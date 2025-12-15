Klasemen Futsal SEA Games 2025: Indonesia Teratas setelah Pesta Gol ke Gawang Myanmar

Ringkasan Berita: Timnas Futsal Indonesia berhasil menduduki posisi pertama dalam klasemen cabang olahraga futasl putra SEA Games 2025.

Kondisi tersebut dipastikan setelah Skuad Garuda meraup kemenangan besar skor 5-1 dari Myanmar

Kemenangan demi kemenangan merupakan sumbangan yang berarti Timnas Futsal Indonesia untuk menjuarai format turnamen round robin.

TRIBUNNEWS.COM - Timnas Futsal Indonesia menghadapi tantangan pembuka SEA Games 2025 dengan baik, Senin (15/12/2025).

Tim besutan Hector Souto mampu mengalahkan lawan pertama mereka, Myanmar, skor 5-1 di Nonthaburi Province Stadium, Thailand.

Tiga gol keunggulan Timnas Futsal Indonesia dicatat pada lima menit interval pertama melalui Israr Magantara (2'), dan brace sang kapten, Mochammad Iqbal (7', 8').

Myanmar dapat menipiskan kedudukan lewat Min Khant Thu pada menit ke-10 yang membuat kedudukan menjadi 3-1.

AKSI GARUDA - Pivot Timnas Futsal Indonesia, Israr Megantara, dalam pertandingan pembuka SEA Games 2025 di Nonthaburi Province Stadium, Thailand pada Senin (15/12/2025). (Instagram Timnas Futsal - 15/12/2025)

Kontingen Merah Putih yang tampil dominan dalam penguasaan bola sempat beberapa kali menciptakan peluang tambahan, salah satunya melalui Evan Soumilena pada lima menit terakhir babak pertama.

Pivot asal Papua tersebut memperagakan gerakan khasnya dengan melepaskan tendangan membalikkan badan yang masih melenceng tipis di sisi gawang.

Beberapa detik berselang, Evan kembali mengancam lewat sepakan satu sentuhan, namun bola masih melebar tipis dari tiang jauh.

Menjelang berakhirnya babak pertama, peluang emas kembali didapatkan Timnas Futsal Indonesia.

Kali ini melalui Pasukan Garuda menekan melalui skema serangan balik yang diselesaikan oleh Syauqi Saud.

Namun, upaya tersebut masih mampu digagalkan dengan baik oleh penjaga gawang Myanmar.

Memasuki babak kedua, Timnas Futsal Indonesia kembali menambah keunggulan melalui gol Rizki Xavier dalam dua menit awal pertandingan.

Myanmar yang tertinggal tiga gol langsung menerapkan strategi power play untuk memberikan tekanan ke lini pertahanan Indonesia.

Jalannya babak kedua lebih banyak dikuasai Myanmar, sementara Indonesia memilih bermain sabar sambil menunggu kesalahan lawan.

Fokus tinggi yang ditunjukkan tim Merah Putih akhirnya membuahkan hasil.