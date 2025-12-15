Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Vietnam Tembus Final SEA Games, Kim Sang-sik Selangkah Menuju Pelatih Tersukses ASEAN

Kim Sang-sik dan Timnas Vietnam sama-sama berpotensi menambah catatan prestasi mereka setelah dipastikan menembus partai final sepak bola SEA Games.

Penulis: Bayu Satriyo Panegak
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
Vietnam Tembus Final SEA Games, Kim Sang-sik Selangkah Menuju Pelatih Tersukses ASEAN
Facebook.com/vietnamesefootball
AFF U23 2025 - Pelatih Vietnam U23, Kim Sang-sik beserta kapten tim Khuat Van Khang sebelum mengangkat trofi juara Piala AFF U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (29/7/2025). Kim Sang-sik antarakan Vietnam tembus final SEA Games 2025. (Facebook VFF - 30/7/2025) 

Ringkasan Berita:
  • Vietnam berhasil melangkah ke partai final SEA Games 2025 usai mengalahkan Filipina, Senin (15/12/2025)
  • Momentum SEA Games menjadi ajang Vietnam dan pelatih Kim Sang-sik menambah perolehan prestasi mereka
  • Sebelumnya, pelatih asal Korea Selatan telah mengantarkan trofi Piala AFF (senior), Piala AFF U23, dan tiket kelolosan putaran final Piala Asia U23 2026.

 

TRIBUNNEWS.COM - Keberhasilan Kim Sang-sik bersama Timnas Vietnam patut mendapat apresiasi. Pelatih asal Korea Selatan yang resmi ditunjuk oleh Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF) pada 3 Mei 2024, mampu menghadirkan dampak signifikan terhadap peningkatan prestasi tim.

Tangan dingin Kim Sang-sik membawa Vietnam melangkah dekat menuju status sebagai tim tersukses di level ASEAN dalam kurun satu tahun terakhir.

Sebelumnya, prestasi Golden Stars -julukan Vietnam- dan Kim Sang-sik telah dicatatkan dalam ajang Piala AFF level senior maupun U23.

Pelatih Timnas Vietnam asal Korea Selatan, Kim Sang-sik dalam turnamen Piala AFF 2024.
Pelatih Timnas Vietnam asal Korea Selatan, Kim Sang-sik dalam turnamen Piala AFF 2024. (Facebook VFF)

Di level senior, Golden Stars keluar sebagai juara setelah mengalahkan Thailand di partai final dengan skor agregat 5-3 pada awal Januari 2025 lalu.

Gelar tersebut sekaligus memutus dominasi Thailand yang keluar sebagai juara pada dua edisi sebelumnya, tahun 2020 dan 2022.

Sementara itu, di ajang Piala AFF U23, tim yang juga ditangani oleh Kim Sang-sik mencuri trofi dari tangan Timnas Indonesia, skor 1-0, pada Juli 2025 lalu.

Kekalahan Timnas Indonesia menjadi hal yang menyakitkan karena berlaga di markas sendiri.

Sekaligus, kegagalan tim besutan Gerald Vanenburg tersebut memperpanjang rentetan kegagalan yang sebelumnya juga dialami pada era kepelatihan Shin Tae-yong.

Ya, pada edisi Piala AFF U23 2023 Thailand, Garuda Muda juga berhasil lolos ke babak puncak, namun kandas dari Vietnam melalui drama adu penalti.

Adapun coach Kim juga membantu Vietnam untuk meraih tiket kelolosan menuju putaran final Piala Asia U23 2026 di Arab Saudi.

Vietnam dipastikan menyabet tiket usai menduduki peringkat teratas fase grup C kualifikasi pada September 2025 lalu.

Prestasi Vietnam kelolosan tersebut, bahkan dapat mengungguli Timnas Indonesia, yang nota benenya merupakan semifinalis Piala Asia U23 2024.

AFF U23 2025 - Pelatih Vietnam U23, Kim Sang-sik beserta kapten tim Khuat Van Khang sebelum mengangkat trofi juara Piala AFF U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (29/7/2025).
AFF U23 2025 - Pelatih Vietnam U23, Kim Sang-sik beserta kapten tim Khuat Van Khang sebelum mengangkat trofi juara Piala AFF U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (29/7/2025). (Facebook VFF - 30/7/2025) (Facebook.com/vietnamesefootball)

Kini, Vietnam dan Kim Sang-sik berpotensi menambah kembali perolehan prestasi mereka di kawasan ASEAN.

Kesempatan tersebut terbuka setelah Golden Stars lolos ke babak final SEA Games 2025.

Halaman 1/2
12
SEA Games 2025
Vietnam
Sepak Bola SEA Games 2025
Thailand
Kim Sang-sik
ASEAN
Berita Populer
Berita Terkini
