Festival Sepak Bola Rakyat di Labuan Bajo: Evan Dimas Berharap Muncul Penerus Yabes Roni



Abdul Majid/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Rangkaian kegiatan Festival Sepak Bola Rakyat perdana telah sukses digelar di Stadion Ora Flobamora, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada 13-14 Desember 2025.

Event yang didukung penuh Coca Cola tersebut mampu menghadirkan animo tinggi dari para pesepak bola muda di kawasan Labuan Bajo.

Tercatat, ada 150 anak yang mengikuti coaching clinic bersama pemain sepak bola nasional, Evan Dimas Darmono, serta empat tim yang melibatkan total 100 pemain dalam mini turnamen yang dikemas dengan format setengah round robin.

Empat tim yang menjadi peserta turnamen tersebut adalah Bintang Mabar, SSB Kaka Botek, SMAK Loyola, dan SMAN 1 Komodo. Hasilnya, SSB Kaka Botek berhasil menjadi juara setelah dalam tiga pertandingan yang dijalani mampu menyapu bersih dengan kemenangan.

Peringkat kedua ditempati SMAN 1 Komodo yang menuai enam poin, serta tempat ketiga diraih SMAK Loyola dengan nilai tiga.

Evan Dimas yang hadir ke Labuan Bajo untuk berbagi ilmu sepak bola senang dengan antusiasme tinggi para pesepak bola muda setempat.

“Saya berharap dari sini bisa lahir para pemain yang tidak hanya bagus secara kualitas, tapi juga kuat secara mental dan karakter serta memiliki jiwa ksatria. Semoga bisa muncul lagi lebih banyak penerus Yabes Roni Malaifani, Marselino Ferdinan di level sepak bola nasional maupun Timnas Indonesia yang juga berasal dari NTT,” kata Evan Dimas.

Yabes Roni Malaifani adalah rekan satu angkatan Evan Dimas di Timnas U-19 Indonesia. Kini, Yabes Roni yang berasal dari Alor, NTT, masih memperkuat klub Bali United.

Sedangkan Marselino Ferdinan, kampung halaman orang tuanya berasal dari Ngada, NTT. Marselino saat ini menjadi salah satu pemain muda langganan Timnas Indonesia, dan kini memperkuat klub Slovakia, AS Trencin.

Sementara itu, Dyota Pratyaksa yang merupakan Project Lead Cuwitan Digital mengatakan event ini bakal dilanjutkan lagi di tiga kota lainnya hingga tahun depan. Ketiga kota selanjutnya yang bakal menggelar Festival Sepak Bola Rakyat adalah Palu, Jakarta, dan Makassar.

“Kami dari Cuwitan Digital sangat senang dengan antusiasme yang tinggi di sini. Apalagi kami memiliki prioritas untuk memberikan informasi kepada khalayak luas mengenai perkembangan olahraga usia muda. Semoga dengan adanya rangkaian acara ini dan podcast seputar sepak bola yang ditujukan khususnya untuk para Gen-Z yang akan tayang di kanal YouTube Cuwitan62 dapat menambah wawasan pada khalayak luas tentang perkembangan sepak bola usia muda di Indonesia" kata pria yang akrab disapa Yota itu.

Sementara itu, Andreas P. Adianto selaku Public Affairs, Communications, and Sustainability (PACS) Senior Manager, Coca-Cola Indonesia, menuturkan pihaknya mendukung penuh event ini karena selalu melihat sepak bola sebagai olahraga yang mampu menyatukan berbagai kelompok masyarakat dalam semangat dan emosi yang sama. Terlebih, saat ini Coca Cola juga menjadi sponsor resmi untuk Piala Dunia FIFA 2026.

“Kami senang sekali bisa mendukung acara Festival Sepak Bola Rakyat bersama dengan Cuwitan Digital, karena ini momentum dan platform yang sangat bagus untuk kita bisa menjaring bibit-bibit sepak bola yang unggul di daerah-daerah yang mungkin selama ini masih kurang terjangkau baik secara exposure maupun mungkin secara kesempatan untuk kemudian mengembangkan karier di bidang sepak bola,” ujar Andreas.

“Semoga ini membuka kesempatan yang lebih luas bagi adik-adik ini. Kami pun berharap bisa menjaring lebih banyak lagi talenta-talenta sepak bola di daerah,” tambahnya.

Pada sisi lain, Festival Sepak Bola Rakyat juga diisi dengan kegiatan podcast yang bertajuk Nobar (Ngobrol Bola Ramean) yang ditayangkan di kanal Youtube Cuwitan62.