Cardiff City vs Chelsea, Citra Terbaik Tim League One Melawan Juara Piala Dunia Antarklub

Ringkasan Berita: Cardiff City merupakan satu-satunya tim League One yang akan berjuang di perempat final Carabao Cup tengah pekan ini.

Kesolidan anak asuh Brian Barry-Murphy bakal berduel dengan juara Piala Dunia Antarklub, Chelsea, Rabu (17/12/2025).

Cardiff City musim ini tampil impresif dengan memuncaki League One dan selisih 4 poin dari pesaing terdekatnya, Bradford setelah memainkan 19 pertandingan.

TRIBUNNEWS.COM - Cardiff City merupakan satu-satunya tim yang berjuang di babak perempat final Carabao Cup. Sementara tujuh kontestan lainnya berasal dari tim kasta teratas Liga Inggris

Ada Chelsea, Brentford, Fulham, Arsenal, Crystal Palace, Manchester City, dan Newcastle.

Di babak perempat final Carabao Cup yang akan berlangsung tengah pekan ini Cardiff City akan melawan sang juara Piala Dunia Antarklub dan Liga Konferensi Eropa di Stadion Kota Cardiff pada Rabu (17/12/2025) pukul 03.00 WIB.

Selebrasi pemain Cardiff City saat merayakan gol ke gawang Huddersfield Town dalam ajang League One pada 4 Desember 2025.

Ini adalah waktu yang tepat bagi Cardiff City menunjukkan keanggunan mereka musim ini.

Tim berjuluk The Bluebirds itu memainkan laga nan indah di bawah asuhan Brian Barry-Murphy, pelatih yang pernah bekerja sama dengan Enzo Maresca (pelatih Chelsea saat ini) dan Pep Guardiola di Manchester City.

Suasana ruang ganti terasa begitu hangat dengan semangat pemain muda lokal. Cardiff memiliki rata-rata usia 24,5 tahun mengarungi kompetisi musim ini.

Dengan skuad tersebut, The Bluebirds merasakan kegembiraan dan kebangkitan setelah kesakitan beberapa musim terakhir karena degradasi dari Championship.

Tak hanya itu, Cardiff City juga memainkan laga-laga sulit yang berujung dengan kekecewaan.

Saat ini, Cardiff City berada di puncak klasemen League One, unggul empat angka dari pesaing terdekatnya, Bradford.

Striker berkebangsaan Denmark-Palestina, Yousef Salech tercatat sebagai pencetak gol terbanyak klub dengan total 10 gol. Yousef saat ini baru berusia 23 tahun.

"Saya rasa, baik untuk para pemain maupun saya sendiri, kami masih ingin menunjukkan kemampuan terbaik kami dan memberikan penampilan yang bagus serta bersaing melawan tim yang merupakan juara Piala Dunia Antarklub," ucap Brian Barry-Murphy, dikutip dari BBC.

"Kita semua memiliki aspirasi untuk menguji diri kita sendiri melawan mereka yang berada di level tertinggi dalam permainan ini," sambungnya.

Cardiff City memulai perjalanan Carabao Cup atau Piala Liga Inggris dari awal putaran pertama melawan Swindon Town, kemudian Cheltenham (kedua), Burnley (ketiga), dan Wrexham (keempat), sebelum akhirnya tampil di babak perempat final dan bertemu dengan raksasa Liga Inggris.

Dalam catatan BBC, Cardiff City terakhir kali merasakan kemenangan atas Chelsea terjadi di putaran ketiga Piala Liga Inggris pada Oktober 1986 silam.