mistar gawang.

Salah satu momen terbaik Guimaraes terjadi pada menit ke-71, ketika Nguyen Xuan Bac menyambut umpan tarik dari sisi kiri yang mengarah ke pojok gawang.

Dengan refleks cepat, uluran tangan Guimaraes berhasil menepis bola yang nyaris berbuah gol bagi Vietnam.

